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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Виктория - Ферль
Виктория - Ферль: обзор матча 22 сентября 2024
Виктория
22.09.2024, воскресенье, 17:30
Германия. Третья Лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Ферль
90+3'
S. Güler
90+6'
S. Güler
22'
T. Baack
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Ферль
ГОЛ! 2:1!
S. Güler
Пас отдал
S. Handle
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
S. Güler
Пас отдал
L. Lobinger
90'
+3
81'
Замена
Ю. Старк
️️️️
Y. Otto
Замена
M. El Mala
️️️️
B. Henning
77'
63'
Замена
D. Steczyk
️️️️
Й. Арвейлер
63'
Замена
G. Kyeremateng
️️️️
B. Taz
56'
Замена
N. Kijewski
️️️️
M. Stöcker
Замена
S. Handle
️️️️
N. May
46'
Замена
J. Sticker
️️️️
F. Engelhardt
46'
Замена
S. Güler
️️️️
С. Эль-Мала
46'
36'
Желтая карточка
M. Stöcker
22'
ГОЛ! 0:1!
T. Baack
Пас отдал
Й. Арвейлер
6'
Желтая карточка
Й. Арвейлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
13
Дуду
ВР
55
Сидни Лопеш Кабрал
ЦЗ
6
Энрике Лофоломо
ЦЗ
2
Lars Dietz
ЦЗ
4
Kevin Pytlik
ЦЗ
5
Niklas May
ЦП
8
Florian Engelhardt
ЦП
6
B. Henning
ЦФ
10
Саид Эль-Мала
ЦФ
10
Albion Vrenezi
ЦФ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Ферль
1
Филипп Шульце
ВР
4
Daniel Mikić
ЦЗ
13
Тим Келер
ЦЗ
24
Michel Stöcker
ЦЗ
10
Berkan Taz
ЦП
16
Marcel Benger
ЦП
30
Timur Gayret
ЦП
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
17
Yari Otto
ЦФ
31
Patrick Kammerbauer
ЦФ
6
Tom Baack
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Виктория
24
Kevin Rauhut
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
28
Patrick Koronkiewicz
ЦЗ
3
Jonah Sticker
ЦЗ
23
Moritz Fritz
ЦП
7
Simon Handle
ЦП
11
Luca de Meester
ЦФ
19
Malek El Mala
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
Ферль
32
Fabian Pekruhl
ВР
20
Fynn Otto
ЦЗ
28
Max Scholze
ЦЗ
6
Lukas Demming
ЦП
17
Юлиан Старк
ЦП
19
N. Kijewski
ЦФ
18
Gabriel Kyeremateng
ЦФ
70
Chilohem Onuoha
ЦФ
11
D. Steczyk
ЦФ
4-2-4
13
Дуду
55
Лопеш Кабрал
2
4
6
Лофоломо
5
8
6
9
10
10
Эль-Мала
3-3-4
1
Шульце
4
13
Келер
24
10
16
30
6
31
17
9
Арвейлер
8
3
3
8
5
7
7
5
6
19
19
6
10
Эль-Мала
22
22
10
Эль-Мала
17
17
Старк
17
Старк
17
24
19
19
24
10
18
18
10
9
Арвейлер
11
11
9
Арвейлер
Остались в запасе
Виктория
Ферль
24
Kevin Rauhut
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
28
Patrick Koronkiewicz
ЦЗ
23
Moritz Fritz
ЦП
11
Luca de Meester
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
32
Fabian Pekruhl
ВР
20
Fynn Otto
ЦЗ
28
Max Scholze
ЦЗ
6
Lukas Demming
ЦП
70
Chilohem Onuoha
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Остались в запасе
24
Kevin Rauhut
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
28
Patrick Koronkiewicz
ЦЗ
23
Moritz Fritz
ЦП
11
Luca de Meester
ЦФ
Остались в запасе
32
Fabian Pekruhl
ВР
20
Fynn Otto
ЦЗ
28
Max Scholze
ЦЗ
6
Lukas Demming
ЦП
70
Chilohem Onuoha
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Главный тренер
Александер Энде
Статистика матча Виктория - Ферль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Виктория
Германия. Третья Лига, 15 тур
Виктория
- : -
29.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Хавелсе
1 : 6
20.11.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хоффенхайм II
0 : 1
31.10.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 10 тур
Дуйсбург
1 : 1
18.10.2026
Виктория
Ферль
Германия. Третья Лига, 16 тур
Ферль
- : -
05.12.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Пройссен
0 : 0
28.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Информация о матче
Главный судья:
Джастин Хасманн
(Нойнкирхен)
Стадион:
Спортпарк Хехенберг
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