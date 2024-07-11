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Расписание матчей
Казахстан. Первая лига
Туркестан - Улытау
Туркестан - Улытау: обзор матча 11 июля 2024
Туркестан
11.07.2024, четверг, 15:00
Казахстан. Первая лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Улытау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Туркестан - Улытау
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Туркестан
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туркестан
1 : 4
17.10.2025
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Туркестан
1 : 2
25.09.2025
Батыр
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Иртыш
6 : 1
19.09.2025
Туркестан
Казахстан. Первая лига, 21 тур
Туркестан
1 : 0
11.09.2025
Хан-Тенгри
Казахстан. Первая лига, 20 тур
SD Family
7 : 0
28.08.2025
Туркестан
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Улытау
0 : 3
31.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Елимай
2 : 1
18.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Улытау
2 : 0
11.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
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