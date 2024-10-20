Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
ГАИС - Вернаму
ГАИС - Вернаму: обзор матча 20 октября 2024
ГАИС
20.10.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
0 : 0
Завершен
Вернаму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ГАИС - Вернаму
90'
+1
Желтая карточка
C. Johansson
87'
Замена
A. Lohikangas
️️️️
V. Larsson
78'
Замена
Д. Перссон
️️️️
Ф. Аджей
78'
Замена
C. Johansson
️️️️
S. Thern
Замена
J. Lindberg
️️️️
J. Åberg
72'
Замена
L. Hedlund
️️️️
A. Holmstrom
72'
68'
Желтая карточка
W.
64'
Замена
M. Bustos
️️️️
A. Zeljkovic
64'
Замена
Г. Энгвалль
️️️️
J. Samuel Kalu
Желтая карточка
W. Milovanovic
60'
Замена
E. Becirovic
️️️️
M. Çelik
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ГАИС
1
Mergim Krasniqi
ВР
6
August Wängberg
(К)
ЦЗ
4
Axel Norén
ЦЗ
22
Anes Cardaklija
ЦЗ
5
Robin Wendin Thomasson
ЦЗ
7
Joackim Åberg
ЦП
18
A. Holmstrom
ЦФ
9
G. Lundgren
ЦФ
8
William Milovanovic
ЦФ
19
Richard Friday
ЦФ
10
Mervan Çelik
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Вернаму
12
Виктор Андерссон
ВР
2
Victor Larsson
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
22
Самюэль Котто
ЦЗ
24
Emin Grozdanic
ЦЗ
22
Simon Thern
(К)
ЦП
5
Wenderson
ЦП
18
Luke Le Roux
ЦП
28
Фрэнк Аджей
ЦП
9
Johnbosco Samuel Kalu
ЦФ
23
Ajdin Zeljkovic
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
ГАИС
13
Kees Sims
ВР
20
Denis Krivosic
ЦП
25
Jonas Lindberg
ЦП
17
Amin Boudri
ЦП
32
Арун Ибрахим
ЦП
14
Filip Gustafsson
ЦП
21
Axel Henriksson
ЦП
28
Lucas Hedlund
ЦФ
11
Edvin Becirovic
ЦФ
Вернаму
2
Johan Rapp
ЦЗ
16
Albin Lohikangas
ЦЗ
20
Freddy Winsth
ЦЗ
25
Hampus Nässtrom
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
7
Carl Johansson
ЦФ
19
Marco Bustos
ЦФ
4-1-5
1
6
22
5
4
7
9
10
19
8
18
4-4-2
12
Андерссон
15
22
Котто
24
2
5
18
28
Аджей
22
23
9
7
25
25
7
18
28
28
18
10
11
11
10
2
16
16
2
28
Аджей
34
Перссон
34
Перссон
28
Аджей
9
9
Энгвалль
9
Энгвалль
9
22
7
7
22
23
19
19
23
Остались в запасе
ГАИС
Вернаму
13
Kees Sims
ВР
20
Denis Krivosic
ЦП
17
Amin Boudri
ЦП
32
Арун Ибрахим
ЦП
14
Filip Gustafsson
ЦП
21
Axel Henriksson
ЦП
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
2
Johan Rapp
ЦЗ
20
Freddy Winsth
ЦЗ
25
Hampus Nässtrom
ЦП
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Остались в запасе
13
Kees Sims
ВР
20
Denis Krivosic
ЦП
17
Amin Boudri
ЦП
32
Арун Ибрахим
ЦП
14
Filip Gustafsson
ЦП
21
Axel Henriksson
ЦП
Остались в запасе
2
Johan Rapp
ЦЗ
20
Freddy Winsth
ЦЗ
25
Hampus Nässtrom
ЦП
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Главный тренер
Анес Мравац
Статистика матча ГАИС - Вернаму
1
2
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
10
Офсайды
1
1
Количество передач
542
470
Сейвы
0
2
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Дегерфорс
1 : 2
07.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Сириус
3 : 1
09.11.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Вернаму
0 : 5
03.11.2025
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Юргорден
6 : 2
25.10.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вернаму
1 : 1
19.10.2025
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 3
05.10.2025
Вернаму
Информация о матче
Главный судья:
Victor Wolf, Sweden
Стадион:
Gamla Ullevi, Gothenburg
Новости команд
Все
ГАИС
Вернаму
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+