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Расписание матчей
Таджикистан. Высшая лига
Хатлон - Эсхата
Хатлон - Эсхата: обзор матча 19 октября 2024
Хатлон
19.10.2024, суббота, 13:00
Таджикистан. Высшая лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Эсхата
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Статистика матча Хатлон - Эсхата
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0
Матчи команд
Хатлон
Таджикистан. Высшая лига, 22 тур
Равшан
0 : 0
10.11.2026
Хатлон
Таджикистан. Высшая лига, 18 тур
Истиклол
1 : 0
07.11.2026
Хатлон
Таджикистан. Высшая лига, 21 тур
Хатлон
0 : 0
31.10.2026
Худжанд
Таджикистан. Высшая лига, 20 тур
Хосилот
0 : 3
24.10.2026
Хатлон
Таджикистан. Высшая лига, 19 тур
Хатлон
3 : 1
17.10.2026
Парвоз Бободжон Гафуров
Эсхата
Таджикистан. Высшая лига, 22 тур
Хосилот
0 : 0
14.11.2026
Эсхата
Таджикистан. Высшая лига, 19 тур
Эсхата
1 : 1
05.11.2026
Регар-ТадАЗ
Таджикистан. Высшая лига, 21 тур
Эсхата
1 : 1
01.11.2026
Парвоз Бободжон Гафуров
Таджикистан. Высшая лига, 20 тур
Истиклол
1 : 1
28.10.2026
Эсхата
Таджикистан. Высшая лига, 18 тур
Сардор
1 : 1
12.10.2026
Эсхата
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