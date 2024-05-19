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Расписание матчей
Боливия. Примера
Гуабира - Аврора
Гуабира - Аврора: обзор матча 19 мая 2024
Гуабира
19.05.2024, воскресенье, 22:00
Боливия. Примера, группа C, 2 тур
1 : 1
Завершен
Аврора
86'
К. Мельгар (П)
44'
G. Montaño
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гуабира - Аврора
90'
+2
Желтая карточка
J. Reinoso
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Мельгар
86'
82'
Желтая карточка
F. Aguilar
80'
Замена
F. Aguilar
️️️️
D. Torrico
80'
Замена
A. Bustamante
️️️️
O. Blanco
Желтая карточка
A. Gabriel Quintana
56'
48'
Желтая карточка
Л. Барбоза
Замена
J. Montenegro
️️️️
G. Peredo
46'
Замена
D. Roca
️️️️
S. Arce
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
G. Montaño
Пас отдал
J. Reinoso
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гуабира
1
Manuel Ferrel
ВР
8
Alejandro Melean
(К)
ЦЗ
21
Milciades Portillo
ЦЗ
28
Jhon Velasco
ЦП
7
Gustavo Peredo
ЦП
8
Мойзес Вильярроэль
ЦП
15
Santiago Arce
ЦП
30
Ronaldo Vásquez
ЦП
99
Erick Japa
ЦФ
16
R. Montero
ЦФ
80
Карлос Мельгар
ЦФ
Главный тренер
Андрес Маринангели
Аврора
66
David Akologo
ВР
3
Nelson Avelino Amarilla Bogado
ЦЗ
24
David Robles
ЦЗ
3
Луис Барбоза
(К)
ЦЗ
17
Didi Torrico
ЦП
30
Yesit Martínez
ЦП
70
Jair Torrico
ЦП
19
Gabriel Montaño
ЦП
50
Martín Alaníz
ЦП
18
Jair Reinoso
ЦФ
79
Oswaldo Blanco
ЦФ
Главный тренер
Роберто Перес
Гуабира
25
Jairo Cuellar
ВР
6
Leandro Zazpe
ЦЗ
22
Fran Supayabe Alpiri
ЦЗ
5
Ronald Gil
ЦЗ
42
Dico Roca
ЦЗ
7
Layonel Figueroa
ЦП
50
Juan Montenegro
ЦП
20
Jorge Eduardo Lovera
ЦП
15
Rodrigo Morales
ЦП
27
Alejandro Gabriel Quintana
ЦФ
Аврора
1
Luis Cardenas
ВР
28
Oscar Vaca
ЦЗ
21
Ramiro Ballivián
ЦЗ
20
Fernando Aguilar
ЦЗ
20
Amilcar Sanchez
ЦП
77
Serginho
ЦП
27
Ariel Flores
ЦП
20
Carlos Sejas
ЦП
11
Antonio Bustamante
ЦП
19
Darío Torrico
ЦП
32
Matías Silvero
ЦФ
2
Mauricio Cabral
ЦФ
2-5-3
1
8
21
7
8
Вильярроэль
15
30
28
80
Мельгар
16
99
3-5-2
66
3
24
3
Барбоза
17
70
19
50
30
79
18
15
42
42
15
7
50
50
7
17
20
20
17
79
11
11
79
Остались в запасе
Гуабира
Аврора
25
Jairo Cuellar
ВР
6
Leandro Zazpe
ЦЗ
22
Fran Supayabe Alpiri
ЦЗ
5
Ronald Gil
ЦЗ
7
Layonel Figueroa
ЦП
20
Jorge Eduardo Lovera
ЦП
15
Rodrigo Morales
ЦП
27
Alejandro Gabriel Quintana
ЦФ
Главный тренер
Андрес Маринангели
1
Luis Cardenas
ВР
28
Oscar Vaca
ЦЗ
21
Ramiro Ballivián
ЦЗ
20
Amilcar Sanchez
ЦП
77
Serginho
ЦП
27
Ariel Flores
ЦП
20
Carlos Sejas
ЦП
19
Darío Torrico
ЦП
32
Matías Silvero
ЦФ
2
Mauricio Cabral
ЦФ
Главный тренер
Роберто Перес
Остались в запасе
25
Jairo Cuellar
ВР
6
Leandro Zazpe
ЦЗ
22
Fran Supayabe Alpiri
ЦЗ
5
Ronald Gil
ЦЗ
7
Layonel Figueroa
ЦП
20
Jorge Eduardo Lovera
ЦП
15
Rodrigo Morales
ЦП
27
Alejandro Gabriel Quintana
ЦФ
Остались в запасе
1
Luis Cardenas
ВР
28
Oscar Vaca
ЦЗ
21
Ramiro Ballivián
ЦЗ
20
Amilcar Sanchez
ЦП
77
Serginho
ЦП
27
Ariel Flores
ЦП
20
Carlos Sejas
ЦП
19
Darío Torrico
ЦП
32
Matías Silvero
ЦФ
2
Mauricio Cabral
ЦФ
Главный тренер
Андрес Маринангели
Главный тренер
Роберто Перес
Статистика матча Гуабира - Аврора
1
3
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
15
16
Офсайды
1
0
Количество передач
347
121
Сейвы
0
5
Точность передач %
71
152
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
15
0
Удары из-за пределов штрафной
4
0
Матчи команд
Гуабира
Боливия. Примера, 27 тур
Гуабира
0 : 2
29.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 27 тур
Гуабира
0 : 2
29.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Оруро
0 : 3
23.11.2026
Гуабира
Боливия. Примера, 25 тур
Гуабира
5 : 1
08.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Насьональ Потоси
3 : 0
27.10.2026
Гуабира
Аврора
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
- : -
29.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Академия дель Баломпе
1 : 2
22.11.2026
Аврора
Боливия. Примера, 25 тур
Аврора
1 : 1
10.11.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 24 тур
Ориенте Петролеро
1 : 1
31.10.2026
Аврора
Боливия. Примера, 23 тур
Аврора
1 : 0
26.10.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 22 тур
Реал Оруро
1 : 0
17.10.2026
Аврора
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