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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Мьеллбю - Вернаму
Мьеллбю - Вернаму: обзор матча 25 сентября 2024
Мьеллбю
25.09.2024, среда, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
1 : 1
Завершен
Вернаму
75'
Т. Петтерссон
13'
A. Zeljkovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мьеллбю - Вернаму
86'
Замена
C. Johansson
️️️️
A. Zeljkovic
80'
Желтая карточка
M. Bustos
ГОЛ! 1:1!
Т. Петтерссон
75'
68'
Замена
M. Bustos
️️️️
J. Samuel Kalu
65'
Желтая карточка
A. Lohikangas
57'
Замена
A. Lohikangas
️️️️
S. Thern
Замена
V. Gustafson
️️️️
I. Jagne
57'
Замена
Н. Рейкьер
️️️️
M. Kusu
46'
Замена
Я. Бергстрем
️️️️
Г. Йоханссон
46'
46'
Замена
Г. Энгвалль
️️️️
Ф. Аджей
24'
Желтая карточка
Ф. Аджей
13'
ГОЛ! 0:1!
A. Zeljkovic
Пас отдал
Ф. Аджей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьеллбю
1
Noel Tornqvist
ВР
24
Том Петтерссон
ЛЗ
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
42
Manasse Kusu
ЦП
14
Герман Йоханссон
ЦП
22
Йеспер Густавссон
(К)
ЦП
19
Imam Jagne
ЦП
21
Эллиот Страуд
ЦП
16
Eric Alexander Johansson
ЦФ
20
Abdoulie Manneh
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Вернаму
12
Виктор Андерссон
ВР
24
Emin Grozdanic
ЦЗ
22
Самюэль Котто
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
2
Victor Larsson
ЦЗ
28
Фрэнк Аджей
ЦП
22
Simon Thern
(К)
ЦП
18
Luke Le Roux
ЦП
5
Wenderson
ЦП
23
Ajdin Zeljkovic
ЦФ
9
Johnbosco Samuel Kalu
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Мьеллбю
35
Александр Лундин
ВР
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
11
Timo Stavitski
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
8
Никлас Рейкьер
ЦП
18
Якоб Бергстрем
ЦФ
31
Silas Nwankwo
ЦФ
7
Viktor Gustafson
ЦФ
Вернаму
31
Alvar Rosander
ВР
20
Freddy Winsth
ЦЗ
16
Albin Lohikangas
ЦЗ
2
Johan Rapp
ЦЗ
25
Hampus Nässtrom
ЦП
19
Marco Bustos
ЦФ
7
Carl Johansson
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
3-5-2
1
24
Петтерссон
3
Брорссон
6
Викстрем
14
Йоханссон
22
Густавссон
19
21
Страуд
42
20
16
4-4-2
12
Андерссон
22
Котто
15
2
24
22
18
5
28
Аджей
9
23
42
8
Рейкьер
8
Рейкьер
42
14
Йоханссон
18
Бергстрем
18
Бергстрем
14
Йоханссон
19
7
7
19
22
16
16
22
9
19
19
9
23
7
7
23
28
Аджей
9
Энгвалль
9
Энгвалль
28
Аджей
Остались в запасе
Мьеллбю
Вернаму
35
Александр Лундин
ВР
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
11
Timo Stavitski
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
31
Silas Nwankwo
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
31
Alvar Rosander
ВР
20
Freddy Winsth
ЦЗ
2
Johan Rapp
ЦЗ
25
Hampus Nässtrom
ЦП
Главный тренер
Анес Мравац
Остались в запасе
35
Александр Лундин
ВР
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
11
Timo Stavitski
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
31
Silas Nwankwo
ЦФ
Остались в запасе
31
Alvar Rosander
ВР
20
Freddy Winsth
ЦЗ
2
Johan Rapp
ЦЗ
25
Hampus Nässtrom
ЦП
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Главный тренер
Анес Мравац
Статистика матча Мьеллбю - Вернаму
3
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
12
7
Нарушения
10
8
Офсайды
0
3
Количество передач
596
408
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Сириус
3 : 1
09.11.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Вернаму
0 : 5
03.11.2025
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Юргорден
6 : 2
25.10.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вернаму
1 : 1
19.10.2025
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 3
05.10.2025
Вернаму
Информация о матче
Главный судья:
Oscar Johnson, Sweden
Стадион:
Strandvallen, Hallevik
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