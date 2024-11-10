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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
ГАИС - Сириус
ГАИС - Сириус: обзор матча 10 ноября 2024
ГАИС
10.11.2024, воскресенье, 17:00
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
2 : 1
Завершен
Сириус
89'
E. Becirovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ГАИС - Сириус
ГОЛ! 1:0!
E. Becirovic
Пас отдал
J. Lindberg
89'
87'
Замена
H. Mella
️️️️
Л. Валта
Замена
E. Becirovic
️️️️
C. Amatkarijo
73'
67'
Замена
С. Мамацашвили
️️️️
J. Persson
67'
Замена
М. Линдберг
️️️️
N. Milleskog
67'
Замена
M. Heier
️️️️
V. Ekstrom
56'
Желтая карточка
H. Castegren
45'
+2
Желтая карточка
А. Пюндт
Желтая карточка
A. Norén
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ГАИС
13
Kees Sims
ВР
24
Filip Beckman
ЦЗ
4
Axel Norén
ЦЗ
6
August Wängberg
(К)
ЦЗ
5
Robin Wendin Thomasson
ЦЗ
32
Арун Ибрахим
ЦП
17
Amin Boudri
ЦП
21
Axel Henriksson
ЦП
18
A. Holmstrom
ЦФ
26
Chovanie Amatkarijo
ЦФ
9
G. Lundgren
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Сириус
34
David Celic
ВР
2
Patrick Nwadike
ЦЗ
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
5
Henrik Castegren
(К)
ЦЗ
81
Лео Валта
ЦП
18
Adam Wikman
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
9
Yousef Salech
ЦФ
7
Joakim Persson
ЦФ
10
Noel Milleskog
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
ГАИС
33
Erik Krantz
ВР
2
Egzon Binaku
ЦЗ
14
Filip Gustafsson
ЦП
25
Jonas Lindberg
ЦП
27
Mohamed Bawa
ЦП
11
Edvin Becirovic
ЦФ
31
Simon Sjoholm
ЦФ
19
Richard Friday
ЦФ
10
Mervan Çelik
ЦФ
Сириус
30
Якоб Таннандер
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
13
Jakob Voelkerling Persson
ЦЗ
15
Andreas Murbeck
ЦЗ
6
Маркус Линдберг
ЛВ
26
Hugo Mella
ЦП
36
August Ljungberg
ЦФ
10
Melker Heier
ЦФ
5
Tobias Carlsson
ЦФ
4-3-3
13
24
6
5
4
32
Ибрахим
17
21
9
26
18
4-3-3
34
31
20
5
2
81
Валта
18
18
Пюндт
10
7
9
26
11
11
26
7
23
Мамацашвили
23
Мамацашвили
7
81
Валта
26
26
81
Валта
10
6
Линдберг
6
Линдберг
10
20
10
10
20
Остались в запасе
ГАИС
Сириус
33
Erik Krantz
ВР
2
Egzon Binaku
ЦЗ
14
Filip Gustafsson
ЦП
25
Jonas Lindberg
ЦП
27
Mohamed Bawa
ЦП
31
Simon Sjoholm
ЦФ
19
Richard Friday
ЦФ
10
Mervan Çelik
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
30
Якоб Таннандер
ВР
13
Jakob Voelkerling Persson
ЦЗ
15
Andreas Murbeck
ЦЗ
36
August Ljungberg
ЦФ
5
Tobias Carlsson
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Остались в запасе
33
Erik Krantz
ВР
2
Egzon Binaku
ЦЗ
14
Filip Gustafsson
ЦП
25
Jonas Lindberg
ЦП
27
Mohamed Bawa
ЦП
31
Simon Sjoholm
ЦФ
19
Richard Friday
ЦФ
10
Mervan Çelik
ЦФ
Остались в запасе
30
Якоб Таннандер
ВР
13
Jakob Voelkerling Persson
ЦЗ
15
Andreas Murbeck
ЦЗ
36
August Ljungberg
ЦФ
5
Tobias Carlsson
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Статистика матча ГАИС - Сириус
1
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
13
17
Офсайды
0
1
Количество передач
334
527
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Дегерфорс
1 : 2
07.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Информация о матче
Главный судья:
Farouk Nehdi, Sweden
Стадион:
Gamla Ullevi, Gothenburg
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