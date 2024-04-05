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Аль-Хиляль
Аль-Иттихад
«Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:47
0
Бывший главный тренер «Спартака» может возглавить «Милан»
24 апреля, 13:20
8
Команда Малкома и Неймара вылетела из азиатской Лиги чемпионов
23 апреля, 23:23
1
«Аль-Хиляль» – «Аль-Айн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2024
23 апреля, 09:39
0
«Аль-Хазм» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 12:01
0
«Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:47
0
Команда Малкома и Неймара вылетела из азиатской Лиги чемпионов
23 апреля, 23:23
1
«Аль-Хиляль» – «Аль-Айн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2024
23 апреля, 09:39
0
Медведев тремя словами отреагировал на информацию о переходе Неймара в «Зенит»
18 апреля, 16:33
7
Прервалась рекордная серия побед команды Малкома и Неймара
17 апреля, 21:57
2
Бывший главный тренер «Спартака» может возглавить «Милан»
24 апреля, 13:20
8
«Аль-Хазм» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 12:01
0
Камавинга назвал сильнейшего партнера в карьере – это не Мбаппе
13 апреля, 13:46
0
«Зенит» поздравил Малкома с завоеванием трофея в Саудовской Аравии
12 апреля, 12:31
0
Фанат «Аль-Хиляля» несколько раз ударил ремнем игрока «Аль-Иттихада»
12 апреля, 00:36
3
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Последние матчи
Все
Аль-Хиляль
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Иттихад
0 : 0
05.04.2024
Аль-Таавун
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Иттихад
2 : 1
08.04.2024
Аль-Вахда
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Хиляль
2 : 1
08.04.2024
Аль-Наср
Суперкубок Саудовской Аравии,
Аль-Иттихад
1 : 4
11.04.2024
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК, 1/2 финала
Аль-Айн
4 : 2
17.04.2024
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
26.04.2024
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК, 1/2 финала
Аль-Хиляль
2 : 1
23.04.2024
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК, 1/2 финала
Аль-Айн
4 : 2
17.04.2024
Аль-Хиляль
Суперкубок Саудовской Аравии,
Аль-Иттихад
1 : 4
11.04.2024
Аль-Хиляль
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Хиляль
2 : 1
08.04.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Иттихад
1 : 3
26.04.2024
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Хазм
2 : 3
20.04.2024
Аль-Иттихад
Суперкубок Саудовской Аравии,
Аль-Иттихад
1 : 4
11.04.2024
Аль-Хиляль
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Иттихад
2 : 1
08.04.2024
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Иттихад
0 : 0
05.04.2024
Аль-Таавун

Аль-Хиляль - Аль-Иттихад: обзор матча 05 марта 2024

Аль-Хиляль
05.03.2024, вторник, 21:00
Лига чемпионов АФК, 1/4 финала
2 : 0
Матч завершен
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Аль-Иттихад
40' А. Митрович (П)
42' С. Аль-Давсари
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Аль-Хиляль - Аль-Иттихад
Матч завершен
Замена
Мохаммед Аль-Кахтани ️️️️➡️️ Салем Аль-Давсари
90' +1
Замена
Нассер Аль-Давсари ️️️️➡️️ Яссир аш-Шахрани
85'
Замена
Абдулла Аль-Хамдан ️️️️➡️️ Сергей Милинкович-Савич
85'
Желтая карточка
Калиду Кулибали
81'
Желтая карточка
Сергей Милинкович-Савич
79'
73'
Замена
Марван Аль-Сахафи ️️️️➡️️ Фаваз Аль-Сагур
67'
Замена
Султан Аль-Фархан ️️️️➡️️ Ромариньо
66'
Красная карточка
Н'Голо Канте
60'
Замена
Файсал Аль-Гамди ️️️️➡️️ Закария Хавсави
ГОЛ! 2:0
Салем Аль-Давсари
42'
ГОЛ с пенальти! 1:0
Александар Митрович
40'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
5
Али аль-Булеахи
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
66
Сауд Абдулхамид
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
7
Салман Аль-Фараж
(К) ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
29
Салем Аль-Давсари
ЛВ
77
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Иттихад
1
Абдуллах аль-Майюф
ВР
12
Закария Хавсави
ЛЗ
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
26
Ахмед Хегази
(К) ЦЗ
30
Саад Аль-Муса
ЦЗ
37
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
8
Фабиньо
ОП
7
Н'Голо Канте
ОП
99
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
90
Ромариньо
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Аль-Хиляль
40
Ахмад Абу Расен
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
16
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
26
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
56
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
14
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Аль-Иттихад
35
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
16
Файсал Аль-Гамди
ОП
17
Марван Аль-Сахафи
АП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
77
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
4-1-2-2-1
21
аль-Уваис
12
аш-Шахрани
5
аль-Булеахи
3
Кулибали
66
Абдулхамид
8
Невеш
7
Аль-Фараж
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
77
Малком
9
Митрович
3-4-2
1
аль-Майюф
12
Хавсави
26
Хегази
30
Аль-Муса
33
Аль-Олаян
8
Фабиньо
7
Канте
15
Кадеш
90
Ромариньо
99
Хамдалла
12
аш-Шахрани
16
Аль-Давсари
16
Аль-Давсари
12
аш-Шахрани
29
Аль-Давсари
56
Аль-Кахтани
56
Аль-Кахтани
29
Аль-Давсари
22
Милинкович-Савич
14
Аль-Хамдан
14
Аль-Хамдан
22
Милинкович-Савич
90
Ромариньо
6
Аль-Фархан
6
Аль-Фархан
90
Ромариньо
12
Хавсави
16
Аль-Гамди
16
Аль-Гамди
12
Хавсави
37
Аль-Сагур
17
Аль-Сахафи
17
Аль-Сахафи
37
Аль-Сагур
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Иттихад
40
Ахмад Абу Расен
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
26
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
35
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
77
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Остались в запасе
40
Ахмад Абу Расен
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
26
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
35
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
77
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Иттихад
2
1
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
8
Офсайды
3
5
Количество передач
600
288
Сейвы
2
0
Точность передач %
86
71
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
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Информация о матче
Главный судья:
Шон Эванс
Стадион:
Киндом Арена
Лига чемпионов АФК
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Лига чемпионов АФК
Йокогама Маринос
- : -
11.05.2024
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК
Аль-Айн
- : -
25.05.2024
Йокогама Маринос
Лига чемпионов АФК
Йокогама Маринос
- : -
11.05.2024
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК
Аль-Айн
- : -
25.05.2024
Йокогама Маринос
Россия
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