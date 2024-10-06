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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Оснабрюк - Штутгарт II
Оснабрюк - Штутгарт II: обзор матча 06 октября 2024
Оснабрюк
06.10.2024, воскресенье, 20:30
Германия. Третья Лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Штутгарт II
13'
M. Gyamfi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оснабрюк - Штутгарт II
Замена
K. Wiethaup
️️️️
Э. Энгельхардт
89'
86'
Замена
T. Kurt Kaufmann
️️️️
L. Meyer
80'
Желтая карточка
L. Meyer
80'
Замена
D. Tritschler
️️️️
В. Фагир
Замена
Й. Звартс
️️️️
N. Niehoff
72'
Замена
Р. Теше
️️️️
L. Kehl
72'
70'
Замена
M. Glück
️️️️
C. Olivier
69'
Замена
N. Sessa
️️️️
L. Simnica
69'
Замена
Т. Кастанарас
️️️️
Л. Раймунд
53'
Желтая карточка
L. Munst
Желтая карточка
M. Gyamfi
45'
+2
42'
Желтая карточка
В. Фагир
36'
Желтая карточка
C. Olivier
ГОЛ! 1:0!
M. Gyamfi
Пас отдал
Б. Айдини
13'
7'
Желтая карточка
L. Reichardt
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оснабрюк
26
David Richter
ВР
25
Никлас Виманн
ЦЗ
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
7
Башким Айдини
ПЗ
26
Даве Гнаасе
ОП
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
22
Lars Kehl
ЦП
33
Timo Beermann
ЦФ
29
Niklas Niehoff
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Штутгарт II
41
Деннис Сеймен
ВР
29
Dominik Nothnagel
ЦЗ
22
Leon Reichardt
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
8
Самуэле ди Бенедетто
ОП
8
Leonhard Munst
ЦП
5
L. Simnica
ЦП
3
Christopher Olivier
ЦП
17
Лука Раймунд
ПВ
19
Вахид Фагир
ЦФ
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
Главный тренер
Маркус Фидлер
Оснабрюк
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Yigit Karademir
ЦЗ
7
Kevin Wiethaup
ЦП
10
Jannes Wulff
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
48
Bryang Kayo
ЦП
10
Йоэл Звартс
ЦФ
25
Marcus Müller
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
Штутгарт II
1
Finn Bohmker
ВР
3
Frederik Schumann
ЦЗ
39
Kaden Amaniampong
ЦЗ
35
Michael Glück
ЦЗ
18
Lukas Laupheimer
ЦП
10
Nicolás Sessa
ЦП
36
Tino Kurt Kaufmann
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
25
David Tritschler
ЦФ
3-1-2-4
26
25
Виманн
4
7
Айдини
26
Гнаасе
22
22
33
18
Энгельхардт
7
29
3-1-3-1-2
41
Сеймен
29
22
5
8
ди Бенедетто
8
5
3
17
Раймунд
43
19
Фагир
18
Энгельхардт
7
7
18
Энгельхардт
22
8
Теше
8
Теше
22
29
10
Звартс
10
Звартс
29
3
35
35
3
5
10
10
5
5
36
36
5
17
Раймунд
9
Кастанарас
9
Кастанарас
17
Раймунд
19
Фагир
25
25
19
Фагир
Остались в запасе
Оснабрюк
Штутгарт II
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Yigit Karademir
ЦЗ
10
Jannes Wulff
ЦП
48
Bryang Kayo
ЦП
25
Marcus Müller
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
1
Finn Bohmker
ВР
3
Frederik Schumann
ЦЗ
39
Kaden Amaniampong
ЦЗ
18
Lukas Laupheimer
ЦП
Главный тренер
Маркус Фидлер
Остались в запасе
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Yigit Karademir
ЦЗ
10
Jannes Wulff
ЦП
48
Bryang Kayo
ЦП
25
Marcus Müller
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
Остались в запасе
1
Finn Bohmker
ВР
3
Frederik Schumann
ЦЗ
39
Kaden Amaniampong
ЦЗ
18
Lukas Laupheimer
ЦП
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Маркус Фидлер
Статистика матча Оснабрюк - Штутгарт II
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Энерги
- : -
04.12.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
0 : 1
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 16 тур
Штутгарт II
- : -
05.12.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Дуйсбург
3 : 3
31.10.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Информация о матче
Главный судья:
Джастин Хасманн
(Нойнкирхен)
Стадион:
Стадион ан дер Бремер Брюке
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Оснабрюк
Штутгарт II
Кубок Германии. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Оснабрюк» – 4:1
2 сентября
Матч Кубка Германии не доиграли из-за брошенной в судью зажигалки
2015.08.11 18:00
1
Кубок Германии. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Оснабрюк» – 4:1
2 сентября
Матч Кубка Германии не доиграли из-за брошенной в судью зажигалки
2015.08.11 18:00
1
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