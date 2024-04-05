Аль-Иттихад

Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Суперкубок Саудовской Аравии,
Лига чемпионов АФК, 1/2 финала
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Суперкубок Саудовской Аравии,
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Лига чемпионов АФК, 1/2 финала
Лига чемпионов АФК, 1/2 финала
Суперкубок Саудовской Аравии,
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала