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Расписание матчей
Боливия. Примера
Хорхе Вильстерманн - Реал Томаяпо
Хорхе Вильстерманн - Реал Томаяпо: обзор матча 05 августа 2024
Хорхе Вильстерманн
05.08.2024, понедельник, 02:30
Боливия. Примера, группа D, 9 тур
2 : 1
Завершен
Реал Томаяпо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорхе Вильстерманн - Реал Томаяпо
88'
Замена
M. Barbery
️️️️
M. Avilés
Замена
L. López
️️️️
R. Amaral
84'
79'
Замена
J. Carrasco
️️️️
J. Orellana
Желтая карточка
А. Чумасеро
74'
72'
Вторая желтая
L. Corulo
66'
Замена
L. Figueroa
️️️️
S. Villamíl
58'
Желтая карточка
L. Corulo
46'
Замена
M. Tomianovic
️️️️
S. Sandoval
45'
+4
Желтая карточка
M. Agustín Graneros
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорхе Вильстерманн
1
Bruno Poveda
ВР
22
Widen Saucedo
ЦЗ
4
Martín Chiatti
ЦЗ
17
Marvin Bejarano
ЦЗ
5
Santiago Echeverria
(К)
ЦП
8
Josué Mamani
ЦП
7
Alex Caceres
ЦП
70
Rodrigo Amaral
ЦП
18
Carlitos Rodriguez
ЦП
3
Алехандро Чумасеро
ЦФ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Диас
Реал Томаяпо
23
Pedro Galindo
ВР
28
Santiago Cuiza
ЦЗ
5
Leandro Corulo
ЦЗ
2
J. Rioja
ЦЗ
25
Juan Orellana
ЦЗ
15
Matias Noble
ЦЗ
45
Sergio Villamíl
ЦП
24
Samuel Sandoval
ЦП
5
Mijaíl Avilés
ЦП
29
Miguel Agustín Graneros
(К)
ЦП
9
Leonardo Becerra
ЦФ
Главный тренер
Мартин Бриньяни
Хорхе Вильстерманн
12
Lucas Salinas
ВР
16
Edwin Pardo
ЦЗ
15
Cristhian Machado
ЦЗ
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
27
Rafael Corrales
ЦЗ
38
José Vargas
ЦП
19
Robson dos Santos
ЦП
17
Leonel López
ЦП
20
Adrian Pacheco
ЦП
21
Adrián Peña
ЦП
7
Rudy Cardozo
ЦФ
9
Jefferson
ЦФ
Реал Томаяпо
25
Álex Arancibia
ВР
30
Jaime Villamil
ЦЗ
33
Kevin Mamani
ЦЗ
55
J. Carrasco
ЦЗ
7
Layonel Figueroa
ЦП
8
Christian Arano
ЦП
13
Mario Barbery
ЦП
22
Agustin Alcaraz
ЦП
11
Mirko Tomianovic
ЦП
9
D. Pinto
ЦФ
3-5-2
1
22
4
17
8
7
70
18
5
16
Бобадилья
3
Чумасеро
3-2-4-1
23
2
25
15
28
5
24
5
29
45
9
70
17
17
70
25
55
55
25
45
7
7
45
5
13
13
5
24
11
11
24
Остались в запасе
Хорхе Вильстерманн
Реал Томаяпо
12
Lucas Salinas
ВР
16
Edwin Pardo
ЦЗ
15
Cristhian Machado
ЦЗ
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
27
Rafael Corrales
ЦЗ
38
José Vargas
ЦП
19
Robson dos Santos
ЦП
20
Adrian Pacheco
ЦП
21
Adrián Peña
ЦП
7
Rudy Cardozo
ЦФ
9
Jefferson
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Диас
25
Álex Arancibia
ВР
30
Jaime Villamil
ЦЗ
33
Kevin Mamani
ЦЗ
8
Christian Arano
ЦП
22
Agustin Alcaraz
ЦП
9
D. Pinto
ЦФ
Главный тренер
Мартин Бриньяни
Остались в запасе
12
Lucas Salinas
ВР
16
Edwin Pardo
ЦЗ
15
Cristhian Machado
ЦЗ
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
27
Rafael Corrales
ЦЗ
38
José Vargas
ЦП
19
Robson dos Santos
ЦП
20
Adrian Pacheco
ЦП
21
Adrián Peña
ЦП
7
Rudy Cardozo
ЦФ
9
Jefferson
ЦФ
Остались в запасе
25
Álex Arancibia
ВР
30
Jaime Villamil
ЦЗ
33
Kevin Mamani
ЦЗ
8
Christian Arano
ЦП
22
Agustin Alcaraz
ЦП
9
D. Pinto
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Диас
Главный тренер
Мартин Бриньяни
Статистика матча Хорхе Вильстерманн - Реал Томаяпо
1
1
2
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
3
Нарушения
3
1
Офсайды
0
1
Количество передач
102
143
Сейвы
1
0
Точность передач %
73
86
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
1
Удары из-за пределов штрафной
0
4
Матчи команд
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 29 тур
Хорхе Вильстерманн
2 : 2
10.12.2025
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 28 тур
Гуабира
6 : 3
07.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 27 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
04.12.2025
Реал Оруро
Боливия. Примера, 26 тур
Аврора
1 : 0
01.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 25 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
23.11.2025
Ориенте Петролеро
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Реал Томаяпо
- : -
02.12.2026
Гуабира
Боливия. Примера, 27 тур
Академия дель Баломпе
1 : 0
28.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 5
21.11.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 25 тур
Индепендьенте Петролеро
0 : 2
07.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Томаяпо
1 : 2
03.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 23 тур
Аврора
1 : 0
26.10.2026
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