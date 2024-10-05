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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Мьеллбю - Вестерос
Мьеллбю - Вестерос: обзор матча 05 октября 2024
Мьеллбю
05.10.2024, суббота, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
2 : 1
Завершен
Вестерос
29'
Я. Бергстрем
88'
Т. Петтерссон
38'
I. Jonsson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мьеллбю - Вестерос
90'
Замена
И. Диабате
️️️️
G. Granath
ГОЛ! 2:1!
Т. Петтерссон
Пас отдал
Э. Страуд
88'
79'
Желтая карточка
D. Ask
76'
Замена
D. Ask
️️️️
P. Ribeiro
76'
Замена
C. Jebara
️️️️
S. Johansson
Замена
E. Alexander Johansson
️️️️
M. Kusu
65'
Замена
Г. Йоханссон
️️️️
T. Stavitski
65'
46'
Замена
M. Larsson
️️️️
М. Ахлинви
45'
Желтая карточка
P. Ribeiro
38'
ГОЛ! 1:1!
I. Jonsson
ГОЛ! 1:0!
Я. Бергстрем
Пас отдал
T. Stavitski
29'
17'
Желтая карточка
Ф. Нсабиюмва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьеллбю
1
Noel Tornqvist
ВР
24
Том Петтерссон
ЛЗ
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
21
Эллиот Страуд
ЦП
8
Никлас Рейкьер
ЦП
22
Йеспер Густавссон
(К)
ЦП
42
Manasse Kusu
ЦП
11
Timo Stavitski
ЦП
20
Abdoulie Manneh
ЦФ
18
Якоб Бергстрем
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Вестерос
31
Isak Jonsson
ЦЗ
18
Фредерик Нсабиюмва
ЦЗ
2
Gustav Granath
ЦЗ
25
Elyas Bouzaiene
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
16
Marcus Linday
ЦП
7
Pedro Ribeiro
ЦП
6
Simon Johansson
(К)
ЦП
35
Johan Brattberg
ЦФ
7
Abdelrahman Boudah
ЦФ
12
Viktor Granath
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Мьеллбю
35
Александр Лундин
ВР
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
29
Isaac Johnson
ЦП
26
Kimmen Nennesson
ЦП
14
Герман Йоханссон
ЦП
19
Imam Jagne
ЦП
15
Liam Svensson
ЦП
16
Eric Alexander Johansson
ЦФ
Вестерос
1
Anton Fagerström
ВР
42
Tim Hartzell
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
8
Daniel Ask
ЦП
24
Max Larsson
ЦП
29
Alexander Warneryd
ЦП
19
Camil Jebara
ЦП
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
3-5-2
1
24
Петтерссон
3
Брорссон
6
Викстрем
8
Рейкьер
22
Густавссон
42
11
21
Страуд
18
Бергстрем
20
4-1-3-3
18
Нсабиюмва
2
25
31
70
Ахлинви
16
7
6
12
7
35
11
14
Йоханссон
14
Йоханссон
11
42
16
16
42
7
8
8
7
70
Ахлинви
24
24
70
Ахлинви
6
19
19
6
2
8
Диабате
8
Диабате
2
Остались в запасе
Мьеллбю
Вестерос
35
Александр Лундин
ВР
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
29
Isaac Johnson
ЦП
26
Kimmen Nennesson
ЦП
19
Imam Jagne
ЦП
15
Liam Svensson
ЦП
Главный тренер
Андерс Торстенссон
1
Anton Fagerström
ВР
42
Tim Hartzell
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
29
Alexander Warneryd
ЦП
Главный тренер
Калле Карлссон
Остались в запасе
35
Александр Лундин
ВР
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
29
Isaac Johnson
ЦП
26
Kimmen Nennesson
ЦП
19
Imam Jagne
ЦП
15
Liam Svensson
ЦП
Остались в запасе
1
Anton Fagerström
ВР
42
Tim Hartzell
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
29
Alexander Warneryd
ЦП
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Главный тренер
Калле Карлссон
Статистика матча Мьеллбю - Вестерос
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
8
11
Офсайды
1
5
Количество передач
537
281
Сейвы
3
2
Точность передач %
83
65
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Эргрюте
0 : 0
07.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Дегерфорс
0 : 3
28.10.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Информация о матче
Главный судья:
Адам Ладебек
(Висби)
Стадион:
Strandvallen, Hallevik
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