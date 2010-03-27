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Грузия
Греция
Все матчи сборной Грузии на Евро-2024 по футболу
18 апреля, 12:22
0
Игрок сборной Греции попался на допинге после стыкового матча с Грузией
17 апреля, 16:40
0
Джанашия: «В Грузии обалдели, что вся Россия болела за нашу сборную»
4 апреля, 15:19
31
Губерниев назвал сборную, за которую будет болеть на Евро-2024
29 марта, 16:40
36
Селюк высказался о будущем Хвичи и участии сборной Грузии в Евро-2024
29 марта, 11:28
2
Все матчи сборной Грузии на Евро-2024 по футболу
18 апреля, 12:22
0
Игрок сборной Греции попался на допинге после стыкового матча с Грузией
17 апреля, 16:40
0
Джанашия: «В Грузии обалдели, что вся Россия болела за нашу сборную»
4 апреля, 15:19
31
Губерниев назвал сборную, за которую будет болеть на Евро-2024
29 марта, 16:40
36
Селюк высказался о будущем Хвичи и участии сборной Грузии в Евро-2024
29 марта, 11:28
2
Игрок сборной Греции попался на допинге после стыкового матча с Грузией
17 апреля, 16:40
0
Канделаки высказалась о выходе сборной Грузии на Евро-2024
27 марта, 15:54
10
Фанаты Грузии выбежали на поле после выхода команды на Евро-2024
26 марта, 22:53
3
Отбор Евро-2024. Грузия победила в серии пенальти Грецию и впервые вышла на крупный турнир
26 марта, 22:45
21
Грузия – Греция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024
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Грузия
Греция
Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала
Грузия
2 : 0
21.03.2024
Люксембург
Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала
Греция
5 : 0
21.03.2024
Казахстан
Отбор ЧЕ-2024, Финал
Грузия
0 : 0
26.03.2024
Греция
Отбор ЧЕ-2024, Финал
Грузия
0 : 0
26.03.2024
Греция
Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала
Грузия
2 : 0
21.03.2024
Люксембург
Отбор ЧЕ-2024, Финал
Грузия
0 : 0
26.03.2024
Греция
Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала
Греция
5 : 0
21.03.2024
Казахстан

Грузия - Греция: обзор матча 26 марта 2024

Грузия
26.03.2024, вторник, 20:00
Отбор ЧЕ-2024, Финал
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Матч завершен
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Греция
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Грузия - Греция
Матч завершен
ГОЛ! Ника Квеквескири
4:2
Пенальти не реализован
Георгиос Якумакис
ГОЛ! Лаша Двали
3:2
ГОЛ! Андреас Бухалакис
2:2
Пенальти не реализован
Жорж Микаутадзе
ГОЛ! Георгиос Масурас
2:1
ГОЛ! Зурико Давиташвили
2:0
Пенальти не реализован
Тасос Бакасетас
ГОЛ! Георгий Кочорашвили
1:0
Замена
Георгий Квилитая ️️️️➡️️ Хвича Кварацхелия
109'
106'
Замена
Панайотис Рецос ️️️️➡️️ Пантелис Хацидиакос
Замена
Зурико Давиташвили ️️️️➡️️ Георгий Чакветадзе
104'
Замена
Ника Квеквескири ️️️️➡️️ Отар Китеишвили
104'
98'
Замена
Андреас Бухалакис ️️️️➡️️ Петрос Манталос
91'
Замена
Георгиос Якумакис ️️️️➡️️ Фотис Иоаннидис
90' +3
Желтая карточка
Лазарос Рота
90'
Желтая карточка
Яннис Константелиас
Замена
Георгий Цитаишвили ️️️️➡️️ Леван Шенгелия
86'
Замена
Жорж Микаутадзе ️️️️➡️️ Буду Зивзивадзе
75'
67'
Замена
Манолис Сиопис ️️️️➡️️ Димитрис Курбелис
61'
Замена
Яннис Константелиас ️️️️➡️️ Димитриос Пелкас
60'
Замена
Лазарос Рота ️️️️➡️️ Джордж Балдок
Желтая карточка
Соломон Кверквелия
50'
Красная карточка
Георгий Лория
45' +3
44'
Желтая карточка
Костас Мавропанос
Желтая карточка
Буду Зивзивадзе
42'
35'
Желтая карточка
Пантелис Хацидиакос
6'
Желтая карточка
Джордж Балдок
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
12
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
4
Гурам Кашия
(К) ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
17
Отар Китеишвили
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
8
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Костас Мавропанос
ЦЗ
2
Джордж Балдок
ПЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
11
Тасос Бакасетас
(К) АП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
8
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
14
Лука Лочошвили
ЦЗ
15
Giorgi Gvelesiani
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
16
Ника Квеквескири
ЦП
18
Сандро Алтунашвили
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
9
Зурико Давиташвили
АП
21
Георгий Цитаишвили
ПВ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Греция
12
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Георгиос Атанасиадис
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
14
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
22
Зека
ЦП
16
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
23
Манолис Сиопис
ЦП
5
Андреас Бухалакис
ЦП
18
Яннис Константелиас
АП
19
Георгиос Якумакис
ЦФ
9
Вангелис Павлидис
ЦФ
4-4-1-1
12
Мамардашвили
3
Двали
4
Кашия
5
Кверквелия
2
Какабадзе
10
Чакветадзе
17
Китеишвили
19
Шенгелия
6
Кочорашвили
7
Кварацхелия
8
Зивзивадзе
4-3-2-1
1
Влаходимос
2
Балдок
17
Хацидиакос
4
Мавропанос
21
Цимикас
20
Манталос
6
Курбелис
10
Пелкас
11
Бакасетас
7
Масурас
8
Иоаннидис
17
Китеишвили
16
Квеквескири
16
Квеквескири
17
Китеишвили
10
Чакветадзе
9
Давиташвили
9
Давиташвили
10
Чакветадзе
19
Шенгелия
21
Цитаишвили
21
Цитаишвили
19
Шенгелия
7
Кварацхелия
11
Квилитая
11
Квилитая
7
Кварацхелия
8
Зивзивадзе
22
Микаутадзе
22
Микаутадзе
8
Зивзивадзе
17
Хацидиакос
14
Рецос
14
Рецос
17
Хацидиакос
2
Балдок
15
Рота
15
Рота
2
Балдок
6
Курбелис
23
Сиопис
23
Сиопис
6
Курбелис
20
Манталос
5
Бухалакис
5
Бухалакис
20
Манталос
10
Пелкас
18
Константелиас
18
Константелиас
10
Пелкас
8
Иоаннидис
19
Якумакис
19
Якумакис
8
Иоаннидис
Остались в запасе
Грузия
Греция
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
14
Лука Лочошвили
ЦЗ
15
Giorgi Gvelesiani
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
18
Сандро Алтунашвили
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
12
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Георгиос Атанасиадис
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
22
Зека
ЦП
16
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
9
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
14
Лука Лочошвили
ЦЗ
15
Giorgi Gvelesiani
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
18
Сандро Алтунашвили
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
Остались в запасе
12
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Георгиос Атанасиадис
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
22
Зека
ЦП
16
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
9
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Грузия - Греция
2
1
5
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
3
8
Нарушения
13
16
Офсайды
2
2
Количество передач
453
798
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
7
7
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
7
9
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Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк (Плоцк)
Стадион:
Борис Пайчадзе
Россия
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