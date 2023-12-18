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0
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1
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0
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15 декабря 2023, 09:08
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14 декабря 2023, 22:41
0
«Фенербахче» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:42
0
«Сивасспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
22 апреля, 10:03
0
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:16
0
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:32
0
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2 : 3
07.04.2024
Серкль Брюгге
Лига конференций, 1/4 финала
Олимпиакос
3 : 2
11.04.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 2
14.04.2024
Фенербахче
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Андерлехт
2 : 1
14.04.2024
Юнион СЖ
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Юнион СЖ
4 : 1
28.04.2024
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Антверпен
0 : 3
25.04.2024
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Юнион СЖ
1 : 2
21.04.2024
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Андерлехт
2 : 1
14.04.2024
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Юнион СЖ
2 : 3
07.04.2024
Серкль Брюгге
Турция. Суперлига, 34 тур
Фенербахче
2 : 1
27.04.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 2
22.04.2024
Фенербахче
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 2
14.04.2024
Фенербахче
Лига конференций, 1/4 финала
Олимпиакос
3 : 2
11.04.2024
Фенербахче

Юнион СЖ - Фенербахче: обзор матча 07 марта 2024

Юнион СЖ
07.03.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
0 : 3
Матч завершен
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Фенербахче
20' М. Батшуайи
84' Д. Остерволде
90+4' Д. Тадич (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Юнион СЖ - Фенербахче
Матч завершен
90' +4
ГОЛ с пенальти! 0:3
Душан Тадич
Желтая карточка
Кристиан Берджесс
90' +3
Замена
Деннис Эккерт ️️️️➡️️ Мохамед Амура
85'
84'
ГОЛ! 0:2
Джейден Остерволде
81'
Желтая карточка
Раде Крунич
Замена
Матиас Расмуссен ️️️️➡️️ Шарль Ванхутте
80'
78'
Замена
Мерт Хакан Яндас ️️️️➡️️ Себастьян Шиманьски
78'
Замена
Эдин Джеко ️️️️➡️️ Миши Батшуайи
68'
Замена
Раде Крунич ️️️️➡️️ Фред
68'
Замена
Райан Кент ️️️️➡️️ Дженгиз Ундер
Замена
Лазаре Амани ️️️️➡️️ Ноа Садики
63'
Замена
Лоик Лапуссен ️️️️➡️️ Хенок Теклаб
63'
Желтая карточка
Коки Мачида
54'
Желтая карточка
Мохамед Амура
45'
35'
Замена
Ферди Кадиоглу ️️️️➡️️ Джаглар Сеюнджу
20'
ГОЛ! 0:1
Миши Батшуайи
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К) ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
21
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
24
Шарль Ванхутте
ОП
23
Камерон Пуэртас
ЦП
11
Хенок Теклаб
ЛВ
29
Густаф Нильссон
ЦФ
47
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Фенербахче
40
Доминик Ливакович
ВР
6
Александер Джику
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
35
Фред
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
53
Себастьян Шиманьски
АП
10
Душан Тадич
(К) ЛВ
20
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Юнион СЖ
14
Йоахим Имбрехт
ВР
12
Хайнц Линднер
ВР
8
Лазаре Амани
ЦП
33
Натан Гюйгевельде
ЦП
4
Матиас Расмуссен
ЦП
10
Лоик Лапуссен
ЛВ
17
Каспер Терхо
ПВ
9
Деннис Эккерт
ЦФ
Фенербахче
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
29
Ahmet Aydin
ЦЗ
7
Ферди Кадиоглу
ЛП
33
Раде Крунич
ЦП
49
Muhammet Imre
ЦП
26
Миха Зайц
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
11
Райан Кент
ЛВ
94
Чагры Федаи
ЦФ
9
Эдин Джеко
ЦФ
3-3-1-1-2
49
Морис
26
Сайкс
21
Кастро-Монтес
28
Мачида
27
Садики
24
Ванхутте
16
Берджесс
23
Пуэртас
11
Теклаб
47
Амура
29
Нильссон
4-2-3-1
40
Ливакович
24
Остерволде
6
Джику
2
Сеюнджу
21
Осайи-Самуэль
35
Фред
5
Юкшек
20
Ундер
53
Шиманьски
10
Тадич
23
Батшуайи
27
Садики
8
Амани
8
Амани
27
Садики
24
Ванхутте
4
Расмуссен
4
Расмуссен
24
Ванхутте
11
Теклаб
10
Лапуссен
10
Лапуссен
11
Теклаб
47
Амура
9
Эккерт
9
Эккерт
47
Амура
2
Сеюнджу
7
Кадиоглу
7
Кадиоглу
2
Сеюнджу
35
Фред
33
Крунич
33
Крунич
35
Фред
53
Шиманьски
8
Яндас
8
Яндас
53
Шиманьски
20
Ундер
11
Кент
11
Кент
20
Ундер
23
Батшуайи
9
Джеко
9
Джеко
23
Батшуайи
Остались в запасе
Юнион СЖ
Фенербахче
14
Йоахим Имбрехт
ВР
12
Хайнц Линднер
ВР
33
Натан Гюйгевельде
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
29
Ahmet Aydin
ЦЗ
49
Muhammet Imre
ЦП
26
Миха Зайц
ЦП
94
Чагры Федаи
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Остались в запасе
14
Йоахим Имбрехт
ВР
12
Хайнц Линднер
ВР
33
Натан Гюйгевельде
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
Остались в запасе
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
29
Ahmet Aydin
ЦЗ
49
Muhammet Imre
ЦП
26
Миха Зайц
ЦП
94
Чагры Федаи
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Исмаил Картал
Статистика матча Юнион СЖ - Фенербахче
3
1
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
12
0
Нарушения
18
9
Офсайды
2
1
Количество передач
448
440
Сейвы
0
2
Точность передач %
74
75
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.77
1.63
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Joao Pedro Pinheiro, Portugal
Стадион:
Констант Ванден Сток
Лига конференций
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Текущие
Будущие
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
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