Только против одной команды Месси сыграл более одного раза и не поучаствовал в голах – она из РПЛ
У Месси в последних 3 матчах 9 результативных действий, у Роналду – 0
Реакция Месси на разгром «Нью-Инглэнд» – у него 2+2
Месси достиг отметки в 1200 результативных действий
МЛС. 2+2 Месси помогли «Интеру» победить на выезде «Нью-Инглэнд» (4:1)
Только против одной команды Месси сыграл более одного раза и не поучаствовал в голах – она из РПЛ
У Месси в последних 3 матчах 9 результативных действий, у Роналду – 0
Реакция Месси на разгром «Нью-Инглэнд» – у него 2+2
Месси достиг отметки в 1200 результативных действий
МЛС. 2+2 Месси помогли «Интеру» победить на выезде «Нью-Инглэнд» (4:1)
Месси одним словом отреагировал на дубль в ворота «Нэшвилла»
МЛС. 2+1 Месси помогли «Интеру» обыграть «Нэшвилл» (3:1)
«Интер Майами» – «Нэшвилл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
Фанаты «Нэшвилла» скандировали имя Роналду на матче с «Интером Майами» – Месси забил через 14 секунд
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» выйти в 1/4 финала