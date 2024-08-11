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Расписание матчей
Боливия. Примера
Роял Пари - Реал Томаяпо
Роял Пари - Реал Томаяпо: обзор матча 11 августа 2024
Роял Пари
11.08.2024, воскресенье, 03:00
Боливия. Примера, группа B, 11 тур
0 : 2
Завершен
Реал Томаяпо
Матч
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Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Роял Пари - Реал Томаяпо
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Роял Пари
Боливия. Примера, 30 тур
Роял Пари
3 : 1
19.12.2024
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 29 тур
Гуабира
0 : 0
18.12.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 28 тур
Роял Пари
1 : 2
14.12.2024
Стронгест
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
0 : 3
12.12.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 0
08.12.2024
Роял Пари
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Реал Томаяпо
- : -
02.12.2026
Гуабира
Боливия. Примера, 27 тур
Академия дель Баломпе
1 : 0
28.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 5
21.11.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 25 тур
Индепендьенте Петролеро
0 : 2
07.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Томаяпо
1 : 2
03.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 23 тур
Аврора
1 : 0
26.10.2026
Реал Томаяпо
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