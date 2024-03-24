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Нэшвилл
Интер
Только против одной команды Месси сыграл более одного раза и не поучаствовал в голах – она из РПЛ
30 апреля, 17:03
0
У Месси в последних 3 матчах 9 результативных действий, у Роналду – 0
28 апреля, 13:03
4
Реакция Месси на разгром «Нью-Инглэнд» – у него 2+2
28 апреля, 08:29
0
Месси достиг отметки в 1200 результативных действий
28 апреля, 08:19
0
МЛС. 2+2 Месси помогли «Интеру» победить на выезде «Нью-Инглэнд» (4:1)
28 апреля, 08:14
0
Месси одним словом отреагировал на дубль в ворота «Нэшвилла»
21 апреля, 09:52
0
МЛС. 2+1 Месси помогли «Интеру» обыграть «Нэшвилл» (3:1)
21 апреля, 09:28
0
«Интер Майами» – «Нэшвилл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 21:31
0
Фанаты «Нэшвилла» скандировали имя Роналду на матче с «Интером Майами» – Месси забил через 14 секунд
16 марта, 14:51
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» выйти в 1/4 финала
14 марта, 07:48
0
Только против одной команды Месси сыграл более одного раза и не поучаствовал в голах – она из РПЛ
30 апреля, 17:03
0
У Месси в последних 3 матчах 9 результативных действий, у Роналду – 0
28 апреля, 13:03
4
Реакция Месси на разгром «Нью-Инглэнд» – у него 2+2
28 апреля, 08:29
0
Месси достиг отметки в 1200 результативных действий
28 апреля, 08:19
0
МЛС. 2+2 Месси помогли «Интеру» победить на выезде «Нью-Инглэнд» (4:1)
28 апреля, 08:14
0
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Последние матчи
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Нэшвилл
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США. МЛС, 7 тур
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5 : 0
24.03.2024
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США. МЛС, 8 тур
Нэшвилл
2 : 2
31.03.2024
Коламбус
США. МЛС, 9 тур
Интер
2 : 2
07.04.2024
Колорадо
США. МЛС, 10 тур
Нэшвилл
1 : 2
07.04.2024
Филадельфия Юнион
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Монтеррей
3 : 1
11.04.2024
Интер
США. МЛС, 14 тур
Нэшвилл
1 : 1
28.04.2024
Сан-Хосе
США. МЛС, 12 тур
Интер
3 : 1
21.04.2024
Нэшвилл
США. МЛС, 10 тур
Нэшвилл
1 : 2
07.04.2024
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 8 тур
Нэшвилл
2 : 2
31.03.2024
Коламбус
США. МЛС, 7 тур
Лос-Анджелес
5 : 0
24.03.2024
Нэшвилл
США. МЛС, 14 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 4
28.04.2024
Интер
США. МЛС, 12 тур
Интер
3 : 1
21.04.2024
Нэшвилл
США. МЛС, 11 тур
Канзаc Сити
2 : 3
14.04.2024
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Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Монтеррей
3 : 1
11.04.2024
Интер
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Интер
2 : 2
07.04.2024
Колорадо

Нэшвилл - Интер: обзор матча 08 марта 2024

Нэшвилл
08.03.2024, пятница, 05:00
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
2 : 2
Матч завершен
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Интер
4' Я. Шаффельбург
47' Я. Шаффельбург
52' Л. Месси
90+5' Л. Суарес
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Нэшвилл - Интер
Матч завершен
90' +5
ГОЛ! 2:2
Луис Суарес
90' +2
Замена
Лоусон Сандерленд ️️️️➡️️ Federico Redondo
Замена
Jack Maher ️️️️➡️️ Уокер Циммерман
82'
Замена
T. ️️️️➡️️ Хани Мухтар
82'
Замена
Orrin McKinze Gaines II. ️️️️➡️️ Якоб Шаффельбург
82'
80'
Замена
Давид Руис ️️️️➡️️ Юлиан Грессель
Замена
Тэйлор Вашингтон ️️️️➡️️ Даниэль Ловиц
74'
Замена
Дрю Йервуд ️️️️➡️️ AnÃ­bal Godoy
74'
52'
ГОЛ! 2:1
Лионель Месси
ГОЛ! 2:0
Якоб Шаффельбург
47'
26'
Желтая карточка
Federico Redondo
ГОЛ! 1:0
Якоб Шаффельбург
4'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
3
Лукас Макнотон
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
(К) ЦЗ
54
Sean Davis
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
20
AnÃ­bal Godoy
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
14
Якоб Шаффельбург
ЛВ
11
Тайлер Бойд
ПВ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Интер
1
Дрейк Каллендер
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
21
Николас Фрейре
ЦЗ
6
Томас Авилес
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Диего Гомес
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
10
Лионель Месси
(К) ПВ
55
Federico Redondo
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Нэшвилл
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
6
Амар Сейдич
ОП
12
T.
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
22
Josh Bauer
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
21
Forster Ajago
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Интер
13
Си-Джей дос Сантос
ВР
99
Коул Йенсен
ВР
15
Райан Сейлор
ЦЗ
62
Исраэль Боутрайт
ПЗ
41
Давид Руис
ОП
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
16
Роберт Тэйлор
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
3-4-2-1
1
3
Макнотон
18
Мур
25
Циммерман
54
20
2
Ловиц
10
Мухтар
14
Шаффельбург
11
Бойд
19
Мьюил
4-1-1-2-2
1
Каллендер
27
Кривцов
21
Фрейре
6
Авилес
32
Аллен
5
Бускетс
20
Гомес
10
Месси
24
Грессель
9
Суарес
55
2
Ловиц
23
Вашингтон
23
Вашингтон
2
Ловиц
10
Мухтар
12
12
10
Мухтар
20
16
Йервуд
16
Йервуд
20
14
Шаффельбург
14
14
14
Шаффельбург
25
Циммерман
5
5
25
Циммерман
24
Грессель
41
Руис
41
Руис
24
Грессель
55
43
Сандерленд
43
Сандерленд
55
Остались в запасе
Нэшвилл
Интер
6
Амар Сейдич
ОП
44
Brent Kallman
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
22
Josh Bauer
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
21
Forster Ajago
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
13
Си-Джей дос Сантос
ВР
99
Коул Йенсен
ВР
15
Райан Сейлор
ЦЗ
62
Исраэль Боутрайт
ПЗ
16
Роберт Тэйлор
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
6
Амар Сейдич
ОП
44
Brent Kallman
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
22
Josh Bauer
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
21
Forster Ajago
ЦФ
Остались в запасе
13
Си-Джей дос Сантос
ВР
99
Коул Йенсен
ВР
15
Райан Сейлор
ЦЗ
62
Исраэль Боутрайт
ПЗ
16
Роберт Тэйлор
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Нэшвилл - Интер
1
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
30
70
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
3
9
Офсайды
4
1
Количество передач
296
703
Сейвы
4
1
Точность передач %
73
89
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
2
5
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Информация о матче
Главный судья:
Марко Ортис Нава
Стадион:
Геодис Парк
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
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Текущие
Будущие
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Монтеррей
- : -
02.05.2024
Коламбус
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Монтеррей
- : -
02.05.2024
Коламбус
Россия
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