Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Вестерос - ГАИС
Вестерос - ГАИС: обзор матча 14 сентября 2024
Вестерос
14.09.2024, суббота, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
2 : 3
Завершен
ГАИС
57'
A. Boudah (П)
85'
G. Granath
20'
G. Lundgren
42'
A. Holmstrom
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерос - ГАИС
90'
+3
Замена
A. Cardaklija
️️️️
G. Lundgren
88'
Замена
R. Frej
️️️️
R. Wendin Thomasson
Замена
H. Offia
️️️️
D. Ask
86'
ГОЛ! 2:2!
G. Granath
Пас отдал
C. Jebara
85'
Желтая карточка
C. Jebara
81'
Замена
E. Bouzaiene
️️️️
A. Warneryd
70'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
A. Boudah
57'
53'
Желтая карточка
W. Milovanovic
46'
Замена
E. Becirovic
️️️️
M. Çelik
Замена
V. Granath
️️️️
S. Johansson
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
A. Holmstrom
Пас отдал
G. Lundgren
20'
ГОЛ! 0:1!
G. Lundgren
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерос
2
Gustav Granath
ЦЗ
18
Фредерик Нсабиюмва
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
8
Daniel Ask
ЦП
19
Camil Jebara
ЦП
24
Max Larsson
ЦП
16
Marcus Linday
ЦП
29
Alexander Warneryd
ЦП
6
Simon Johansson
(К)
ЦП
35
Johan Brattberg
ЦФ
7
Abdelrahman Boudah
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
ГАИС
1
Mergim Krasniqi
ВР
24
Filip Beckman
ЦЗ
4
Axel Norén
ЦЗ
6
August Wängberg
(К)
ЦЗ
5
Robin Wendin Thomasson
ЦЗ
7
Joackim Åberg
ЦП
21
Axel Henriksson
ЦП
8
William Milovanovic
ЦФ
10
Mervan Çelik
ЦФ
18
A. Holmstrom
ЦФ
9
G. Lundgren
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Вестерос
1
Anton Fagerström
ВР
25
Elyas Bouzaiene
ЦЗ
42
Tim Hartzell
ЦЗ
31
Isak Jonsson
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
20
Henry Offia
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
12
Viktor Granath
ЦФ
ГАИС
13
Kees Sims
ВР
22
Anes Cardaklija
ЦЗ
12
Robin Frej
ЦЗ
17
Amin Boudri
ЦП
14
Filip Gustafsson
ЦП
32
Арун Ибрахим
ЦП
11
Edvin Becirovic
ЦФ
19
Richard Friday
ЦФ
3-5-1-2
2
18
Нсабиюмва
4
Сманд
24
16
29
6
19
8
7
35
4-2-4
1
4
6
5
24
7
21
9
18
10
8
29
25
25
29
8
20
20
8
6
12
12
6
9
22
22
9
5
12
12
5
10
11
11
10
Остались в запасе
Вестерос
ГАИС
1
Anton Fagerström
ВР
42
Tim Hartzell
ЦЗ
31
Isak Jonsson
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
13
Kees Sims
ВР
17
Amin Boudri
ЦП
14
Filip Gustafsson
ЦП
32
Арун Ибрахим
ЦП
19
Richard Friday
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Остались в запасе
1
Anton Fagerström
ВР
42
Tim Hartzell
ЦЗ
31
Isak Jonsson
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
Остались в запасе
13
Kees Sims
ВР
17
Amin Boudri
ЦП
14
Filip Gustafsson
ЦП
32
Арун Ибрахим
ЦП
19
Richard Friday
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Статистика матча Вестерос - ГАИС
1
1
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
6
12
Офсайды
1
0
Количество передач
595
276
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
75
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Эргрюте
0 : 0
07.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Дегерфорс
0 : 3
28.10.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Дегерфорс
1 : 2
07.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
Главный судья:
Adi Aganovic, Sweden
Стадион:
Solid Park Arena, Vasteras
Новости команд
Все
Вестерос
ГАИС
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+