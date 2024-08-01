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Расписание матчей
Казахстан. Первая лига
Алтай - SD Family
Алтай - SD Family: обзор матча 01 августа 2024
Алтай
01.08.2024, четверг, 15:00
Казахстан. Первая лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
SD Family
Матч
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Статистика матча Алтай - SD Family
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0
Матчи команд
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Алтай
2 : 2
25.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Алтай
1 : 1
18.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Каспий
2 : 1
11.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Алтай
1 : 2
18.09.2026
Иртыш
SD Family
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Кайрат-Жастар
5 : 1
24.10.2025
SD Family
Казахстан. Первая лига, 25 тур
SD Family
2 : 7
17.10.2025
Актобе-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Батыр
3 : 2
02.10.2025
SD Family
Казахстан. Первая лига, 23 тур
SD Family
2 : 7
25.09.2025
Иртыш
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Хан-Тенгри
1 : 1
18.09.2025
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Премьер-лига Казахстана: шансы «Кайрата» и «Алтая» на победу в матче 30-го тура
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