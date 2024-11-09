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Расписание матчей
Франция. Лига 2
По - Париж
По - Париж: обзор матча 09 ноября 2024
По
09.11.2024, суббота, 16:00
Франция. Лига 2, 13 тур
0 : 0
Завершен
Париж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол По - Париж
87'
Замена
O. Sissoko
️️️️
A. Gory
Замена
У. Нгом
️️️️
А. Бобишон
80'
Замена
S. Beusnard
️️️️
А. Милль
73'
Желтая карточка
И. Мохамед
65'
Замена
Т. Арконт
️️️️
К. Диавара
64'
62'
Замена
J. Gaudin
️️️️
Т. Оллила
62'
Замена
Н. Дико
️️️️
Л. Дусе
50'
Желтая карточка
В. Марчетти
44'
Желтая карточка
Л. Дусе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
По
21
Бингуру Камара
(К)
ВР
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
19
Усман Канте
ЦЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
7
Теренс Куду
ПЗ
7
Кандет Диавара
ЛВ
37
Ияд Мохамед
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
17
Антуан Милль
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
(К)
ЦЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
4
Венсан Марчетти
ОП
17
Адама Камара
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
По
15
Jean Lambert Evan's Allan
ЦЗ
4
Xavier Kouassi
ЦП
90
Kylian Gasnier
ЦП
79
Умар Нгом
ЦП
21
Steeve Beusnard
ЦП
7
Тайрик Арконт
ПВ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Париж
1
Реми Риу
ВР
25
Yoan Koré
ЦЗ
22
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
22
Jules Gaudin
ЦП
17
Мохамаду Канте
ЦП
18
Omar Sissoko
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
4-2-1-3
21
Камара
12
19
Канте
20
7
Куду
37
Мохамед
14
Бобишон
7
Диавара
10
9
Мбуп
17
Милль
4-2-1-1-2
16
5
Мбоу
15
Колоджейчак
39
5
Оллила
44
Дусе
4
Марчетти
17
Камара
10
Кеббаль
11
11
Крассо
14
Бобишон
79
Нгом
79
Нгом
14
Бобишон
17
Милль
21
21
17
Милль
7
Диавара
7
Арконт
7
Арконт
7
Диавара
5
Оллила
22
22
5
Оллила
11
18
18
11
44
Дусе
12
Дико
12
Дико
44
Дусе
Остались в запасе
По
Париж
15
Jean Lambert Evan's Allan
ЦЗ
4
Xavier Kouassi
ЦП
90
Kylian Gasnier
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
1
Реми Риу
ВР
25
Yoan Koré
ЦЗ
22
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
17
Мохамаду Канте
ЦП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
15
Jean Lambert Evan's Allan
ЦЗ
4
Xavier Kouassi
ЦП
90
Kylian Gasnier
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
25
Yoan Koré
ЦЗ
22
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
17
Мохамаду Канте
ЦП
Главный тренер
Николя Усаи
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча По - Париж
1
2
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
12
7
Офсайды
1
0
Количество передач
295
613
Сейвы
5
2
Точность передач %
76
86
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
10
Матчи команд
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Mikael Lesage, France
Стадион:
Nouste Camp, Bizanos
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