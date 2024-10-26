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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Мьеллбю - ГАИС
Мьеллбю - ГАИС: обзор матча 26 октября 2024
Мьеллбю
26.10.2024, суббота, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
1 : 1
Завершен
ГАИС
90+9'
А. Брорссон
62'
C. Amatkarijo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мьеллбю - ГАИС
ГОЛ! 1:1!
А. Брорссон
Пас отдал
E. Alexander Johansson
90'
+9
Замена
E. Alexander Johansson
️️️️
Г. Йоханссон
86'
74'
Замена
K. Sims
️️️️
C. Amatkarijo
72'
Красная карточка
M. Krasniqi
62'
ГОЛ! 0:1!
C. Amatkarijo
58'
Замена
A. Holmstrom
️️️️
L. Hedlund
32'
Желтая карточка
A. Norén
Желтая карточка
Т. Петтерссон
15'
11'
Желтая карточка
L. Hedlund
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьеллбю
1
Noel Tornqvist
ВР
24
Том Петтерссон
ЛЗ
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
14
Герман Йоханссон
ЦП
22
Йеспер Густавссон
(К)
ЦП
8
Никлас Рейкьер
ЦП
21
Эллиот Страуд
ЦП
7
Viktor Gustafson
ЦФ
18
Якоб Бергстрем
ЦФ
20
Abdoulie Manneh
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
ГАИС
1
Mergim Krasniqi
ВР
4
Axel Norén
ЦЗ
24
Filip Beckman
ЦЗ
5
Robin Wendin Thomasson
ЦЗ
6
August Wängberg
(К)
ЦЗ
7
Joackim Åberg
ЦП
17
Amin Boudri
ЦП
11
Edvin Becirovic
ЦФ
28
Lucas Hedlund
ЦФ
26
Chovanie Amatkarijo
ЦФ
9
G. Lundgren
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Мьеллбю
35
Александр Лундин
ВР
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
15
Liam Svensson
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
19
Imam Jagne
ЦП
11
Timo Stavitski
ЦП
42
Manasse Kusu
ЦП
31
Silas Nwankwo
ЦФ
16
Eric Alexander Johansson
ЦФ
ГАИС
13
Kees Sims
ВР
22
Anes Cardaklija
ЦЗ
25
Jonas Lindberg
ЦП
32
Арун Ибрахим
ЦП
14
Filip Gustafsson
ЦП
21
Axel Henriksson
ЦП
10
Mervan Çelik
ЦФ
18
A. Holmstrom
ЦФ
19
Richard Friday
ЦФ
3-4-3
1
24
Петтерссон
3
Брорссон
6
Викстрем
14
Йоханссон
8
Рейкьер
21
Страуд
22
Густавссон
20
18
Бергстрем
7
4-2-4
1
24
5
6
4
7
17
9
26
28
11
14
Йоханссон
16
16
14
Йоханссон
26
13
13
26
28
18
18
28
Остались в запасе
Мьеллбю
ГАИС
35
Александр Лундин
ВР
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
15
Liam Svensson
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
19
Imam Jagne
ЦП
11
Timo Stavitski
ЦП
42
Manasse Kusu
ЦП
31
Silas Nwankwo
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
22
Anes Cardaklija
ЦЗ
25
Jonas Lindberg
ЦП
32
Арун Ибрахим
ЦП
14
Filip Gustafsson
ЦП
21
Axel Henriksson
ЦП
10
Mervan Çelik
ЦФ
19
Richard Friday
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Остались в запасе
35
Александр Лундин
ВР
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
15
Liam Svensson
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
19
Imam Jagne
ЦП
11
Timo Stavitski
ЦП
42
Manasse Kusu
ЦП
31
Silas Nwankwo
ЦФ
Остались в запасе
22
Anes Cardaklija
ЦЗ
25
Jonas Lindberg
ЦП
32
Арун Ибрахим
ЦП
14
Filip Gustafsson
ЦП
21
Axel Henriksson
ЦП
10
Mervan Çelik
ЦФ
19
Richard Friday
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Статистика матча Мьеллбю - ГАИС
1
1
2
Всего ударов по воротам
24
11
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
9
11
Офсайды
1
1
Количество передач
501
310
Сейвы
1
6
Точность передач %
81
67
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Дегерфорс
1 : 2
07.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
Главный судья:
Adi Aganovic, Sweden
Стадион:
Strandvallen, Hallevik
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