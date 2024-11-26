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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Бромли
Уолсолл - Бромли: обзор матча 26 ноября 2024
Уолсолл
26.11.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Бромли
40'
L. Gordon
90+4'
D. Okagbue
59'
M. Cheek
77'
D. Imray
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Бромли
ГОЛ! 2:2!
D. Okagbue
90'
+4
Замена
D. Johnson
️️️️
R. Stirk
80'
77'
ГОЛ! 1:2!
D. Imray
Пас отдал
M. Cheek
76'
Замена
К. Конгрив
️️️️
O. Olomola
Замена
А. Адома
️️️️
C. Barrett
75'
74'
Желтая карточка
B. Webster
Замена
B. Comley
️️️️
Д. Холл
61'
Замена
J. Jellis
️️️️
J. Earing
61'
59'
ГОЛ! 1:1!
M. Cheek
ГОЛ! 1:0!
L. Gordon
Пас отдал
D. Okagbue
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
1
Tommy Simkin
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
(К)
ЦЗ
2
C. Barrett
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
21
Jack Earing
ЦП
24
Taylor Allen
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Бромли
1
G. Smith
ВР
17
B. Webster
(К)
ЦЗ
21
Kamarl Grant
ЦЗ
30
Daniel Imray
ЦЗ
20
J. Arthurs
ЦП
3
I. Odutayo
ЦП
29
Olufela Olomola
ЦФ
9
M. Cheek
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
18
Кори Уитли
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Уолсолл
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
22
Jamie Jellis
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Бромли
12
Sam Long
ВР
16
C. Reynolds
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
36
George Penn
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
11
Levi Amantchi
ЦФ
11
Louis Dennis
ЦФ
2-3-5
1
26
5
Дэниелс
2
33
Холл
21
9
Мэтт
8
15
9
Лоу
24
3-2-5
1
17
21
30
20
3
29
8
18
Уитли
5
9
21
22
22
21
2
37
Адома
37
Адома
2
33
Холл
14
14
33
Холл
8
39
39
8
29
20
Конгрив
20
Конгрив
29
Остались в запасе
Уолсолл
Бромли
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
12
Sam Hornby
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
12
Sam Long
ВР
16
C. Reynolds
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
36
George Penn
ЦП
11
Levi Amantchi
ЦФ
11
Louis Dennis
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Остались в запасе
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
12
Sam Hornby
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
Остались в запасе
12
Sam Long
ВР
16
C. Reynolds
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
36
George Penn
ЦП
11
Levi Amantchi
ЦФ
11
Louis Dennis
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Энди Вудман
Статистика матча Уолсолл - Бромли
1
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
8
10
Офсайды
1
0
Количество передач
318
247
Сейвы
2
2
Точность передач %
70
63
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
3 : 0
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Бромли
Англия. Первая лига, 18 тур
Плимут Аргайл
- : -
01.12.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
0 : 3
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
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