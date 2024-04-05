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Аль-Иттихад
Аль-Хиляль
«Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:47
0
Бывший главный тренер «Спартака» может возглавить «Милан»
24 апреля, 13:20
8
Команда Малкома и Неймара вылетела из азиатской Лиги чемпионов
23 апреля, 23:23
1
«Аль-Хиляль» – «Аль-Айн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2024
23 апреля, 09:39
0
«Аль-Хазм» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 12:01
0
Бывший главный тренер «Спартака» может возглавить «Милан»
24 апреля, 13:20
8
«Аль-Хазм» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 12:01
0
Камавинга назвал сильнейшего партнера в карьере – это не Мбаппе
13 апреля, 13:46
0
«Зенит» поздравил Малкома с завоеванием трофея в Саудовской Аравии
12 апреля, 12:31
0
Фанат «Аль-Хиляля» несколько раз ударил ремнем игрока «Аль-Иттихада»
12 апреля, 00:36
3
«Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:47
0
Команда Малкома и Неймара вылетела из азиатской Лиги чемпионов
23 апреля, 23:23
1
«Аль-Хиляль» – «Аль-Айн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2024
23 апреля, 09:39
0
Медведев тремя словами отреагировал на информацию о переходе Неймара в «Зенит»
18 апреля, 16:33
7
Прервалась рекордная серия побед команды Малкома и Неймара
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Аль-Иттихад
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Иттихад
0 : 0
05.04.2024
Аль-Таавун
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Иттихад
2 : 1
08.04.2024
Аль-Вахда
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Хиляль
2 : 1
08.04.2024
Аль-Наср
Суперкубок Саудовской Аравии,
Аль-Иттихад
1 : 4
11.04.2024
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК, 1/2 финала
Аль-Айн
4 : 2
17.04.2024
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Иттихад
1 : 3
26.04.2024
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Хазм
2 : 3
20.04.2024
Аль-Иттихад
Суперкубок Саудовской Аравии,
Аль-Иттихад
1 : 4
11.04.2024
Аль-Хиляль
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Иттихад
2 : 1
08.04.2024
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Иттихад
0 : 0
05.04.2024
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
26.04.2024
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК, 1/2 финала
Аль-Хиляль
2 : 1
23.04.2024
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК, 1/2 финала
Аль-Айн
4 : 2
17.04.2024
Аль-Хиляль
Суперкубок Саудовской Аравии,
Аль-Иттихад
1 : 4
11.04.2024
Аль-Хиляль
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Хиляль
2 : 1
08.04.2024
Аль-Наср

Аль-Иттихад - Аль-Хиляль: обзор матча 12 марта 2024

Аль-Иттихад
12.03.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов АФК, 1/4 финала
0 : 2
Матч завершен
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Аль-Хиляль
61' Я. аш-Шахрани
90+5' Малком
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Аль-Иттихад - Аль-Хиляль
Матч завершен
90' +5
ГОЛ! 0:2
Малком
90' +3
Замена
Нассер Аль-Давсари ️️️️➡️️ Салем Аль-Давсари
90' +3
Замена
Мохамед Канно ️️️️➡️️ Сергей Милинкович-Савич
90' +1
Желтая карточка
Али аль-Булеахи
Красная карточка
Абдеразак Хамдалла
90' +1
Желтая карточка
Ахмед Хегази
90' +1
Желтая карточка
Файсал Аль-Гамди
85'
Замена
Салех Джамаан Аль-Амри ️️️️➡️️ Ромариньо
75'
68'
Желтая карточка
Сергей Милинкович-Савич
Замена
Закария Хавсави ️️️️➡️️ Фаваз Аль-Сагур
66'
61'
ГОЛ! 0:1
Яссир аш-Шахрани
Желтая карточка
Султан Аль-Фархан
55'
54'
Замена
Абдулла Аль-Хамдан ️️️️➡️️ Салман Аль-Фараж
37'
Желтая карточка
Салман Аль-Фараж
Желтая карточка
Ахмед Аль-Гамди
35'
Желтая карточка
Салех Джамаан Аль-Амри
24'
Замена
Султан Аль-Фархан ️️️️➡️️ Фабиньо
15'
Желтая карточка
Луис Фелипе
10'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Абдуллах аль-Майюф
ВР
26
Ахмед Хегази
(К) ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
37
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
8
Фабиньо
ОП
16
Файсал Аль-Гамди
ОП
17
Марван Аль-Сахафи
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
90
Ромариньо
ЦФ
99
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Аль-Хиляль
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
5
Али аль-Булеахи
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
66
Сауд Абдулхамид
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
7
Салман Аль-Фараж
(К) ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
29
Салем Аль-Давсари
ЛВ
77
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Иттихад
35
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
12
Закария Хавсави
ЛЗ
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
4
Умар Хавсави
ЦЗ
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
77
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
52
Талаль Хаджи
ЦФ
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
16
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
26
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
56
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
14
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
4-2-2-2
1
аль-Майюф
33
Аль-Олаян
26
Хегази
5
Фелипе
37
Аль-Сагур
8
Фабиньо
16
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
17
Аль-Сахафи
99
Хамдалла
90
Ромариньо
4-1-2-2-1
21
аль-Уваис
66
Абдулхамид
5
аль-Булеахи
3
Кулибали
12
аш-Шахрани
8
Невеш
7
Аль-Фараж
22
Милинкович-Савич
77
Малком
29
Аль-Давсари
9
Митрович
37
Аль-Сагур
12
Хавсави
12
Хавсави
37
Аль-Сагур
8
Фабиньо
6
Аль-Фархан
6
Аль-Фархан
8
Фабиньо
90
Ромариньо
77
Аль-Амри
77
Аль-Амри
90
Ромариньо
29
Аль-Давсари
16
Аль-Давсари
16
Аль-Давсари
29
Аль-Давсари
22
Милинкович-Савич
28
Канно
28
Канно
22
Милинкович-Савич
7
Аль-Фараж
14
Аль-Хамдан
14
Аль-Хамдан
7
Аль-Фараж
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Хиляль
35
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
4
Умар Хавсави
ЦЗ
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
52
Талаль Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
26
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
56
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
35
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
4
Умар Хавсави
ЦЗ
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
52
Талаль Хаджи
ЦФ
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
26
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
56
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Хиляль
6
1
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
11
14
Офсайды
2
3
Количество передач
358
433
Сейвы
0
5
Точность передач %
74
78
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
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Информация о матче
Главный судья:
Нин Ма (Цзянсу)
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
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Йокогама Маринос
- : -
11.05.2024
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК
Аль-Айн
- : -
25.05.2024
Йокогама Маринос
Лига чемпионов АФК
Йокогама Маринос
- : -
11.05.2024
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК
Аль-Айн
- : -
25.05.2024
Йокогама Маринос
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