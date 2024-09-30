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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Броммапойкарна - Вестерос
Броммапойкарна - Вестерос: обзор матча 30 сентября 2024
Броммапойкарна
30.09.2024, понедельник, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
2 : 1
Завершен
Вестерос
56'
N. Vasic
74'
А. Йенсен
77'
V. Granath
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Броммапойкарна - Вестерос
Желтая карточка
А. Тимосси-Андерссон
90'
+2
Замена
А. Калисир
️️️️
К. Барслунд
90'
88'
Желтая карточка
V. Granath
84'
Замена
P. Ribeiro
️️️️
Ф. Сманд
Замена
F. Christensen
️️️️
A. Jakobsen
84'
78'
Замена
V. Wernersson
️️️️
M. Larsson
77'
ГОЛ! 2:1!
V. Granath
Пас отдал
E. Bouzaiene
Замена
В. Одефальк
️️️️
D. Irandust
75'
ГОЛ! 2:0!
А. Йенсен
74'
65'
Замена
E. Bouzaiene
️️️️
C. Jebara
65'
Замена
V. Granath
️️️️
S. Johansson
63'
Желтая карточка
C. Jebara
ГОЛ! 1:0!
N. Vasic
Пас отдал
A. Abrahamsson
56'
40'
Желтая карточка
M. Linday
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Броммапойкарна
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
16
Александр Йенсен
ЦЗ
2
Hlynur Freyr Karlsson
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
14
Ludvig Fritzson
(К)
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
19
Daleho Irandust
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
16
Adam Jakobsen
ЦФ
21
Nikola Vasic
ЦФ
Главный тренер
Улоф Мельберг
Вестерос
1
Anton Fagerström
ВР
18
Фредерик Нсабиюмва
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
2
Gustav Granath
ЦЗ
19
Camil Jebara
ЦП
6
Simon Johansson
(К)
ЦП
24
Max Larsson
ЦП
16
Marcus Linday
ЦП
8
Daniel Ask
ЦП
29
Alexander Warneryd
ЦП
7
Abdelrahman Boudah
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Броммапойкарна
31
Nathan Ekperuoh
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
20
Мартин Веткал
ОП
3
Frederik Christensen
ЦП
6
Theo Bergvall
ЦП
15
Paya Pichkah
ЦП
20
Вильмер Одефальк
ЦП
Вестерос
25
Elyas Bouzaiene
ЦЗ
31
Isak Jonsson
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
7
Pedro Ribeiro
ЦП
90
Юссуфа Саньянг
ЦП
35
Johan Brattberg
ЦФ
21
Victor Wernersson
ЦФ
12
Viktor Granath
ЦФ
4-3-1-2
30
3
2
27
Барслунд
16
Йенсен
14
5
Мартинссон Нгуали
19
21
Тимосси-Андерссон
21
16
3-5-1-1
1
18
Нсабиюмва
4
Сманд
2
6
16
8
29
24
19
7
27
Барслунд
26
Калисир
26
Калисир
27
Барслунд
16
3
3
16
19
20
Одефальк
20
Одефальк
19
19
25
25
19
4
Сманд
7
7
4
Сманд
24
21
21
24
6
12
12
6
Остались в запасе
Броммапойкарна
Вестерос
31
Nathan Ekperuoh
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
20
Мартин Веткал
ОП
6
Theo Bergvall
ЦП
15
Paya Pichkah
ЦП
Главный тренер
Улоф Мельберг
31
Isak Jonsson
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
90
Юссуфа Саньянг
ЦП
35
Johan Brattberg
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Остались в запасе
31
Nathan Ekperuoh
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
20
Мартин Веткал
ОП
6
Theo Bergvall
ЦП
15
Paya Pichkah
ЦП
Остались в запасе
31
Isak Jonsson
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
90
Юссуфа Саньянг
ЦП
35
Johan Brattberg
ЦФ
Главный тренер
Улоф Мельберг
Главный тренер
Калле Карлссон
Статистика матча Броммапойкарна - Вестерос
1
3
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
14
Офсайды
1
0
Количество передач
483
468
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
7
7
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
8
7
Матчи команд
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Эргрюте
0 : 0
07.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Дегерфорс
0 : 3
28.10.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Информация о матче
Главный судья:
Kristoffer Karlsson, Sweden
Стадион:
Grimsta IP, Stockholm
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