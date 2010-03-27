Все матчи сборной Грузии на Евро-2024 по футболу

Игрок сборной Греции попался на допинге после стыкового матча с Грузией

Джанашия: «В Грузии обалдели, что вся Россия болела за нашу сборную»

Губерниев назвал сборную, за которую будет болеть на Евро-2024