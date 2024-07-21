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Расписание матчей
Боливия. Примера
Хорхе Вильстерманн - Сан-Антонио Було-Було
Хорхе Вильстерманн - Сан-Антонио Було-Було: обзор матча 21 июля 2024
Хорхе Вильстерманн
21.07.2024, воскресенье, 00:00
Боливия. Примера, группа D, 6 тур
0 : 1
Завершен
Сан-Антонио Було-Було
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Хорхе Вильстерманн - Сан-Антонио Було-Було
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 29 тур
Хорхе Вильстерманн
2 : 2
10.12.2025
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 28 тур
Гуабира
6 : 3
07.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 27 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
04.12.2025
Реал Оруро
Боливия. Примера, 26 тур
Аврора
1 : 0
01.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 25 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
23.11.2025
Ориенте Петролеро
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 27 тур
Блуминг
- : -
30.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 26 тур
Сан-Антонио Було-Було
0 : 3
23.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 25 тур
Гуабира
5 : 1
08.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 24 тур
Академия дель Баломпе
2 : 3
01.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 1
25.10.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 22 тур
Университарио де Винто
2 : 1
18.10.2026
Сан-Антонио Було-Було
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