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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Боруссия Дортмунд II - Алемания
Боруссия Дортмунд II - Алемания: обзор матча 22 сентября 2024
Боруссия Дортмунд II
22.09.2024, воскресенье, 20:30
Германия. Третья Лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Алемания
57'
B. Drakas
79'
Ю. Хеттвер
83'
К. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Дортмунд II - Алемания
88'
Желтая карточка
L. Putaro
ГОЛ! 3:0!
К. Кэмпбелл
83'
80'
Замена
️️️️
B. Baxter Bahn
ГОЛ! 2:0!
Ю. Хеттвер
Пас отдал
M. Eberwein
79'
Замена
P. Göbel
️️️️
N. Jessen
69'
Замена
К. Кэмпбелл
️️️️
B. Drakas
69'
65'
Замена
F. Heister
️️️️
N. Winter
64'
Красная карточка
Я. Румпф
60'
Замена
L. Putaro
️️️️
A. Heinz
60'
Замена
K. Goden
️️️️
C. Benschop
ГОЛ! 1:0!
B. Drakas
Пас отдал
А. Азхил
57'
Замена
R. Elongo-Yombo
️️️️
A. Foti
46'
41'
Желтая карточка
B. Baxter Bahn
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Дортмунд II
1
Марсель Лотка
ВР
15
Ben Huning
ЦЗ
20
Niklas Jessen
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
26
Antonio Foti
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
13
Franz Roggow
ЦП
14
Michael Eberwein
ЦП
20
Юлиан Хеттвер
ЦП
27
Babis Drakas
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
Алемания
23
Элиас Берднер
ВР
13
Ян-Лука Румпф
ЦЗ
15
Mika Timothy Hanraths
ЦЗ
30
Nils Winter
ЦЗ
23
Soufian El-Faouzi
ЦП
35
Charlison Benschop
ЦФ
5
Saša Strujić
ЦФ
25
Lamar Yarbrough
ЦФ
8
Bentley Baxter Bahn
ЦФ
7
Lukas Scepanik
ЦФ
21
Anton Heinz
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Боруссия Дортмунд II
31
Силас Острзински
ВР
18
Baran Mogultay
ЦЗ
17
Patrick Göbel
ЦЗ
5
David Lelle
ЦЗ
21
Felix Paschke
ЦП
7
Данил Кревсун
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
39
Rodney Elongo-Yombo
ЦФ
27
Jordi Paulina
ЦФ
Алемания
33
Leroy Zeller
ВР
4
Felix Meyer
ЦЗ
11
Kevin Goden
ЦЗ
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
17
Julian Schwermann
ЦП
19
Florian Heister
ЦФ
20
Leandro Putaro
ЦФ
4-5-1
1
Лотка
15
49
Люрс
66
Кабар
20
46
Азхил
13
14
20
Хеттвер
26
27
3-1-5
23
Берднер
13
Румпф
15
30
23
5
21
7
8
25
20
17
17
20
27
39
Кэмпбелл
39
Кэмпбелл
27
26
39
39
26
35
11
11
35
30
19
19
30
21
20
20
21
Остались в запасе
Боруссия Дортмунд II
Алемания
31
Силас Острзински
ВР
18
Baran Mogultay
ЦЗ
5
David Lelle
ЦЗ
21
Felix Paschke
ЦП
7
Данил Кревсун
ЦП
27
Jordi Paulina
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
33
Leroy Zeller
ВР
4
Felix Meyer
ЦЗ
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
17
Julian Schwermann
ЦП
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Остались в запасе
31
Силас Острзински
ВР
18
Baran Mogultay
ЦЗ
5
David Lelle
ЦЗ
21
Felix Paschke
ЦП
7
Данил Кревсун
ЦП
27
Jordi Paulina
ЦФ
Остались в запасе
33
Leroy Zeller
ВР
4
Felix Meyer
ЦЗ
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
17
Julian Schwermann
ЦП
Главный тренер
Ян Циммерман
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Статистика матча Боруссия Дортмунд II - Алемания
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Саарбрюккен
2 : 1
17.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 37 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 1
09.05.2025
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Веен
4 : 2
03.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Эрцгебирге
2 : 1
20.04.2025
Боруссия Дортмунд II
Алемания
Германия. Третья Лига, 16 тур
Алемания
- : -
06.12.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Алемания
2 : 1
01.11.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Информация о матче
Главный судья:
Mario Hildenbrand, Germany
Стадион:
Stadion Rote Erde, Dortmund
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