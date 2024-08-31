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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Боруссия Дортмунд II - Оснабрюк
Боруссия Дортмунд II - Оснабрюк: обзор матча 31 августа 2024
Боруссия Дортмунд II
31.08.2024, суббота, 17:30
Германия. Третья Лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Оснабрюк
5'
Ю. Хеттвер
47'
B. Simakala
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Дортмунд II - Оснабрюк
79'
Замена
Б. Айдини
️️️️
N. Niehoff
75'
Замена
J. Wulff
️️️️
B. Simakala
Замена
B. Drakas
️️️️
Ю. Хеттвер
75'
Замена
J. Paulina
️️️️
A. Foti
64'
Замена
R. Elongo-Yombo
️️️️
К. Кэмпбелл
63'
47'
ГОЛ! 1:1!
B. Simakala
Пас отдал
Э. Энгельхардт
46'
Замена
Й. Звартс
️️️️
Л. Семич
Желтая карточка
Ю. Хеттвер
45'
43'
Желтая карточка
B. Conus
33'
Желтая карточка
Н. Виманн
20'
Замена
L. Kehl
️️️️
B. Kayo
Желтая карточка
F. Roggow
16'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Хеттвер
Пас отдал
F. Roggow
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Дортмунд II
31
Силас Острзински
ВР
20
Niklas Jessen
ЦЗ
15
Ben Huning
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
14
Michael Eberwein
ЦП
20
Юлиан Хеттвер
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
13
Franz Roggow
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
Оснабрюк
26
David Richter
ВР
4
Yigit Karademir
ЦЗ
25
Никлас Виманн
ЦЗ
3
Bastien Conus
ЦЗ
17
Лион Семич
ПЗ
26
Даве Гнаасе
ОП
48
Bryang Kayo
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
29
Niklas Niehoff
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Боруссия Дортмунд II
1
Leon Klußmann
ВР
17
Patrick Göbel
ЦЗ
5
David Lelle
ЦЗ
7
Данил Кревсун
ЦП
21
Felix Paschke
ЦП
27
Jordi Paulina
ЦФ
31
J. Butler
ЦФ
27
Babis Drakas
ЦФ
39
Rodney Elongo-Yombo
ЦФ
Оснабрюк
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
7
Башким Айдини
ПЗ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
22
Lars Kehl
ЦП
10
Jannes Wulff
ЦП
10
Йоэл Звартс
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
25
Marcus Müller
ЦФ
4-5-1
31
Острзински
20
49
Люрс
66
Кабар
15
20
Хеттвер
46
Азхил
13
26
14
39
Кэмпбелл
4-1-2-3
26
17
Семич
25
Виманн
3
4
26
Гнаасе
48
8
Теше
29
7
18
Энгельхардт
26
27
27
26
20
Хеттвер
27
27
20
Хеттвер
39
Кэмпбелл
39
39
39
Кэмпбелл
29
7
Айдини
7
Айдини
29
48
22
22
48
7
10
10
7
17
Семич
10
Звартс
10
Звартс
17
Семич
Остались в запасе
Боруссия Дортмунд II
Оснабрюк
1
Leon Klußmann
ВР
17
Patrick Göbel
ЦЗ
5
David Lelle
ЦЗ
7
Данил Кревсун
ЦП
21
Felix Paschke
ЦП
31
J. Butler
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
68
Brian Beyer
ЦФ
25
Marcus Müller
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Остались в запасе
1
Leon Klußmann
ВР
17
Patrick Göbel
ЦЗ
5
David Lelle
ЦЗ
7
Данил Кревсун
ЦП
21
Felix Paschke
ЦП
31
J. Butler
ЦФ
Остались в запасе
30
Lukas Jonsson
ВР
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
68
Brian Beyer
ЦФ
25
Marcus Müller
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Боруссия Дортмунд II - Оснабрюк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Саарбрюккен
2 : 1
17.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 37 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 1
09.05.2025
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Веен
4 : 2
03.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Эрцгебирге
2 : 1
20.04.2025
Боруссия Дортмунд II
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Энерги
- : -
04.12.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
0 : 1
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Bartnitzki, Germany
Стадион:
Stadion Rote Erde, Dortmund
Новости команд
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Боруссия Дортмунд II
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Кубок Германии. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Оснабрюк» – 4:1
2 сентября
Матч Кубка Германии не доиграли из-за брошенной в судью зажигалки
2015.08.11 18:00
1
Кубок Германии. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Оснабрюк» – 4:1
2 сентября
Матч Кубка Германии не доиграли из-за брошенной в судью зажигалки
2015.08.11 18:00
1
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