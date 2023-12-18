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0
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«Фенербахче» – «Юнион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2024
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0
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3 : 2
11.04.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 2
14.04.2024
Фенербахче
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Андерлехт
2 : 1
14.04.2024
Юнион СЖ
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Турция. Суперлига, 34 тур
Фенербахче
2 : 1
27.04.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 2
22.04.2024
Фенербахче
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 2
14.04.2024
Фенербахче
Лига конференций, 1/4 финала
Олимпиакос
3 : 2
11.04.2024
Фенербахче
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Юнион СЖ
4 : 1
28.04.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Антверпен
0 : 3
25.04.2024
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Юнион СЖ
1 : 2
21.04.2024
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Андерлехт
2 : 1
14.04.2024
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Юнион СЖ
2 : 3
07.04.2024
Серкль Брюгге

Фенербахче - Юнион СЖ: обзор матча 14 марта 2024

Фенербахче
14.03.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
0 : 1
Матч завершен
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Юнион СЖ
68' М. Расмуссен
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Фенербахче - Юнион СЖ
Матч завершен
Желтая карточка
Ирфан Эгрибаят
89'
89'
Желтая карточка
Деннис Эккерт
Замена
Мерт Хакан Яндас ️️️️➡️️ Райан Кент
75'
Замена
Эдин Джеко ️️️️➡️️ Миши Батшуайи
75'
68'
ГОЛ! 0:1
Матиас Расмуссен
68'
Замена
Камерон Пуэртас ️️️️➡️️ Лазаре Амани
68'
Замена
Хенок Теклаб ️️️️➡️️ Густаф Нильссон
Замена
Миха Зайц ️️️️➡️️ Фред
62'
Замена
Душан Тадич ️️️️➡️️ Ирфан Кахведжи
62'
Желтая карточка
Исмаил Юкшек
38'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
6
Александер Джику
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
21
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
7
Ферди Кадиоглу
ЛП
17
Ирфан Кахведжи
(К) ЦП
35
Фред
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
53
Себастьян Шиманьски
АП
11
Райан Кент
ЛВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Юнион СЖ
12
Хайнц Линднер
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
21
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
24
Шарль Ванхутте
(К) ОП
8
Лазаре Амани
ЦП
4
Матиас Расмуссен
ЦП
10
Лоик Лапуссен
ЛВ
17
Каспер Терхо
ПВ
29
Густаф Нильссон
ЦФ
9
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Фенербахче
67
Догукан Демир
ВР
40
Доминик Ливакович
ВР
95
Юсуф Акчичек
ЦЗ
29
Ahmet Aydin
ЦЗ
26
Миха Зайц
ЦП
49
Muhammet Imre
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
90
Зеки Дурсун
ЦП
10
Душан Тадич
ЛВ
20
Дженгиз Ундер
ПВ
94
Чагры Федаи
ЦФ
9
Эдин Джеко
ЦФ
Юнион СЖ
49
Антони Морис
ВР
14
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
38
Daniel Tshilanda
ЦЗ
23
Камерон Пуэртас
ЦП
33
Натан Гюйгевельде
ЦП
11
Хенок Теклаб
ЛВ
3-4-2-1
70
Эгрибаят
24
Остерволде
6
Джику
21
Осайи-Самуэль
7
Кадиоглу
35
Фред
5
Юкшек
17
Кахведжи
11
Кент
53
Шиманьски
23
Батшуайи
3-1-2-2-2
12
Линднер
28
Мачида
27
Садики
21
Кастро-Монтес
24
Ванхутте
8
Амани
4
Расмуссен
17
Терхо
10
Лапуссен
9
Эккерт
29
Нильссон
35
Фред
26
Зайц
26
Зайц
35
Фред
11
Кент
8
Яндас
8
Яндас
11
Кент
17
Кахведжи
10
Тадич
10
Тадич
17
Кахведжи
23
Батшуайи
9
Джеко
9
Джеко
23
Батшуайи
8
Амани
23
Пуэртас
23
Пуэртас
8
Амани
29
Нильссон
11
Теклаб
11
Теклаб
29
Нильссон
Остались в запасе
Фенербахче
Юнион СЖ
67
Догукан Демир
ВР
40
Доминик Ливакович
ВР
95
Юсуф Акчичек
ЦЗ
29
Ahmet Aydin
ЦЗ
49
Muhammet Imre
ЦП
90
Зеки Дурсун
ЦП
20
Дженгиз Ундер
ПВ
94
Чагры Федаи
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
49
Антони Морис
ВР
14
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
38
Daniel Tshilanda
ЦЗ
33
Натан Гюйгевельде
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
67
Догукан Демир
ВР
40
Доминик Ливакович
ВР
95
Юсуф Акчичек
ЦЗ
29
Ahmet Aydin
ЦЗ
49
Muhammet Imre
ЦП
90
Зеки Дурсун
ЦП
20
Дженгиз Ундер
ПВ
94
Чагры Федаи
ЦФ
Остались в запасе
49
Антони Морис
ВР
14
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
38
Daniel Tshilanda
ЦЗ
33
Натан Гюйгевельде
ЦП
Главный тренер
Исмаил Картал
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Фенербахче - Юнион СЖ
2
1
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
12
Нарушения
13
9
Офсайды
1
1
Количество передач
503
506
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.68
1.72
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Никола Дабанович
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Лига конференций
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Текущие
Будущие
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
Россия
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