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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Сириус - Мьеллбю
Сириус - Мьеллбю: обзор матча 03 ноября 2024
Сириус
03.11.2024, воскресенье, 18:30
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
1 : 1
Завершен
Мьеллбю
43'
N. Milleskog
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сириус - Мьеллбю
90'
+4
Желтая карточка
А. Брорссон
82'
Замена
E. Alexander Johansson
️️️️
V. Gustafson
82'
Замена
M. Kiilerich
️️️️
T. Stavitski
Замена
F. Olsson
️️️️
Y. Salech
82'
Замена
M. Heier
️️️️
N. Milleskog
71'
Желтая карточка
T. Carlsson
57'
46'
Желтая карточка
V. Gustafson
ГОЛ! 1:0!
N. Milleskog
43'
32'
Желтая карточка
Р. Викстрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сириус
30
Якоб Таннандер
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
5
Henrik Castegren
(К)
ЦЗ
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
81
Лео Валта
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
18
Adam Wikman
ЦП
10
Noel Milleskog
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
5
Tobias Carlsson
ЦФ
7
Joakim Persson
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Мьеллбю
1
Noel Tornqvist
ВР
24
Том Петтерссон
ЛЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
11
Timo Stavitski
ЦП
22
Йеспер Густавссон
(К)
ЦП
8
Никлас Рейкьер
ЦП
21
Эллиот Страуд
ЦП
20
Abdoulie Manneh
ЦФ
18
Якоб Бергстрем
ЦФ
7
Viktor Gustafson
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Сириус
34
David Celic
ВР
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
15
Andreas Murbeck
ЦЗ
2
Patrick Nwadike
ЦЗ
13
Jakob Voelkerling Persson
ЦЗ
6
Маркус Линдберг
ЛВ
11
Filip Olsson
ЦП
26
Hugo Mella
ЦП
10
Melker Heier
ЦФ
Мьеллбю
35
Александр Лундин
ВР
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
15
Liam Svensson
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
19
Imam Jagne
ЦП
42
Manasse Kusu
ЦП
16
Eric Alexander Johansson
ЦФ
31
Silas Nwankwo
ЦФ
3-3-4
30
Таннандер
23
Мамацашвили
31
5
81
Валта
18
Пюндт
18
10
7
5
9
3-4-3
1
3
Брорссон
6
Викстрем
24
Петтерссон
22
Густавссон
8
Рейкьер
21
Страуд
11
7
18
Бергстрем
20
9
11
11
9
10
10
10
10
11
5
5
11
7
16
16
7
Остались в запасе
Сириус
Мьеллбю
34
David Celic
ВР
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
15
Andreas Murbeck
ЦЗ
2
Patrick Nwadike
ЦЗ
13
Jakob Voelkerling Persson
ЦЗ
26
Hugo Mella
ЦП
6
Маркус Линдберг
ЛВ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
35
Александр Лундин
ВР
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
15
Liam Svensson
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
19
Imam Jagne
ЦП
42
Manasse Kusu
ЦП
31
Silas Nwankwo
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Остались в запасе
34
David Celic
ВР
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
15
Andreas Murbeck
ЦЗ
2
Patrick Nwadike
ЦЗ
13
Jakob Voelkerling Persson
ЦЗ
26
Hugo Mella
ЦП
6
Маркус Линдберг
ЛВ
Остались в запасе
35
Александр Лундин
ВР
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
15
Liam Svensson
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
19
Imam Jagne
ЦП
42
Manasse Kusu
ЦП
31
Silas Nwankwo
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Статистика матча Сириус - Мьеллбю
1
3
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
8
Нарушения
16
15
Офсайды
1
0
Количество передач
446
398
Сейвы
3
1
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
9
8
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Информация о матче
Главный судья:
Oscar Johnson, Sweden
Стадион:
Studenternas IP, Uppsala
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