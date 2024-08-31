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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бромли - Крю Александра
Бромли - Крю Александра: обзор матча 31 августа 2024
Бромли
31.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Крю Александра
2'
L. Leigh
83'
М. Деметриу
90+1'
C. Long
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бромли - Крю Александра
90'
+2
Желтая карточка
М. Сандерс
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
C. Long
Пас отдал
J. Lankester
83'
ГОЛ! 1:1!
М. Деметриу
Пас отдал
J. Tabiner
Замена
O. Sowunmi
️️️️
D. Imray
83'
82'
Замена
Р. Куни
️️️️
Ш. Трейси
82'
Замена
О. Богль
️️️️
M. Conway
Желтая карточка
C. Reynolds
81'
Желтая карточка
B. Thompson
78'
Замена
B. Thompson
️️️️
L. Leigh
74'
64'
Замена
C. Long
️️️️
M. Holicek
Замена
L. Dennis
️️️️
К. Конгрив
61'
56'
Замена
J. Tabiner
️️️️
Л. Биллингтон
56'
Замена
J. Lankester
️️️️
К. Томас
45'
Желтая карточка
Ш. Трейси
ГОЛ! 1:0!
L. Leigh
Пас отдал
M. Cheek
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бромли
1
G. Smith
ВР
21
Kamarl Grant
ЦЗ
17
B. Webster
(К)
ЦЗ
16
C. Reynolds
ЦЗ
30
Daniel Imray
ЦЗ
3
I. Odutayo
ЦП
20
J. Arthurs
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
18
Кори Уитли
ЦФ
9
M. Cheek
ЦФ
8
Lewis Leigh
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Крю Александра
34
Филип Маршал
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
8
Конор Томас
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
25
M. Conway
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Бромли
12
Sam Long
ВР
23
Besart Topalloj
ЦЗ
11
Levi Amantchi
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
11
Louis Dennis
ЦФ
10
Маркус Динанга
ЦФ
Крю Александра
4
James Connolly
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
14
Чарли Финни
ЦП
11
Joel Tabiner
ЦП
9
Омар Богль
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
4-2-1-3
1
21
16
30
17
3
20
20
Конгрив
8
9
18
Уитли
4-4-1-1
34
Маршал
5
Деметриу
4
2
Биллингтон
4
6
Сандерс
17
25
8
Томас
10
Трейси
15
Хеммингс
30
5
5
30
8
8
8
8
20
Конгрив
11
11
20
Конгрив
10
Трейси
2
Куни
2
Куни
10
Трейси
2
Биллингтон
11
11
2
Биллингтон
25
9
Богль
9
Богль
25
8
Томас
7
7
8
Томас
17
9
9
17
Остались в запасе
Бромли
Крю Александра
12
Sam Long
ВР
23
Besart Topalloj
ЦЗ
11
Levi Amantchi
ЦФ
10
Маркус Динанга
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
4
James Connolly
ЦЗ
14
Чарли Финни
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
12
Sam Long
ВР
23
Besart Topalloj
ЦЗ
11
Levi Amantchi
ЦФ
10
Маркус Динанга
ЦФ
Остались в запасе
4
James Connolly
ЦЗ
14
Чарли Финни
ЦП
Главный тренер
Энди Вудман
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Бромли - Крю Александра
2
2
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
18
11
Офсайды
1
2
Количество передач
256
361
Сейвы
3
1
Точность передач %
58
74
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Бромли
Англия. Первая лига, 18 тур
Плимут Аргайл
- : -
01.12.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
0 : 3
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
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Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
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