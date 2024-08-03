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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Боруссия Дортмунд II - Унтерхахинг
Боруссия Дортмунд II - Унтерхахинг: обзор матча 03 августа 2024
Боруссия Дортмунд II
03.08.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Унтерхахинг
86'
M. Eberwein
89'
M. Eberwein
90+4'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Дортмунд II - Унтерхахинг
ГОЛ! 3:0!
А. Камара
90'
+4
Замена
А. Камара
️️️️
Ю. Хеттвер
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
M. Eberwein
Пас отдал
Ю. Хеттвер
89'
ГОЛ! 1:0!
M. Eberwein
Пас отдал
Ю. Хеттвер
86'
Желтая карточка
J. Paulina
74'
71'
Вторая желтая
S. Maier
66'
Желтая карточка
M. Schwabl
Замена
N. Jessen
️️️️
R. Elongo-Yombo
66'
Замена
M. Eberwein
️️️️
P. Göbel
66'
Замена
B. Drakas
️️️️
A. Foti
66'
63'
Замена
L. Ihorst
️️️️
L. Jastremski
Желтая карточка
P. Göbel
60'
54'
Желтая карточка
S. Maier
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Дортмунд II
1
Марсель Лотка
ВР
3
Гилье Буэно
ЛЗ
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
17
Patrick Göbel
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
13
Franz Roggow
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
20
Юлиан Хеттвер
ЦП
39
Rodney Elongo-Yombo
ЦФ
27
Jordi Paulina
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
Унтерхахинг
13
Konstantin Heide
ВР
23
Markus Schwabl
ЦЗ
8
Viktor Filip Zentrich
ЦЗ
49
Nils Ortel
ЦЗ
8
Dennis Waidner
ЦЗ
8
Ben Westermeier
ЦП
10
Sebastian Maier
ЦП
29
Julian Kugel
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
30
Simon Skarlatidis
ЦФ
9
Lenn Jastremski
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Боруссия Дортмунд II
33
Tiago Estêvão
ВР
18
Baran Mogultay
ЦЗ
20
Niklas Jessen
ЦЗ
15
Абдулайе Камара
ОП
14
Michael Eberwein
ЦП
7
Данил Кревсун
ЦП
21
Felix Paschke
ЦП
17
Paul-Philipp Besong
ЦФ
27
Babis Drakas
ЦФ
Унтерхахинг
25
Kai Eisele
ВР
33
Maximilian Hennig
ЦЗ
40
Ben Schlicke
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
20
Alexander Leuthard
ЦФ
14
Luc Ihorst
ЦФ
11
Thomas Winklbauer
ЦФ
4-4-2
1
Лотка
3
Буэно
49
Люрс
17
15
Айдонис
46
Азхил
26
20
Хеттвер
13
27
39
4-2-4
13
8
49
8
23
8
10
9
30
8
29
39
20
20
39
20
Хеттвер
15
Камара
15
Камара
20
Хеттвер
17
14
14
17
26
27
27
26
9
14
14
9
Остались в запасе
Боруссия Дортмунд II
Унтерхахинг
33
Tiago Estêvão
ВР
18
Baran Mogultay
ЦЗ
7
Данил Кревсун
ЦП
21
Felix Paschke
ЦП
17
Paul-Philipp Besong
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
25
Kai Eisele
ВР
33
Maximilian Hennig
ЦЗ
40
Ben Schlicke
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
20
Alexander Leuthard
ЦФ
11
Thomas Winklbauer
ЦФ
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Остались в запасе
33
Tiago Estêvão
ВР
18
Baran Mogultay
ЦЗ
7
Данил Кревсун
ЦП
21
Felix Paschke
ЦП
17
Paul-Philipp Besong
ЦФ
Остались в запасе
25
Kai Eisele
ВР
33
Maximilian Hennig
ЦЗ
40
Ben Schlicke
ЦЗ
26
Andy Breuer
ЦП
20
Alexander Leuthard
ЦФ
11
Thomas Winklbauer
ЦФ
Главный тренер
Ян Циммерман
Главный тренер
Виталий Матвиенко
Статистика матча Боруссия Дортмунд II - Унтерхахинг
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Саарбрюккен
2 : 1
17.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 37 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 1
09.05.2025
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Веен
4 : 2
03.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Эрцгебирге
2 : 1
20.04.2025
Боруссия Дортмунд II
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
17.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 37 тур
Унтерхахинг
1 : 2
11.05.2025
Арминия
Германия. Третья Лига, 26 тур
Унтерхахинг
0 : 2
07.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Унтерхахинг
1 : 1
26.04.2025
Энерги
Информация о матче
Главный судья:
Джастин Хасманн
(Нойнкирхен)
Стадион:
Stadion Rote Erde, Dortmund
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Боруссия Дортмунд II
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2015.10.28 00:23
1
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2015.12.15 23:07
Донати: «Победа в Кубке Германии – цель не утопическая»
2015.11.18 07:30
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2015.10.28 00:23
1
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