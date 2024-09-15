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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Алемания - Виктория
Алемания - Виктория: обзор матча 15 сентября 2024
Алемания
15.09.2024, воскресенье, 20:30
Германия. Третья Лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Виктория
45'
S. Strujić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алемания - Виктория
Желтая карточка
L. Yarbrough
90'
+1
Желтая карточка
B. Baxter Bahn
90'
+1
81'
Замена
P. Koronkiewicz
️️️️
С. Эль-Мала
Желтая карточка
L. Scepanik
79'
75'
Замена
K. Pytlik
️️️️
C. Greger
Замена
K. Goden
️️️️
L. Putaro
75'
Желтая карточка
N. Winter
73'
71'
Замена
M. El Mala
️️️️
S. Güler
62'
Желтая карточка
L. Dietz
57'
Желтая карточка
С. Эль-Мала
Замена
N. Winter
️️️️
F. Heister
51'
Желтая карточка
F. Heister
48'
46'
Замена
N. May
️️️️
K. Schulz
ГОЛ! 1:0!
S. Strujić
45'
36'
Желтая карточка
L. Lobinger
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алемания
1
Марсель Йохнен
ВР
15
Mika Timothy Hanraths
ЦЗ
13
Ян-Лука Румпф
ЦЗ
23
Soufian El-Faouzi
ЦП
21
Anton Heinz
ЦФ
20
Leandro Putaro
ЦФ
7
Lukas Scepanik
ЦФ
5
Saša Strujić
ЦФ
8
Bentley Baxter Bahn
ЦФ
19
Florian Heister
ЦФ
25
Lamar Yarbrough
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Виктория
13
Дуду
ВР
2
Lars Dietz
ЦЗ
3
Jonah Sticker
ЦЗ
55
Сидни Лопеш Кабрал
ЦЗ
2
Kwabenaboye Schulz
ЦЗ
15
Christoph Greger
ЦЗ
8
Florian Engelhardt
ЦП
10
Саид Эль-Мала
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
6
B. Henning
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Алемания
23
Элиас Берднер
ВР
4
Felix Meyer
ЦЗ
30
Nils Winter
ЦЗ
11
Kevin Goden
ЦЗ
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
17
Julian Schwermann
ЦП
3
Jabez Makanda
ЦФ
22
Thilo Topken
ЦФ
Виктория
24
Kevin Rauhut
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
4
Kevin Pytlik
ЦЗ
28
Patrick Koronkiewicz
ЦЗ
7
Simon Handle
ЦП
23
Moritz Fritz
ЦП
29
Thomas Idel
ЦП
5
Niklas May
ЦП
11
Luca de Meester
ЦФ
19
Malek El Mala
ЦФ
2-1-5
1
Йохнен
15
13
Румпф
23
5
25
19
8
7
3-2-1-4
13
Дуду
55
Лопеш Кабрал
2
15
2
3
8
6
9
22
10
Эль-Мала
19
30
30
19
20
11
11
20
15
4
4
15
10
Эль-Мала
28
28
10
Эль-Мала
2
5
5
2
22
19
19
22
Остались в запасе
Алемания
Виктория
23
Элиас Берднер
ВР
4
Felix Meyer
ЦЗ
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
17
Julian Schwermann
ЦП
3
Jabez Makanda
ЦФ
22
Thilo Topken
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
24
Kevin Rauhut
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
7
Simon Handle
ЦП
23
Moritz Fritz
ЦП
29
Thomas Idel
ЦП
11
Luca de Meester
ЦФ
Главный тренер
Олаф Янссен
Остались в запасе
23
Элиас Берднер
ВР
4
Felix Meyer
ЦЗ
3
Salomon Patrick Amougou Nkoa
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
17
Julian Schwermann
ЦП
3
Jabez Makanda
ЦФ
22
Thilo Topken
ЦФ
Остались в запасе
24
Kevin Rauhut
ВР
2
Zoumana Keita
ЦЗ
7
Simon Handle
ЦП
23
Moritz Fritz
ЦП
29
Thomas Idel
ЦП
11
Luca de Meester
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Главный тренер
Олаф Янссен
Статистика матча Алемания - Виктория
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Алемания
Германия. Третья Лига, 16 тур
Алемания
- : -
06.12.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Алемания
2 : 1
01.11.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Виктория
Германия. Третья Лига, 15 тур
Виктория
- : -
29.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Хавелсе
1 : 6
20.11.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хоффенхайм II
0 : 1
31.10.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 10 тур
Дуйсбург
1 : 1
18.10.2026
Виктория
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Веллер
(Оснабрюк)
Стадион:
Нью Тиволи
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