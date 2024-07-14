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Расписание матчей
Боливия. Примера
Насьональ Потоси - Хорхе Вильстерманн
Насьональ Потоси - Хорхе Вильстерманн: обзор матча 14 июля 2024
Насьональ Потоси
14.07.2024, воскресенье, 22:00
Боливия. Примера, группа B, 5 тур
0 : 0
Завершен
Хорхе Вильстерманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Насьональ Потоси - Хорхе Вильстерманн
83'
Замена
W. Saucedo
️️️️
R. Amaral
Замена
C. Preciado
️️️️
S. Galindo
76'
64'
Замена
J. Mamani
️️️️
A. Peña
63'
Желтая карточка
A. Peña
Желтая карточка
M. Ortiz
51'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ Потоси
12
Saidt Mustafa
ВР
33
Luis Demiquel
ЦЗ
16
Andrés Torrico
ЦЗ
77
Jorge Rojas
ЦЗ
26
Edisson Restrepo
ЦЗ
21
Oscar Baldomar
ЦЗ
22
J. Hoyos
ЦП
17
S. Galindo
ЦП
21
Miyhel Ortiz
ЦП
20
M. Prost
(К)
ЦФ
19
W. Alvarez
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
Хорхе Вильстерманн
1
Bruno Poveda
ВР
18
Gonzalo Castillo
ЦЗ
17
Marvin Bejarano
ЦЗ
15
Cristhian Machado
(К)
ЦЗ
19
Robson dos Santos
ЦП
5
Santiago Echeverria
ЦП
21
Adrián Peña
ЦП
18
Carlitos Rodriguez
ЦП
70
Rodrigo Amaral
ЦП
7
Rudy Cardozo
ЦФ
3
Алехандро Чумасеро
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Диас
Насьональ Потоси
25
Mauricio Adorno
ВР
14
O. Anez
ЦЗ
5
D. Mancilla
ЦЗ
28
Eduardo Álvarez
ЦЗ
32
Heber Leanos
ЦЗ
20
Abraham Cabrera
ЦЗ
15
J. Andia
ЦП
8
Luis Pavia
ЦП
18
Pedro Azogue
ЦП
10
C. Preciado
ЦФ
Хорхе Вильстерманн
12
Lucas Salinas
ВР
4
Martín Chiatti
ЦЗ
27
Rafael Corrales
ЦЗ
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
22
Widen Saucedo
ЦЗ
8
Josué Mamani
ЦП
3-2-3-2
12
77
26
21
16
33
22
17
21
19
20
3-5-2
1
18
17
15
19
21
18
70
5
3
Чумасеро
7
17
10
10
17
70
22
22
70
21
8
8
21
Остались в запасе
Насьональ Потоси
Хорхе Вильстерманн
14
O. Anez
ЦЗ
5
D. Mancilla
ЦЗ
15
J. Andia
ЦП
25
Mauricio Adorno
ВР
28
Eduardo Álvarez
ЦЗ
32
Heber Leanos
ЦЗ
20
Abraham Cabrera
ЦЗ
8
Luis Pavia
ЦП
18
Pedro Azogue
ЦП
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
12
Lucas Salinas
ВР
4
Martín Chiatti
ЦЗ
27
Rafael Corrales
ЦЗ
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Диас
Остались в запасе
14
O. Anez
ЦЗ
5
D. Mancilla
ЦЗ
15
J. Andia
ЦП
25
Mauricio Adorno
ВР
28
Eduardo Álvarez
ЦЗ
32
Heber Leanos
ЦЗ
20
Abraham Cabrera
ЦЗ
8
Luis Pavia
ЦП
18
Pedro Azogue
ЦП
Остались в запасе
12
Lucas Salinas
ВР
4
Martín Chiatti
ЦЗ
27
Rafael Corrales
ЦЗ
4
Luis Francisco Rodriguez Zegada
ЦЗ
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
Главный тренер
Кристиан Диас
Статистика матча Насьональ Потоси - Хорхе Вильстерманн
1
1
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
6
12
Офсайды
4
2
Количество передач
455
218
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
58
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
1
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 27 тур
Насьональ Потоси
5 : 0
29.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 5
21.11.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 25 тур
Насьональ Потоси
1 : 1
08.11.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Оруро
1 : 1
31.10.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 23 тур
Насьональ Потоси
3 : 0
27.10.2026
Гуабира
Боливия. Примера, 22 тур
Насьональ Потоси
0 : 1
18.10.2026
Боливар
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 29 тур
Хорхе Вильстерманн
2 : 2
10.12.2025
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 28 тур
Гуабира
6 : 3
07.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 27 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
04.12.2025
Реал Оруро
Боливия. Примера, 26 тур
Аврора
1 : 0
01.12.2025
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 25 тур
Хорхе Вильстерманн
3 : 1
23.11.2025
Ориенте Петролеро
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