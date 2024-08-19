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Расписание матчей
Боливия. Примера
Хорхе Вильстерманн - Гуабира
Хорхе Вильстерманн - Гуабира: обзор матча 19 августа 2024
Хорхе Вильстерманн
19.08.2024, понедельник, 00:30
Боливия. Примера, группа D, 12 тур
3 : 0
Завершен
Гуабира
38'
A. Caceres
77'
R. Amaral
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорхе Вильстерманн - Гуабира
Замена
R. Cardozo
️️️️
R. Amaral
90'
+2
Замена
C. Machado
️️️️
J. Mamani
86'
Замена
A. Nahuelpán
️️️️
A. Caceres
86'
ГОЛ! 2:0!
R. Amaral
77'
73'
Желтая карточка
A. Melean
Желтая карточка
R. Amaral
67'
Желтая карточка
J. Mamani
48'
46'
Замена
S. Arce
️️️️
L. Hurtado
46'
Замена
J. Montenegro
️️️️
F. Supayabe Alpiri
45'
+2
Желтая карточка
F. Supayabe Alpiri
Желтая карточка
A. Caceres
40'
ГОЛ! 1:0!
A. Caceres
Пас отдал
W. Saucedo
38'
Желтая карточка
W. Saucedo
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорхе Вильстерманн
1
Bruno Poveda
ВР
22
Widen Saucedo
ЦЗ
17
Marvin Bejarano
ЦЗ
4
Martín Chiatti
ЦЗ
18
Carlitos Rodriguez
ЦП
5
Santiago Echeverria
(К)
ЦП
8
Josué Mamani
ЦП
17
Leonel López
ЦП
7
Alex Caceres
ЦП
70
Rodrigo Amaral
ЦП
19
Héctor Bobadilla
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Диас
Гуабира
1
Manuel Ferrel
ВР
22
Fran Supayabe Alpiri
ЦЗ
6
Leandro Zazpe
ЦЗ
8
Alejandro Melean
(К)
ЦЗ
15
Rodrigo Morales
ЦП
28
Jhon Velasco
ЦП
33
Luis Hurtado
ЦП
30
Ronaldo Vásquez
ЦП
99
Erick Japa
ЦФ
16
R. Montero
ЦФ
99
Pedro
ЦФ
Главный тренер
Андрес Маринангели
Хорхе Вильстерманн
12
Lucas Salinas
ВР
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
27
Rafael Corrales
ЦЗ
15
Cristhian Machado
ЦЗ
16
Edwin Pardo
ЦЗ
19
Robson dos Santos
ЦП
20
Adrian Pacheco
ЦП
38
José Vargas
ЦП
39
Alejandro Martin Barron
ЦФ
7
Rudy Cardozo
ЦФ
9
Jefferson
ЦФ
37
Ariel Nahuelpán
ЦФ
Гуабира
25
Jairo Cuellar
ВР
42
Dico Roca
ЦЗ
2
Dagner Hurtado
ЦЗ
15
Santiago Arce
ЦП
7
Gustavo Peredo
ЦП
50
Juan Montenegro
ЦП
29
Nicolas Masskooni
ЦП
11
Sebastián Melgar
ЦФ
35
Dener da Silva
ЦФ
9
Jorge Orozco
ЦФ
27
Alejandro Gabriel Quintana
ЦФ
3-5-1-1
1
22
17
4
8
17
7
70
5
18
19
3-4-3
1
22
6
8
28
33
30
15
99
16
99
8
15
15
8
70
7
7
70
7
37
37
7
33
15
15
33
22
50
50
22
Остались в запасе
Хорхе Вильстерманн
Гуабира
12
Lucas Salinas
ВР
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
27
Rafael Corrales
ЦЗ
16
Edwin Pardo
ЦЗ
19
Robson dos Santos
ЦП
20
Adrian Pacheco
ЦП
38
José Vargas
ЦП
39
Alejandro Martin Barron
ЦФ
9
Jefferson
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Диас
25
Jairo Cuellar
ВР
42
Dico Roca
ЦЗ
2
Dagner Hurtado
ЦЗ
7
Gustavo Peredo
ЦП
29
Nicolas Masskooni
ЦП
11
Sebastián Melgar
ЦФ
35
Dener da Silva
ЦФ
9
Jorge Orozco
ЦФ
27
Alejandro Gabriel Quintana
ЦФ
Главный тренер
Андрес Маринангели
Остались в запасе
12
Lucas Salinas
ВР
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
27
Rafael Corrales
ЦЗ
16
Edwin Pardo
ЦЗ
19
Robson dos Santos
ЦП
20
Adrian Pacheco
ЦП
38
José Vargas
ЦП
39
Alejandro Martin Barron
ЦФ
9
Jefferson
ЦФ
Остались в запасе
25
Jairo Cuellar
ВР
42
Dico Roca
ЦЗ
2
Dagner Hurtado
ЦЗ
7
Gustavo Peredo
ЦП
29
Nicolas Masskooni
ЦП
11
Sebastián Melgar
ЦФ
35
Dener da Silva
ЦФ
9
Jorge Orozco
ЦФ
27
Alejandro Gabriel Quintana
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Диас
Главный тренер
Андрес Маринангели
Статистика матча Хорхе Вильстерманн - Гуабира
4
2
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
15
12
Офсайды
3
0
Количество передач
400
332
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 29 тур
Хорхе Вильстерманн
2 : 2
10.12.2025
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 28 тур
Гуабира
6 : 3
07.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 27 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
04.12.2025
Реал Оруро
Боливия. Примера, 26 тур
Аврора
1 : 0
01.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 25 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
23.11.2025
Ориенте Петролеро
Гуабира
Боливия. Примера, 27 тур
Гуабира
0 : 2
29.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 27 тур
Гуабира
0 : 2
29.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Оруро
0 : 3
23.11.2026
Гуабира
Боливия. Примера, 25 тур
Гуабира
5 : 1
08.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Насьональ Потоси
3 : 0
27.10.2026
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