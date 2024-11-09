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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Крю Александра
Уолсолл - Крю Александра: обзор матча 09 ноября 2024
Уолсолл
09.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Крю Александра
85'
Н. Лоу
66'
О. Богль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Крю Александра
Желтая карточка
L. Gordon
90'
+10
89'
Желтая карточка
A. Thibaut
Желтая карточка
T. Allen
88'
ГОЛ! 1:1!
Н. Лоу
Пас отдал
Д. Холл
85'
83'
Замена
K. Breckin
️️️️
Ш. Трейси
83'
Замена
O. Lunt
️️️️
M. Holicek
79'
Замена
A. Thibaut
️️️️
M. Conway
Замена
D. Johnson
️️️️
Д. Мэтт
79'
Замена
Д. Холл
️️️️
J. Jellis
79'
Замена
А. Адома
️️️️
C. Barrett
79'
Замена
B. Comley
️️️️
R. Stirk
78'
77'
Желтая карточка
Ш. Трейси
75'
Желтая карточка
Р. Куни
70'
Замена
J. Connolly
️️️️
О. Богль
66'
ГОЛ! 0:1!
О. Богль
Пас отдал
M. Holicek
Замена
J. Earing
️️️️
C. Lakin
65'
Желтая карточка
Д. Мэтт
63'
Желтая карточка
D. Okagbue
40'
20'
Желтая карточка
М. Сандерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
1
Tommy Simkin
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
(К)
ЦЗ
2
C. Barrett
ЦП
22
Jamie Jellis
ЦП
15
Liam Gordon
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Крю Александра
34
Филип Маршал
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
6
Z. Williams
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
25
M. Conway
ЦП
11
Joel Tabiner
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
9
Омар Богль
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Уолсолл
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
33
Джордж Холл
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
21
Jack Earing
ЦП
39
Danny Johnson
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
26
Kian Breckin
ЦП
19
Owen Lunt
ЦП
23
Джек Пауэлл
ЦП
29
Adrien Thibaut
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
2-2-5
1
26
5
Дэниелс
2
22
8
9
Мэтт
9
Лоу
8
24
4-4-1-1
34
Маршал
2
Куни
5
Деметриу
6
4
11
17
6
Сандерс
25
10
Трейси
9
Богль
22
33
Холл
33
Холл
22
2
37
Адома
37
Адома
2
8
21
21
8
9
Мэтт
39
39
9
Мэтт
8
14
14
8
9
Богль
4
4
9
Богль
10
Трейси
26
26
10
Трейси
17
19
19
17
25
29
29
25
Остались в запасе
Уолсолл
Крю Александра
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
1
Том Бут
ВР
23
Джек Пауэлл
ЦП
9
Christopher Long
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
12
Sam Hornby
ЦФ
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
23
Джек Пауэлл
ЦП
9
Christopher Long
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Уолсолл - Крю Александра
4
4
Всего ударов по воротам
12
3
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
16
13
Офсайды
1
0
Количество передач
330
305
Сейвы
0
1
Точность передач %
72
71
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
3 : 0
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Информация о матче
Главный судья:
Stephen Parkinson,
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Уолсолл
Крю Александра
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
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