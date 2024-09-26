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Расписание матчей
Казахстан. Первая лига
Алтай - Туркестан
Алтай - Туркестан: обзор матча 26 сентября 2024
Алтай
26.09.2024, четверг, 12:00
Казахстан. Первая лига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Туркестан
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Матчи команд
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Алтай
2 : 2
25.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Алтай
1 : 1
18.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Каспий
2 : 1
11.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Алтай
1 : 2
18.09.2026
Иртыш
Туркестан
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туркестан
1 : 4
17.10.2025
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Туркестан
1 : 2
25.09.2025
Батыр
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Иртыш
6 : 1
19.09.2025
Туркестан
Казахстан. Первая лига, 21 тур
Туркестан
1 : 0
11.09.2025
Хан-Тенгри
Казахстан. Первая лига, 20 тур
SD Family
7 : 0
28.08.2025
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