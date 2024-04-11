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ПАОК
Брюгге
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
19 апреля, 01:03
1
«ПАОК» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 18:36
0
ПАОК – «Брюгге»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:34
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
«Брюгге» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024
11 апреля, 09:46
0
«ПАОК» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 18:36
0
ПАОК – «Брюгге»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:34
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
«Брюгге» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024
11 апреля, 09:46
0
«Брюгге» – ПАОК: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля
11 апреля, 09:07
0
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
19 апреля, 01:03
1
«ПАОК» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 18:36
0
ПАОК – «Брюгге»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:34
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
«Брюгге» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024
11 апреля, 09:46
0
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Последние матчи
Все
ПАОК
Брюгге
Лига конференций, 1/4 финала
Брюгге
1 : 0
11.04.2024
ПАОК
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Брюгге
3 : 0
14.04.2024
Антверпен
Лига конференций, 1/4 финала
ПАОК
0 : 2
18.04.2024
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Юнион СЖ
1 : 2
21.04.2024
Брюгге
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАОК
3 : 2
28.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
1 : 1
24.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
ПАОК
0 : 2
18.04.2024
Брюгге
Лига конференций, 1/4 финала
Брюгге
1 : 0
11.04.2024
ПАОК
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Генк
0 : 3
28.04.2024
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Брюгге
4 : 0
24.04.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Юнион СЖ
1 : 2
21.04.2024
Брюгге
Лига конференций, 1/4 финала
ПАОК
0 : 2
18.04.2024
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Брюгге
3 : 0
14.04.2024
Антверпен

ПАОК - Брюгге: обзор матча 18 апреля 2024

ПАОК
18.04.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
0 : 2
Матч завершен
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Брюгге
33' Ф. Хутгла
45' Ф. Хутгла
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ПАОК - Брюгге
Матч завершен
87'
Замена
Шемсдин Тальби ️️️️➡️️ Михал Скурась
83'
Замена
Филип Зинкернагель ️️️️➡️️ Уго Ветлесен
76'
Замена
Деннис Одои ️️️️➡️️ Антонио Нуса
Замена
Магомед Оздоев ️️️️➡️️ Суалихо Мейте
56'
Замена
Андрия Живкович ️️️️➡️️ Томас Мург
46'
Замена
Мбвана Саматта ️️️️➡️️ Брэндон
46'
45'
ГОЛ! 0:2
Ферран Хутгла
33'
ГОЛ! 0:1
Ферран Хутгла
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
42
Доминик Котарски
ВР
19
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
16
Томаш Кедзиора
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
22
Штефан Шваб
(К) ЦП
10
Томас Мург
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
71
Брэндон
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Разван Луческу
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
14
Бьорн Мейер
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
39
Эдер Баланта
ОП
15
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
(К) ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
32
Антонио Нуса
ЛВ
8
Михал Скурась
ЛВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
ПАОК
18
Живко Живкович
ВР
64
Христос Талихманидис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
6
Теохарис Циггарас
ЦП
27
Магомед Оздоев
ЦП
7
Яннис Константелиас
АП
95
Стефанос Цимас
ЦФ
33
Мбвана Саматта
ЦФ
Брюгге
21
Джозеф Барсик
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
65
Хоакин Сейс
ЦЗ
6
Деннис Одои
ПЗ
62
Сион Хомма
ЛВ
77
Филип Зинкернагель
ПВ
68
Шемсдин Тальби
ПВ
4-3-1-2
42
Котарски
21
Баба
19
Кастро
4
Кулиеракис
16
Кедзиора
8
Мейте
22
Шваб
10
Мург
77
Десподов
11
Тайсон
71
Брэндон
3-2-2-3
29
Жекерс
64
Саббе
4
Ордоньес
14
Мейер
39
Баланта
15
Онидика
20
Ванакен
10
Ветлесен
9
Хутгла
32
Нуса
8
Скурась
10
Мург
14
Живкович
14
Живкович
10
Мург
8
Мейте
27
Оздоев
27
Оздоев
8
Мейте
71
Брэндон
33
Саматта
33
Саматта
71
Брэндон
32
Нуса
6
Одои
6
Одои
32
Нуса
10
Ветлесен
77
Зинкернагель
77
Зинкернагель
10
Ветлесен
8
Скурась
68
Тальби
68
Тальби
8
Скурась
Остались в запасе
ПАОК
Брюгге
18
Живко Живкович
ВР
64
Христос Талихманидис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
6
Теохарис Циггарас
ЦП
7
Яннис Константелиас
АП
95
Стефанос Цимас
ЦФ
Главный тренер
Разван Луческу
21
Джозеф Барсик
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
65
Хоакин Сейс
ЦЗ
62
Сион Хомма
ЛВ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
18
Живко Живкович
ВР
64
Христос Талихманидис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
6
Теохарис Циггарас
ЦП
7
Яннис Константелиас
АП
95
Стефанос Цимас
ЦФ
Остались в запасе
21
Джозеф Барсик
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
65
Хоакин Сейс
ЦЗ
62
Сион Хомма
ЛВ
Главный тренер
Разван Луческу
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча ПАОК - Брюгге
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
48
52
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
5
Офсайды
3
1
Количество передач
457
508
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.22
2.55
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Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса (Империя)
Стадион:
Тумба
Лига конференций
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Текущие
Будущие
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
Россия
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