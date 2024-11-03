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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Броммапойкарна - Вернаму
Броммапойкарна - Вернаму: обзор матча 03 ноября 2024
Броммапойкарна
03.11.2024, воскресенье, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
0 : 1
Завершен
Вернаму
36'
S. Thern
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Броммапойкарна - Вернаму
90'
+1
Замена
C. Johansson
️️️️
A. Zeljkovic
82'
Замена
H. Nässtrom
️️️️
S. Thern
82'
Замена
J. Rapp
️️️️
A. Lohikangas
82'
Замена
Ф. Аджей
️️️️
J. Samuel Kalu
Замена
E. Björkander
️️️️
A. Abrahamsson
81'
69'
Замена
F. Winsth
️️️️
M. Bustos
Замена
T. Bergvall
️️️️
А. Калисир
63'
36'
ГОЛ! 0:1!
S. Thern
Пас отдал
A. Zeljkovic
Желтая карточка
С. Мартинссон Нгуали
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Броммапойкарна
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
16
Александр Йенсен
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
2
Hlynur Freyr Karlsson
ЦЗ
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
14
Ludvig Fritzson
(К)
ЦП
20
Вильмер Одефальк
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
14
Kamilcan Sever
ЦФ
Главный тренер
Улоф Мельберг
Вернаму
12
Виктор Андерссон
ВР
22
Самюэль Котто
ЦЗ
24
Emin Grozdanic
ЦЗ
16
Albin Lohikangas
ЦЗ
2
Victor Larsson
ЦЗ
22
Simon Thern
(К)
ЦП
5
Wenderson
ЦП
18
Luke Le Roux
ЦП
23
Ajdin Zeljkovic
ЦФ
9
Johnbosco Samuel Kalu
ЦФ
19
Marco Bustos
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Броммапойкарна
93
Фабиан Мрозек
ВР
31
Nathan Ekperuoh
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
20
Мартин Веткал
ОП
6
Theo Bergvall
ЦП
18
Alfons Lohake
ЦП
28
Mario Butros
ЦП
21
Nikola Vasic
ЦФ
Вернаму
2
Johan Rapp
ЦЗ
20
Freddy Winsth
ЦЗ
25
Hampus Nässtrom
ЦП
17
Мохаммад Альсальхади
ЦП
28
Фрэнк Аджей
ЦП
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
7
Carl Johansson
ЦФ
7
Fred Bozicevic
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
3-2-3-1-1
30
27
Барслунд
2
3
26
Калисир
16
Йенсен
5
Мартинссон Нгуали
14
20
Одефальк
21
Тимосси-Андерссон
14
4-3-3
12
Андерссон
24
16
2
22
Котто
22
5
18
19
9
23
3
4
4
3
26
Калисир
6
6
26
Калисир
16
2
2
16
19
20
20
19
22
25
25
22
9
28
Аджей
28
Аджей
9
23
7
7
23
Остались в запасе
Броммапойкарна
Вернаму
93
Фабиан Мрозек
ВР
31
Nathan Ekperuoh
ВР
20
Мартин Веткал
ОП
18
Alfons Lohake
ЦП
28
Mario Butros
ЦП
21
Nikola Vasic
ЦФ
Главный тренер
Улоф Мельберг
17
Мохаммад Альсальхади
ЦП
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
7
Fred Bozicevic
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Остались в запасе
93
Фабиан Мрозек
ВР
31
Nathan Ekperuoh
ВР
20
Мартин Веткал
ОП
18
Alfons Lohake
ЦП
28
Mario Butros
ЦП
21
Nikola Vasic
ЦФ
Остались в запасе
17
Мохаммад Альсальхади
ЦП
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
7
Fred Bozicevic
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Главный тренер
Улоф Мельберг
Главный тренер
Анес Мравац
Статистика матча Броммапойкарна - Вернаму
1
Всего ударов по воротам
5
24
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
8
Нарушения
11
4
Офсайды
1
0
Количество передач
601
460
Сейвы
4
0
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
3
10
Матчи команд
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Сириус
3 : 1
09.11.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Вернаму
0 : 5
03.11.2025
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Юргорден
6 : 2
25.10.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вернаму
1 : 1
19.10.2025
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 3
05.10.2025
Вернаму
Информация о матче
Главный судья:
Granit Maqedonci, Sweden
Стадион:
Grimsta IP, Stockholm
Посещаемость:
755
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