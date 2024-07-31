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Расписание матчей
Боливия. Примера
Ориенте Петролеро - Хорхе Вильстерманн
Ориенте Петролеро - Хорхе Вильстерманн: обзор матча 31 июля 2024
Ориенте Петролеро
31.07.2024, среда, 03:00
Боливия. Примера, группа D, 8 тур
1 : 0
Завершен
Хорхе Вильстерманн
45'
R. Nacif Joffre
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ориенте Петролеро - Хорхе Вильстерманн
90'
Желтая карточка
M. Chiatti
Замена
Э. Санчес
️️️️
M. Villaroel
82'
82'
Замена
C. Machado
️️️️
R. Amaral
Желтая карточка
D. Rojas
79'
65'
Замена
M. Chiatti
️️️️
J. Mamani
Замена
D. Barreto
️️️️
C. Áñez
65'
Замена
Ж. Альварес
️️️️
M. Riquelme
65'
Замена
K. Salvatierra
️️️️
Х. Флорес
64'
55'
Вторая желтая
G. Castillo
Замена
S. Alvarez
️️️️
R. Nacif Joffre
54'
52'
Желтая карточка
G. Castillo
Желтая карточка
M. Riquelme
49'
Красная карточка
S. Ramírez
47'
ГОЛ! 1:0!
R. Nacif Joffre
45'
Желтая карточка
C. Áñez
34'
32'
Желтая карточка
J. Mamani
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ориенте Петролеро
1
Alejandro Torrez
ВР
19
Хорхе Флорес
ЦЗ
14
R. Nacif Joffre
ЦЗ
3
César García
ЦЗ
6
Carlos Áñez
ЦП
6
Daniel Rojas
ЦП
47
Sebastián Ramírez
ЦП
36
Roberto Diez
ЦП
19
Джон Гарсия
АП
9
Marcos Riquelme
(К)
ЦФ
7
Miguel Villaroel
ЦФ
Главный тренер
Антонио Пуче
Хорхе Вильстерманн
1
Bruno Poveda
ВР
22
Widen Saucedo
ЦЗ
18
Gonzalo Castillo
ЦЗ
17
Marvin Bejarano
ЦЗ
7
Alex Caceres
ЦП
70
Rodrigo Amaral
ЦП
18
Carlitos Rodriguez
ЦП
8
Josué Mamani
ЦП
5
Santiago Echeverria
(К)
ЦП
3
Алехандро Чумасеро
ЦФ
37
Ariel Nahuelpán
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Диас
Ориенте Петролеро
13
Joel Bernal
ВР
5
S. Alvarez
ЦЗ
40
Ayrton Paz
ЦЗ
2
Edemir Rodriguez
ЦЗ
40
Fabio Vargas
ЦЗ
25
Alan Niño De Guzman
ЦЗ
7
D. Barreto
ЦП
7
Hugo Dorrego
ЦП
19
Эрвин Санчес
ЦП
34
Santiago Melgar
ЦП
91
Жилберт Альварес
ЦФ
8
Kevin Salvatierra
ЦФ
Хорхе Вильстерманн
12
Lucas Salinas
ВР
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
4
Martín Chiatti
ЦЗ
15
Cristhian Machado
ЦЗ
19
Robson dos Santos
ЦП
20
Adrian Pacheco
ЦП
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
7
Rudy Cardozo
ЦФ
9
Jefferson
ЦФ
3-4-1-2
1
19
Флорес
14
3
6
47
36
6
19
Гарсия
7
9
3-5-2
1
22
18
17
7
18
8
5
70
37
3
Чумасеро
14
5
5
14
6
7
7
6
7
19
Санчес
19
Санчес
7
9
91
Альварес
91
Альварес
9
19
Флорес
8
8
19
Флорес
8
4
4
8
70
15
15
70
Остались в запасе
Ориенте Петролеро
Хорхе Вильстерманн
13
Joel Bernal
ВР
40
Ayrton Paz
ЦЗ
2
Edemir Rodriguez
ЦЗ
40
Fabio Vargas
ЦЗ
25
Alan Niño De Guzman
ЦЗ
7
Hugo Dorrego
ЦП
34
Santiago Melgar
ЦП
Главный тренер
Антонио Пуче
12
Lucas Salinas
ВР
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
19
Robson dos Santos
ЦП
20
Adrian Pacheco
ЦП
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
7
Rudy Cardozo
ЦФ
9
Jefferson
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Диас
Остались в запасе
13
Joel Bernal
ВР
40
Ayrton Paz
ЦЗ
2
Edemir Rodriguez
ЦЗ
40
Fabio Vargas
ЦЗ
25
Alan Niño De Guzman
ЦЗ
7
Hugo Dorrego
ЦП
34
Santiago Melgar
ЦП
Остались в запасе
12
Lucas Salinas
ВР
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
19
Robson dos Santos
ЦП
20
Adrian Pacheco
ЦП
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
7
Rudy Cardozo
ЦФ
9
Jefferson
ЦФ
Главный тренер
Антонио Пуче
Главный тренер
Кристиан Диас
Статистика матча Ориенте Петролеро - Хорхе Вильстерманн
3
1
1
3
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
11
Офсайды
1
3
Количество передач
390
417
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 27 тур
Насьональ Потоси
5 : 0
29.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 26 тур
Ориенте Петролеро
2 : 2
22.11.2026
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 25 тур
Блуминг
0 : 1
09.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 24 тур
Ориенте Петролеро
1 : 1
31.10.2026
Аврора
Боливия. Примера, 23 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
26.10.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 22 тур
Гуабира
1 : 1
19.10.2026
Ориенте Петролеро
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 29 тур
Хорхе Вильстерманн
2 : 2
10.12.2025
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 28 тур
Гуабира
6 : 3
07.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 27 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
04.12.2025
Реал Оруро
Боливия. Примера, 26 тур
Аврора
1 : 0
01.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 25 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
23.11.2025
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