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Расписание матчей
Боливия. Примера
Аврора - Хорхе Вильстерманн
Аврора - Хорхе Вильстерманн: обзор матча 11 августа 2024
Аврора
11.08.2024, воскресенье, 22:00
Боливия. Примера, группа B, 11 тур
0 : 0
Завершен
Хорхе Вильстерманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аврора - Хорхе Вильстерманн
Замена
️️️️
O. Vaca
80'
78'
Замена
A. Nahuelpán
️️️️
H. Bobadilla
63'
Замена
J. Mamani
️️️️
R. Amaral
Замена
J. Torrico
️️️️
C. Enciso
60'
Замена
S.
️️️️
A. Bustamante
59'
48'
Красная карточка
А. Чумасеро
Желтая карточка
C. Enciso
46'
46'
Замена
R. Cardozo
️️️️
C. Machado
46'
Замена
L. López
️️️️
A. Caceres
35'
Желтая карточка
G. Castillo
Желтая карточка
D. Torrico
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аврора
66
David Akologo
ВР
3
Луис Барбоза
ЦЗ
28
Oscar Vaca
ЦЗ
24
David Robles
ЦЗ
19
Gabriel Montaño
ЦП
17
Didi Torrico
ЦП
20
Carlos Sejas
ЦП
11
Antonio Bustamante
ЦП
3
Cristian Enciso
ЦП
18
Jair Reinoso
(К)
ЦФ
79
Oswaldo Blanco
ЦФ
Главный тренер
Роберто Перес
Хорхе Вильстерманн
1
Bruno Poveda
ВР
22
Widen Saucedo
ЦЗ
18
Gonzalo Castillo
ЦЗ
17
Marvin Bejarano
ЦЗ
15
Cristhian Machado
ЦЗ
5
Santiago Echeverria
(К)
ЦП
70
Rodrigo Amaral
ЦП
7
Alex Caceres
ЦП
18
Carlitos Rodriguez
ЦП
3
Алехандро Чумасеро
ЦФ
19
Héctor Bobadilla
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Диас
Аврора
1
Luis Cardenas
ВР
27
Ezequiel Michelli
ЦЗ
21
Ramiro Ballivián
ЦЗ
35
Caleb Cardozo Herbas
ЦП
20
Amilcar Sanchez
ЦП
77
Serginho
ЦП
19
Darío Torrico
ЦП
48
Jose Berrios
ЦП
27
Ariel Flores
ЦП
70
Jair Torrico
ЦП
27
Renny Sinisterra
ЦФ
69
Alan Terrazas
ЦФ
Хорхе Вильстерманн
13
Arnaldo Giménez
ВР
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
4
Martín Chiatti
ЦЗ
19
Robson dos Santos
ЦП
20
Adrian Pacheco
ЦП
38
José Vargas
ЦП
17
Leonel López
ЦП
8
Josué Mamani
ЦП
21
Adrián Peña
ЦП
7
Rudy Cardozo
ЦФ
9
Jefferson
ЦФ
37
Ariel Nahuelpán
ЦФ
3-5-2
66
3
Барбоза
28
24
17
20
11
3
19
79
18
4-4-2
1
18
17
15
22
70
7
18
5
19
3
Чумасеро
11
77
77
11
3
70
70
3
7
17
17
7
70
8
8
70
15
7
7
15
19
37
37
19
Остались в запасе
Аврора
Хорхе Вильстерманн
1
Luis Cardenas
ВР
27
Ezequiel Michelli
ЦЗ
21
Ramiro Ballivián
ЦЗ
35
Caleb Cardozo Herbas
ЦП
20
Amilcar Sanchez
ЦП
19
Darío Torrico
ЦП
48
Jose Berrios
ЦП
27
Ariel Flores
ЦП
27
Renny Sinisterra
ЦФ
69
Alan Terrazas
ЦФ
Главный тренер
Роберто Перес
13
Arnaldo Giménez
ВР
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
4
Martín Chiatti
ЦЗ
19
Robson dos Santos
ЦП
20
Adrian Pacheco
ЦП
38
José Vargas
ЦП
21
Adrián Peña
ЦП
9
Jefferson
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Диас
Остались в запасе
1
Luis Cardenas
ВР
27
Ezequiel Michelli
ЦЗ
21
Ramiro Ballivián
ЦЗ
35
Caleb Cardozo Herbas
ЦП
20
Amilcar Sanchez
ЦП
19
Darío Torrico
ЦП
48
Jose Berrios
ЦП
27
Ariel Flores
ЦП
27
Renny Sinisterra
ЦФ
69
Alan Terrazas
ЦФ
Остались в запасе
13
Arnaldo Giménez
ВР
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
4
Martín Chiatti
ЦЗ
19
Robson dos Santos
ЦП
20
Adrian Pacheco
ЦП
38
José Vargas
ЦП
21
Adrián Peña
ЦП
9
Jefferson
ЦФ
Главный тренер
Роберто Перес
Главный тренер
Кристиан Диас
Статистика матча Аврора - Хорхе Вильстерманн
2
1
1
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
7
Офсайды
3
0
Количество передач
377
356
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Аврора
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
- : -
29.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Академия дель Баломпе
1 : 2
22.11.2026
Аврора
Боливия. Примера, 25 тур
Аврора
1 : 1
10.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 24 тур
Ориенте Петролеро
1 : 1
31.10.2026
Аврора
Боливия. Примера, 23 тур
Аврора
1 : 0
26.10.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 22 тур
Реал Оруро
1 : 0
17.10.2026
Аврора
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 29 тур
Хорхе Вильстерманн
2 : 2
10.12.2025
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 28 тур
Гуабира
6 : 3
07.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 27 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
04.12.2025
Реал Оруро
Боливия. Примера, 26 тур
Аврора
1 : 0
01.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 25 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
23.11.2025
Ориенте Петролеро
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