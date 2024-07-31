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Расписание матчей
Боливия. Примера
Реал Томаяпо - Гуабира
Реал Томаяпо - Гуабира: обзор матча 31 июля 2024
Реал Томаяпо
31.07.2024, среда, 22:00
Боливия. Примера, группа A, 8 тур
2 : 1
Завершен
Гуабира
54'
S. Sandoval
89'
L. Figueroa
2'
G. Peredo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Томаяпо - Гуабира
Замена
J. Carrasco
️️️️
M. Avilés
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
L. Figueroa
Пас отдал
M. Avilés
89'
85'
Желтая карточка
A. Gabriel Quintana
84'
Замена
S. Arce
️️️️
G. Peredo
84'
Замена
J. Montenegro
️️️️
L. Hurtado
Замена
C. Arano
️️️️
M. Noble
78'
ГОЛ! 1:1!
S. Sandoval
Пас отдал
L. Corulo
54'
47'
Желтая карточка
L. Hurtado
Замена
S. Sandoval
️️️️
M. Barbery
46'
Замена
L. Figueroa
️️️️
S. Villamíl
46'
43'
Желтая карточка
F. Supayabe Alpiri
40'
Желтая карточка
M. Portillo
Желтая карточка
J. Orellana
20'
2'
ГОЛ! 0:1!
G. Peredo
Пас отдал
A. Melean
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Томаяпо
23
Pedro Galindo
ВР
28
Santiago Cuiza
ЦЗ
5
Leandro Corulo
ЦЗ
2
J. Rioja
ЦЗ
25
Juan Orellana
ЦЗ
15
Matias Noble
ЦЗ
5
Mijaíl Avilés
ЦП
13
Mario Barbery
ЦП
29
Miguel Agustín Graneros
(К)
ЦП
45
Sergio Villamíl
ЦП
9
Leonardo Becerra
ЦФ
Главный тренер
Мартин Бриньяни
Гуабира
1
Manuel Ferrel
ВР
22
Fran Supayabe Alpiri
ЦЗ
21
Milciades Portillo
ЦЗ
6
Leandro Zazpe
ЦЗ
8
Alejandro Melean
(К)
ЦЗ
28
Jhon Velasco
ЦП
77
Julio Herrera
ЦП
30
Ronaldo Vásquez
ЦП
20
Jorge Eduardo Lovera
ЦП
7
Gustavo Peredo
ЦП
99
Erick Japa
ЦФ
Главный тренер
Андрес Маринангели
Реал Томаяпо
25
Álex Arancibia
ВР
55
J. Carrasco
ЦЗ
30
Jaime Villamil
ЦЗ
33
Kevin Mamani
ЦЗ
37
Massiel Cardan
ЦП
11
Mirko Tomianovic
ЦП
22
Agustin Alcaraz
ЦП
24
Samuel Sandoval
ЦП
8
Christian Arano
ЦП
10
Leandro Maygua
ЦП
7
Layonel Figueroa
ЦП
9
D. Pinto
ЦФ
Гуабира
25
Jairo Cuellar
ВР
42
Dico Roca
ЦЗ
2
Dagner Hurtado
ЦЗ
33
Luis Hurtado
ЦП
50
Juan Montenegro
ЦП
15
Rodrigo Morales
ЦП
15
Santiago Arce
ЦП
16
R. Montero
ЦФ
99
Pedro
ЦФ
27
Alejandro Gabriel Quintana
ЦФ
9
Jorge Orozco
ЦФ
3-2-4-1
23
2
25
15
5
28
5
29
45
13
9
4-5-1
1
21
6
8
22
28
30
20
7
77
99
5
55
55
5
13
24
24
13
15
8
8
15
45
7
7
45
33
33
50
50
7
15
15
7
Остались в запасе
Реал Томаяпо
Гуабира
25
Álex Arancibia
ВР
30
Jaime Villamil
ЦЗ
33
Kevin Mamani
ЦЗ
37
Massiel Cardan
ЦП
11
Mirko Tomianovic
ЦП
22
Agustin Alcaraz
ЦП
10
Leandro Maygua
ЦП
9
D. Pinto
ЦФ
Главный тренер
Мартин Бриньяни
25
Jairo Cuellar
ВР
42
Dico Roca
ЦЗ
2
Dagner Hurtado
ЦЗ
15
Rodrigo Morales
ЦП
16
R. Montero
ЦФ
99
Pedro
ЦФ
27
Alejandro Gabriel Quintana
ЦФ
9
Jorge Orozco
ЦФ
Главный тренер
Андрес Маринангели
Остались в запасе
25
Álex Arancibia
ВР
30
Jaime Villamil
ЦЗ
33
Kevin Mamani
ЦЗ
37
Massiel Cardan
ЦП
11
Mirko Tomianovic
ЦП
22
Agustin Alcaraz
ЦП
10
Leandro Maygua
ЦП
9
D. Pinto
ЦФ
Остались в запасе
25
Jairo Cuellar
ВР
42
Dico Roca
ЦЗ
2
Dagner Hurtado
ЦЗ
15
Rodrigo Morales
ЦП
16
R. Montero
ЦФ
99
Pedro
ЦФ
27
Alejandro Gabriel Quintana
ЦФ
9
Jorge Orozco
ЦФ
Главный тренер
Мартин Бриньяни
Главный тренер
Андрес Маринангели
Статистика матча Реал Томаяпо - Гуабира
1
4
Всего ударов по воротам
20
18
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
11
5
Нарушения
6
15
Офсайды
1
1
Количество передач
394
241
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
67
Удары мимо ворот
9
9
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
11
8
Матчи команд
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Реал Томаяпо
- : -
02.12.2026
Гуабира
Боливия. Примера, 27 тур
Академия дель Баломпе
1 : 0
28.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 5
21.11.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 25 тур
Индепендьенте Петролеро
0 : 2
07.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Томаяпо
1 : 2
03.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 23 тур
Аврора
1 : 0
26.10.2026
Реал Томаяпо
Гуабира
Боливия. Примера, 27 тур
Гуабира
0 : 2
29.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 27 тур
Гуабира
0 : 2
29.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Оруро
0 : 3
23.11.2026
Гуабира
Боливия. Примера, 25 тур
Гуабира
5 : 1
08.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Насьональ Потоси
3 : 0
27.10.2026
Гуабира
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