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Расписание матчей
Таджикистан. Высшая лига
Истаравшан - Эсхата
Истаравшан - Эсхата: обзор матча 05 октября 2024
Истаравшан
05.10.2024, суббота, 13:30
Таджикистан. Высшая лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Эсхата
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Статистика матча Истаравшан - Эсхата
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0
0
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0
Матчи команд
Истаравшан
Таджикистан. Высшая лига, 22 тур
Истиклол
0 : 0
25.11.2026
Истаравшан
Таджикистан. Высшая лига, 21 тур
Истаравшан
1 : 1
01.11.2026
Регар-ТадАЗ
Таджикистан. Высшая лига, 20 тур
Сардор
2 : 0
27.10.2026
Истаравшан
Таджикистан. Высшая лига, 19 тур
Истаравшан
0 : 1
20.10.2026
Равшан
Таджикистан. Высшая лига, 18 тур
Истаравшан
0 : 0
10.10.2026
ЦСКА Дш
Эсхата
Таджикистан. Высшая лига, 22 тур
Хосилот
0 : 0
14.11.2026
Эсхата
Таджикистан. Высшая лига, 19 тур
Эсхата
1 : 1
05.11.2026
Регар-ТадАЗ
Таджикистан. Высшая лига, 21 тур
Эсхата
1 : 1
01.11.2026
Парвоз Бободжон Гафуров
Таджикистан. Высшая лига, 20 тур
Истиклол
1 : 1
28.10.2026
Эсхата
Таджикистан. Высшая лига, 18 тур
Сардор
1 : 1
12.10.2026
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