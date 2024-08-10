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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Алемания - Ферль
Алемания - Ферль: обзор матча 10 августа 2024
Алемания
10.08.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Ферль
52'
L. Scepanik
45+1'
M. Stöcker
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алемания - Ферль
82'
Замена
P. Kammerbauer
️️️️
T. Baack
Желтая карточка
Я. Румпф
81'
Замена
L. Putaro
️️️️
A. Heinz
73'
Желтая карточка
L. Scepanik
71'
58'
Замена
N. Kijewski
️️️️
M. Stöcker
57'
Замена
T. Gayret
️️️️
Y. Otto
ГОЛ! 1:1!
L. Scepanik
Пас отдал
A. Heinz
52'
Желтая карточка
K. Goden
47'
46'
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
L. Lokotsch
Замена
K. Goden
️️️️
S. Strujić
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
M. Stöcker
Пас отдал
L. Lokotsch
30'
Желтая карточка
T. Baack
Красная карточка
C. Benschop
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алемания
1
Марсель Йохнен
ВР
15
Mika Timothy Hanraths
ЦЗ
13
Ян-Лука Румпф
ЦЗ
4
Felix Meyer
ЦЗ
30
Nils Winter
ЦЗ
23
Soufian El-Faouzi
ЦП
8
Bentley Baxter Bahn
ЦФ
5
Saša Strujić
ЦФ
21
Anton Heinz
ЦФ
35
Charlison Benschop
ЦФ
7
Lukas Scepanik
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Ферль
1
Филипп Шульце
ВР
3
Фабио Грубер
ЦЗ
24
Michel Stöcker
ЦЗ
4
Daniel Mikić
ЦЗ
28
Max Scholze
ЦЗ
16
Marcel Benger
ЦП
10
Berkan Taz
ЦП
11
D. Steczyk
ЦФ
13
Lars Lokotsch
ЦФ
6
Tom Baack
ЦФ
17
Yari Otto
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Алемания
23
Элиас Берднер
ВР
11
Kevin Goden
ЦЗ
20
Aldin Dervisevic
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
22
Thilo Topken
ЦФ
3
Jabez Makanda
ЦФ
27
Ismail Harnafi
ЦФ
20
Leandro Putaro
ЦФ
Ферль
32
Fabian Pekruhl
ВР
21
Tobias Knost
ЦЗ
20
Fynn Otto
ЦЗ
30
Timur Gayret
ЦП
17
Юлиан Старк
ЦП
19
N. Kijewski
ЦФ
31
Patrick Kammerbauer
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
70
Chilohem Onuoha
ЦФ
4-1-5
1
Йохнен
15
4
30
13
Румпф
23
5
7
35
21
8
4-2-4
1
Шульце
24
4
28
3
Грубер
16
10
17
6
13
11
5
11
11
5
21
20
20
21
17
30
30
17
24
19
19
24
6
31
31
6
13
9
Арвейлер
9
Арвейлер
13
Остались в запасе
Алемания
Ферль
23
Элиас Берднер
ВР
20
Aldin Dervisevic
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
22
Thilo Topken
ЦФ
3
Jabez Makanda
ЦФ
27
Ismail Harnafi
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
32
Fabian Pekruhl
ВР
21
Tobias Knost
ЦЗ
20
Fynn Otto
ЦЗ
17
Юлиан Старк
ЦП
70
Chilohem Onuoha
ЦФ
Главный тренер
Александер Энде
Остались в запасе
23
Элиас Берднер
ВР
20
Aldin Dervisevic
ЦЗ
16
Ulrich Bapoh
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
22
Thilo Topken
ЦФ
3
Jabez Makanda
ЦФ
27
Ismail Harnafi
ЦФ
Остались в запасе
32
Fabian Pekruhl
ВР
21
Tobias Knost
ЦЗ
20
Fynn Otto
ЦЗ
17
Юлиан Старк
ЦП
70
Chilohem Onuoha
ЦФ
Главный тренер
Хайнер Бакхаус
Главный тренер
Александер Энде
Статистика матча Алемания - Ферль
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Алемания
Германия. Третья Лига, 16 тур
Алемания
- : -
06.12.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Алемания
2 : 1
01.11.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Штутгарт II
1 : 2
24.10.2026
Алемания
Ферль
Германия. Третья Лига, 16 тур
Ферль
- : -
05.12.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Пройссен
0 : 0
28.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Штутгарт II
1 : 0
08.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Виктория
3 : 1
24.10.2026
Ферль
Информация о матче
Главный судья:
Felix Bickel, Germany
Стадион:
Нью Тиволи
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