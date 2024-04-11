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Брюгге
ПАОК
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
19 апреля, 01:03
1
«ПАОК» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 18:36
0
ПАОК – «Брюгге»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:34
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
«Брюгге» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024
11 апреля, 09:46
0
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
19 апреля, 01:03
1
«ПАОК» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 18:36
0
ПАОК – «Брюгге»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:34
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
«Брюгге» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024
11 апреля, 09:46
0
«ПАОК» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 18:36
0
ПАОК – «Брюгге»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:34
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
«Брюгге» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024
11 апреля, 09:46
0
«Брюгге» – ПАОК: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля
11 апреля, 09:07
0
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Последние матчи
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Брюгге
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
Брюгге
1 : 0
11.04.2024
ПАОК
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Брюгге
3 : 0
14.04.2024
Антверпен
Лига конференций, 1/4 финала
ПАОК
0 : 2
18.04.2024
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Юнион СЖ
1 : 2
21.04.2024
Брюгге
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Генк
0 : 3
28.04.2024
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Брюгге
4 : 0
24.04.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Юнион СЖ
1 : 2
21.04.2024
Брюгге
Лига конференций, 1/4 финала
ПАОК
0 : 2
18.04.2024
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Брюгге
3 : 0
14.04.2024
Антверпен
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАОК
3 : 2
28.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
1 : 1
24.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
ПАОК
0 : 2
18.04.2024
Брюгге
Лига конференций, 1/4 финала
Брюгге
1 : 0
11.04.2024
ПАОК

Брюгге - ПАОК: обзор матча 11 апреля 2024

Брюгге
11.04.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
1 : 0
Матч завершен
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ПАОК
6' У. Ветлесен
Матч
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Комментарии
Протокол Брюгге - ПАОК
Матч завершен
Желтая карточка
Михал Скурась
90' +2
90'
Желтая карточка
Брэндон
Желтая карточка
Брэндон Мехеле
90'
Желтая карточка
Максим Де Куйпер
83'
81'
Замена
Хонни Кастро ️️️️➡️️ Виейринья
Пенальти не реализован
Игор Тиаго
78'
Замена
Эдер Баланта ️️️️➡️️ Уго Ветлесен
73'
Замена
Антонио Нуса ️️️️➡️️ Ферран Хутгла
73'
72'
Замена
Брэндон ️️️️➡️️ Мбвана Саматта
72'
Замена
Штефан Шваб ️️️️➡️️ Магомед Оздоев
49'
Желтая карточка
Мбвана Саматта
Желтая карточка
Игор Тиаго
25'
ГОЛ! 1:0
Уго Ветлесен
6'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
15
Рафаэль Онидика
ОП
55
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К) ЦП
8
Михал Скурась
ЛВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
99
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
ПАОК
42
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
20
Виейринья
(К) ЦЗ
16
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
27
Магомед Оздоев
ЦП
7
Яннис Константелиас
АП
33
Мбвана Саматта
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Разван Луческу
Брюгге
21
Джозеф Барсик
ВР
14
Бьорн Мейер
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
39
Эдер Баланта
ОП
68
Шемсдин Тальби
ЦП
32
Антонио Нуса
ЛВ
62
Сион Хомма
ЛВ
77
Филип Зинкернагель
ПВ
ПАОК
18
Живко Живкович
ВР
64
Христос Талихманидис
ВР
19
Хонни Кастро
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
88
Маркос Антонио
ЦП
6
Теохарис Циггарас
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
71
Брэндон
ЦФ
95
Стефанос Цимас
ЦФ
3-1-3-2-1
29
Жекерс
58
Спайлерс
44
Мехеле
64
Саббе
15
Онидика
55
Де Куйпер
10
Ветлесен
20
Ванакен
8
Скурась
9
Хутгла
99
Тиаго
4-3-1-2
42
Котарски
16
Кедзиора
4
Кулиеракис
20
Виейринья
21
Баба
14
Живкович
8
Мейте
27
Оздоев
7
Константелиас
11
Тайсон
33
Саматта
10
Ветлесен
39
Баланта
39
Баланта
10
Ветлесен
9
Хутгла
32
Нуса
32
Нуса
9
Хутгла
20
Виейринья
19
Кастро
19
Кастро
20
Виейринья
27
Оздоев
22
Шваб
22
Шваб
27
Оздоев
33
Саматта
71
Брэндон
71
Брэндон
33
Саматта
Остались в запасе
Брюгге
ПАОК
21
Джозеф Барсик
ВР
14
Бьорн Мейер
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
68
Шемсдин Тальби
ЦП
62
Сион Хомма
ЛВ
77
Филип Зинкернагель
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
18
Живко Живкович
ВР
64
Христос Талихманидис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
88
Маркос Антонио
ЦП
6
Теохарис Циггарас
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
95
Стефанос Цимас
ЦФ
Главный тренер
Разван Луческу
Остались в запасе
21
Джозеф Барсик
ВР
14
Бьорн Мейер
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
68
Шемсдин Тальби
ЦП
62
Сион Хомма
ЛВ
77
Филип Зинкернагель
ПВ
Остались в запасе
18
Живко Живкович
ВР
64
Христос Талихманидис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
88
Маркос Антонио
ЦП
6
Теохарис Циггарас
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
95
Стефанос Цимас
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Разван Луческу
Статистика матча Брюгге - ПАОК
4
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
61
39
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
12
10
Офсайды
1
0
Количество передач
553
347
Сейвы
1
3
Точность передач %
88
78
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.32
0.15
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт (Берлин)
Стадион:
Ян Брейдель
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Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
Россия
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