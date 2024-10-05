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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Броммапойкарна - ГАИС
Броммапойкарна - ГАИС: обзор матча 05 октября 2024
Броммапойкарна
05.10.2024, суббота, 18:30
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
2 : 0
Завершен
ГАИС
46'
N. Vasic
50'
N. Vasic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Броммапойкарна - ГАИС
Замена
А. Калисир
️️️️
К. Барслунд
89'
Замена
P. Pichkah
️️️️
A. Jakobsen
83'
Замена
T. Bergvall
️️️️
D. Irandust
75'
63'
Замена
J. Lindberg
️️️️
W. Milovanovic
62'
Замена
L. Hedlund
️️️️
E. Becirovic
ГОЛ! 2:0!
N. Vasic
Пас отдал
A. Jakobsen
50'
ГОЛ! 1:0!
N. Vasic
Пас отдал
L. Fritzson
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Броммапойкарна
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
2
Hlynur Freyr Karlsson
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
16
Александр Йенсен
ЦЗ
14
Ludvig Fritzson
(К)
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
20
Вильмер Одефальк
ЦП
19
Daleho Irandust
ЦП
16
Adam Jakobsen
ЦФ
21
Nikola Vasic
ЦФ
Главный тренер
Улоф Мельберг
ГАИС
13
Kees Sims
ВР
22
Anes Cardaklija
ЦЗ
6
August Wängberg
(К)
ЦЗ
5
Robin Wendin Thomasson
ЦЗ
24
Filip Beckman
ЦЗ
21
Axel Henriksson
ЦП
32
Арун Ибрахим
ЦП
9
G. Lundgren
ЦФ
11
Edvin Becirovic
ЦФ
26
Chovanie Amatkarijo
ЦФ
8
William Milovanovic
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Броммапойкарна
93
Фабиан Мрозек
ВР
31
Nathan Ekperuoh
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
20
Мартин Веткал
ОП
6
Theo Bergvall
ЦП
11
Rasmus Örqvist
ЦП
15
Paya Pichkah
ЦП
14
Kamilcan Sever
ЦФ
ГАИС
33
Erik Krantz
ВР
4
Axel Norén
ЦЗ
7
Joackim Åberg
ЦП
17
Amin Boudri
ЦП
14
Filip Gustafsson
ЦП
25
Jonas Lindberg
ЦП
10
Mervan Çelik
ЦФ
19
Richard Friday
ЦФ
28
Lucas Hedlund
ЦФ
4-4-2
30
3
27
Барслунд
16
Йенсен
2
14
20
Одефальк
19
5
Мартинссон Нгуали
21
16
4-2-4
13
6
5
24
22
21
32
Ибрахим
8
26
11
9
27
Барслунд
26
Калисир
26
Калисир
27
Барслунд
19
6
6
19
16
15
15
16
8
25
25
8
11
28
28
11
Остались в запасе
Броммапойкарна
ГАИС
14
Kamilcan Sever
ЦФ
93
Фабиан Мрозек
ВР
31
Nathan Ekperuoh
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
20
Мартин Веткал
ОП
11
Rasmus Örqvist
ЦП
Главный тренер
Улоф Мельберг
33
Erik Krantz
ВР
4
Axel Norén
ЦЗ
7
Joackim Åberg
ЦП
17
Amin Boudri
ЦП
14
Filip Gustafsson
ЦП
10
Mervan Çelik
ЦФ
19
Richard Friday
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Остались в запасе
14
Kamilcan Sever
ЦФ
93
Фабиан Мрозек
ВР
31
Nathan Ekperuoh
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
20
Мартин Веткал
ОП
11
Rasmus Örqvist
ЦП
Остались в запасе
33
Erik Krantz
ВР
4
Axel Norén
ЦЗ
7
Joackim Åberg
ЦП
17
Amin Boudri
ЦП
14
Filip Gustafsson
ЦП
10
Mervan Çelik
ЦФ
19
Richard Friday
ЦФ
Главный тренер
Улоф Мельберг
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Статистика матча Броммапойкарна - ГАИС
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
8
Нарушения
9
11
Офсайды
1
1
Количество передач
494
521
Сейвы
4
2
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
10
Матчи команд
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Дегерфорс
1 : 2
07.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
Grimsta IP, Stockholm
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