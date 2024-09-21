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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Броммапойкарна - Мьеллбю
Броммапойкарна - Мьеллбю: обзор матча 21 сентября 2024
Броммапойкарна
21.09.2024, суббота, 18:30
Швеция. Аллсвенскан, 23 тур
0 : 0
Завершен
Мьеллбю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Броммапойкарна
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
16
Александр Йенсен
ЦЗ
2
Hlynur Freyr Karlsson
ЦЗ
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
6
Theo Bergvall
ЦП
14
Ludvig Fritzson
(К)
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
20
Вильмер Одефальк
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
21
Nikola Vasic
ЦФ
16
Adam Jakobsen
ЦФ
Главный тренер
Улоф Мельберг
Мьеллбю
1
Noel Tornqvist
ВР
24
Том Петтерссон
ЛЗ
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
14
Герман Йоханссон
ЦП
22
Йеспер Густавссон
(К)
ЦП
8
Никлас Рейкьер
ЦП
21
Эллиот Страуд
ЦП
11
Timo Stavitski
ЦП
7
Viktor Gustafson
ЦФ
18
Якоб Бергстрем
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Броммапойкарна
31
Nathan Ekperuoh
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
20
Мартин Веткал
ОП
3
Frederik Christensen
ЦП
15
Paya Pichkah
ЦП
19
Daleho Irandust
ЦП
Мьеллбю
35
Александр Лундин
ВР
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
15
Liam Svensson
ЦП
42
Manasse Kusu
ЦП
26
Kimmen Nennesson
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
31
Silas Nwankwo
ЦФ
16
Eric Alexander Johansson
ЦФ
3-4-1-2
30
16
Йенсен
2
3
6
5
Мартинссон Нгуали
20
Одефальк
14
21
Тимосси-Андерссон
16
21
3-5-2
1
6
Викстрем
3
Брорссон
24
Петтерссон
14
Йоханссон
8
Рейкьер
21
Страуд
11
22
Густавссон
18
Бергстрем
7
Остались в запасе
Броммапойкарна
Мьеллбю
31
Nathan Ekperuoh
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
20
Мартин Веткал
ОП
3
Frederik Christensen
ЦП
15
Paya Pichkah
ЦП
19
Daleho Irandust
ЦП
Главный тренер
Улоф Мельберг
35
Александр Лундин
ВР
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
15
Liam Svensson
ЦП
42
Manasse Kusu
ЦП
26
Kimmen Nennesson
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
31
Silas Nwankwo
ЦФ
16
Eric Alexander Johansson
ЦФ
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Остались в запасе
31
Nathan Ekperuoh
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
20
Мартин Веткал
ОП
3
Frederik Christensen
ЦП
15
Paya Pichkah
ЦП
19
Daleho Irandust
ЦП
Остались в запасе
35
Александр Лундин
ВР
5
Malte Kiilerich
ЦЗ
23
Filip Åkesson Linderoth
ЦЗ
15
Liam Svensson
ЦП
42
Manasse Kusu
ЦП
26
Kimmen Nennesson
ЦП
29
Isaac Johnson
ЦП
31
Silas Nwankwo
ЦФ
16
Eric Alexander Johansson
ЦФ
Главный тренер
Улоф Мельберг
Главный тренер
Андерс Торстенссон
Статистика матча Броммапойкарна - Мьеллбю
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
8
Нарушения
11
17
Офсайды
3
0
Количество передач
422
539
Сейвы
4
4
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Информация о матче
Главный судья:
Richard Sundell, Sweden
Стадион:
Grimsta IP, Stockholm
Посещаемость:
2000
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