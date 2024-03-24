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Новости команд
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Интер
Нэшвилл
Только против одной команды Месси сыграл более одного раза и не поучаствовал в голах – она из РПЛ
30 апреля, 17:03
0
У Месси в последних 3 матчах 9 результативных действий, у Роналду – 0
28 апреля, 13:03
4
Реакция Месси на разгром «Нью-Инглэнд» – у него 2+2
28 апреля, 08:29
0
Месси достиг отметки в 1200 результативных действий
28 апреля, 08:19
0
МЛС. 2+2 Месси помогли «Интеру» победить на выезде «Нью-Инглэнд» (4:1)
28 апреля, 08:14
0
Только против одной команды Месси сыграл более одного раза и не поучаствовал в голах – она из РПЛ
30 апреля, 17:03
0
У Месси в последних 3 матчах 9 результативных действий, у Роналду – 0
28 апреля, 13:03
4
Реакция Месси на разгром «Нью-Инглэнд» – у него 2+2
28 апреля, 08:29
0
Месси достиг отметки в 1200 результативных действий
28 апреля, 08:19
0
МЛС. 2+2 Месси помогли «Интеру» победить на выезде «Нью-Инглэнд» (4:1)
28 апреля, 08:14
0
Месси одним словом отреагировал на дубль в ворота «Нэшвилла»
21 апреля, 09:52
0
МЛС. 2+1 Месси помогли «Интеру» обыграть «Нэшвилл» (3:1)
21 апреля, 09:28
0
«Интер Майами» – «Нэшвилл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 21:31
0
Фанаты «Нэшвилла» скандировали имя Роналду на матче с «Интером Майами» – Месси забил через 14 секунд
16 марта, 14:51
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» выйти в 1/4 финала
14 марта, 07:48
0
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Последние матчи
Все
Интер
Нэшвилл
США. МЛС, 7 тур
Лос-Анджелес
5 : 0
24.03.2024
Нэшвилл
США. МЛС, 8 тур
Нэшвилл
2 : 2
31.03.2024
Коламбус
США. МЛС, 9 тур
Интер
2 : 2
07.04.2024
Колорадо
США. МЛС, 10 тур
Нэшвилл
1 : 2
07.04.2024
Филадельфия Юнион
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Монтеррей
3 : 1
11.04.2024
Интер
США. МЛС, 14 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 4
28.04.2024
Интер
США. МЛС, 12 тур
Интер
3 : 1
21.04.2024
Нэшвилл
США. МЛС, 11 тур
Канзаc Сити
2 : 3
14.04.2024
Интер
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Монтеррей
3 : 1
11.04.2024
Интер
США. МЛС, 9 тур
Интер
2 : 2
07.04.2024
Колорадо
США. МЛС, 14 тур
Нэшвилл
1 : 1
28.04.2024
Сан-Хосе
США. МЛС, 12 тур
Интер
3 : 1
21.04.2024
Нэшвилл
США. МЛС, 10 тур
Нэшвилл
1 : 2
07.04.2024
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 8 тур
Нэшвилл
2 : 2
31.03.2024
Коламбус
США. МЛС, 7 тур
Лос-Анджелес
5 : 0
24.03.2024
Нэшвилл

Интер - Нэшвилл: обзор матча 14 марта 2024

Интер
14.03.2024, четверг, 03:15
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
3 : 1
Матч завершен
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Нэшвилл
8' Л. Суарес
23' Л. Месси
63' Р. Тэйлор
90+3' С. Сарридж
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Интер - Нэшвилл
Матч завершен
90' +3
ГОЛ! 3:1
Сэм Сарридж
Замена
Давид Руис ️️️️➡️️ Диего Гомес
86'
Замена
Леонардо Кампана ️️️️➡️️ Луис Суарес
86'
Замена
Ноа Аллен ️️️️➡️️ Сергей Кривцов
77'
75'
Замена
Orrin McKinze Gaines II. ️️️️➡️️ Якоб Шаффельбург
68'
Замена
Tah Anunga ️️️️➡️️ AnÃ­bal Godoy
68'
Замена
Дрю Йервуд ️️️️➡️️ Sean Davis
ГОЛ! 3:0
Роберт Тэйлор
63'
Замена
Роберт Тэйлор ️️️️➡️️ Лионель Месси
50'
46'
Замена
Josh Bauer ️️️️➡️️ Тэйлор Вашингтон
46'
Замена
Сэм Сарридж ️️️️➡️️ Алекс Мьюил
ГОЛ! 2:0
Лионель Месси
23'
ГОЛ! 1:0
Луис Суарес
8'
4'
Желтая карточка
AnÃ­bal Godoy
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Дрейк Каллендер
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
21
Николас Фрейре
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
6
Томас Авилес
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Диего Гомес
ЦП
10
Лионель Месси
(К) ПВ
24
Юлиан Грессель
ПВ
55
Federico Redondo
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
3
Лукас Макнотон
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
10
Хани Мухтар
(К) ЦП
54
Sean Davis
ЦП
20
AnÃ­bal Godoy
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
14
Якоб Шаффельбург
ЛВ
11
Тайлер Бойд
ПВ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Интер
13
Си-Джей дос Сантос
ВР
99
Коул Йенсен
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
15
Райан Сейлор
ЦЗ
41
Давид Руис
ОП
16
Роберт Тэйлор
ЦП
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
8
Леонардо Кампана
ЦФ
Нэшвилл
67
Benjamin Martino
ВР
6
Амар Сейдич
ОП
16
Дрю Йервуд
ЦП
12
T.
ЦП
27
Tah Anunga
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
21
Forster Ajago
ЦФ
22
Josh Bauer
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Каллендер
18
Альба
27
Кривцов
6
Авилес
21
Фрейре
5
Бускетс
20
Гомес
10
Месси
24
Грессель
9
Суарес
55
2-1-4-2-1
1
3
Макнотон
18
Мур
23
Вашингтон
54
20
2
Ловиц
10
Мухтар
11
Бойд
14
Шаффельбург
19
Мьюил
27
Кривцов
32
Аллен
32
Аллен
27
Кривцов
20
Гомес
41
Руис
41
Руис
20
Гомес
10
Месси
16
Тэйлор
16
Тэйлор
10
Месси
9
Суарес
8
Кампана
8
Кампана
9
Суарес
54
16
Йервуд
16
Йервуд
54
20
27
27
20
14
Шаффельбург
14
14
14
Шаффельбург
23
Вашингтон
22
22
23
Вашингтон
19
Мьюил
9
Сарридж
9
Сарридж
19
Мьюил
Остались в запасе
Интер
Нэшвилл
13
Си-Джей дос Сантос
ВР
99
Коул Йенсен
ВР
15
Райан Сейлор
ЦЗ
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
67
Benjamin Martino
ВР
6
Амар Сейдич
ОП
12
T.
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
21
Forster Ajago
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
13
Си-Джей дос Сантос
ВР
99
Коул Йенсен
ВР
15
Райан Сейлор
ЦЗ
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
Остались в запасе
67
Benjamin Martino
ВР
6
Амар Сейдич
ОП
12
T.
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
21
Forster Ajago
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Интер - Нэшвилл
1
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
45
55
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
13
8
Офсайды
1
6
Количество передач
481
561
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
4
8
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Информация о матче
Главный судья:
Drew Fischer, Canada
Стадион:
Chase Stadium, Fort Lauderdale
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
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Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Монтеррей
- : -
02.05.2024
Коламбус
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Монтеррей
- : -
02.05.2024
Коламбус
Россия
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