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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Оснабрюк - Унтерхахинг
Оснабрюк - Унтерхахинг: обзор матча 24 августа 2024
Оснабрюк
24.08.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 3 тур
4 : 2
Завершен
Унтерхахинг
10'
B. Simakala
56'
Э. Энгельхардт
90+2'
Д. Гнаасе (П)
90+6'
Й. Звартс
13'
L. Ihorst
47'
L. Ihorst
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оснабрюк - Унтерхахинг
ГОЛ! 4:2!
Й. Звартс
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Гнаасе
90'
+2
Замена
J. Wulff
️️️️
B. Simakala
84'
69'
Замена
L. Jastremski
️️️️
L. Ihorst
Замена
L. Kehl
️️️️
Р. Теше
64'
Замена
Й. Звартс
️️️️
Л. Семич
64'
60'
Желтая карточка
K. Heide
57'
Замена
V. Filip Zentrich
️️️️
J. Kugel
ГОЛ! 2:2!
Э. Энгельхардт
56'
50'
Вторая желтая
M. Stiefler
47'
ГОЛ! 1:2!
L. Ihorst
Пас отдал
J. Kugel
Замена
Н. Виманн
️️️️
T. Beermann
46'
46'
Замена
T. Hoops
️️️️
M. Hennig
Желтая карточка
T. Beermann
45'
+2
33'
Желтая карточка
M. Stiefler
Желтая карточка
Д. Гнаасе
30'
30'
Желтая карточка
T. Knipping
Желтая карточка
Л. Семич
24'
13'
ГОЛ! 1:1!
L. Ihorst
ГОЛ! 1:0!
B. Simakala
Пас отдал
Л. Семич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оснабрюк
26
David Richter
ВР
3
Bastien Conus
ЦЗ
4
Yigit Karademir
ЦЗ
17
Лион Семич
ПЗ
26
Даве Гнаасе
ОП
48
Bryang Kayo
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
33
Timo Beermann
ЦФ
29
Niklas Niehoff
ЦФ
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Унтерхахинг
13
Konstantin Heide
ВР
3
Max Lamby
ЦЗ
8
Dennis Waidner
ЦЗ
33
Maximilian Hennig
ЦЗ
23
Markus Schwabl
ЦЗ
10
Sebastian Maier
ЦП
34
Tim Knipping
ЦФ
30
Simon Skarlatidis
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
14
Luc Ihorst
ЦФ
29
Julian Kugel
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Оснабрюк
30
Lukas Jonsson
ВР
25
Никлас Виманн
ЦЗ
7
Башким Айдини
ПЗ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
22
Lars Kehl
ЦП
10
Jannes Wulff
ЦП
10
Йоэл Звартс
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
25
Marcus Müller
ЦФ
Унтерхахинг
25
Kai Eisele
ВР
27
Tim Hoops
ЦЗ
49
Nils Ortel
ЦЗ
8
Viktor Filip Zentrich
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
9
Lenn Jastremski
ЦФ
20
Alexander Leuthard
ЦФ
11
Thomas Winklbauer
ЦФ
3-1-2-4
26
3
4
17
Семич
26
Гнаасе
48
8
Теше
33
7
18
Энгельхардт
29
4-1-5
13
8
33
23
3
10
34
29
14
8
30
33
25
Виманн
25
Виманн
33
8
Теше
22
22
8
Теше
7
10
10
7
17
Семич
10
Звартс
10
Звартс
17
Семич
33
27
27
33
29
8
8
29
14
9
9
14
Остались в запасе
Оснабрюк
Унтерхахинг
30
Lukas Jonsson
ВР
7
Башким Айдини
ПЗ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
68
Brian Beyer
ЦФ
25
Marcus Müller
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
25
Kai Eisele
ВР
49
Nils Ortel
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
20
Alexander Leuthard
ЦФ
11
Thomas Winklbauer
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Остались в запасе
30
Lukas Jonsson
ВР
7
Башким Айдини
ПЗ
22
Kofi Jeremy Amoako
ЦП
68
Brian Beyer
ЦФ
25
Marcus Müller
ЦФ
Остались в запасе
25
Kai Eisele
ВР
49
Nils Ortel
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
20
Alexander Leuthard
ЦФ
11
Thomas Winklbauer
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Статистика матча Оснабрюк - Унтерхахинг
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Энерги
- : -
04.12.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
0 : 1
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
17.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 37 тур
Унтерхахинг
1 : 2
11.05.2025
Арминия
Германия. Третья Лига, 26 тур
Унтерхахинг
0 : 2
07.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Унтерхахинг
1 : 1
26.04.2025
Энерги
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Веллер
(Оснабрюк)
Стадион:
Стадион ан дер Бремер Брюке
Новости команд
Все
Оснабрюк
Унтерхахинг
Кубок Германии. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Оснабрюк» – 4:1
2 сентября
Кубок Германии. «Вердер» обыграл «Боруссию» М, «Байер» одолел «Унтерхахинг»
2015.12.15 23:07
Донати: «Победа в Кубке Германии – цель не утопическая»
2015.11.18 07:30
Кубок Германии. «Бавария» расправилась с «Вольфсбургом» и другие результаты
2015.10.28 00:23
1
Матч Кубка Германии не доиграли из-за брошенной в судью зажигалки
2015.08.11 18:00
1
Кубок Германии. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Оснабрюк» – 4:1
2 сентября
Матч Кубка Германии не доиграли из-за брошенной в судью зажигалки
2015.08.11 18:00
1
Кубок Германии. «Вердер» обыграл «Боруссию» М, «Байер» одолел «Унтерхахинг»
2015.12.15 23:07
Донати: «Победа в Кубке Германии – цель не утопическая»
2015.11.18 07:30
Кубок Германии. «Бавария» расправилась с «Вольфсбургом» и другие результаты
2015.10.28 00:23
1
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