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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Сириус - Броммапойкарна
Сириус - Броммапойкарна: обзор матча 15 сентября 2024
Сириус
15.09.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
3 : 2
Завершен
Броммапойкарна
13'
M. Heier
65'
Y. Salech
25'
В. Одефальк
77'
N. Vasic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сириус - Броммапойкарна
90'
Замена
P. Pichkah
️️️️
К. Барслунд
Замена
P. Nwadike
️️️️
M. Jeng
84'
77'
ГОЛ! 2:2!
N. Vasic
Пас отдал
A. Jakobsen
75'
Замена
T. Bergvall
️️️️
А. Тимосси-Андерссон
75'
Замена
A. Abrahamsson
️️️️
А. Калисир
75'
Замена
H. Freyr Karlsson
️️️️
E. Björkander
Замена
N. Milleskog
️️️️
J. Persson
73'
71'
Желтая карточка
А. Калисир
ГОЛ! 2:1!
Y. Salech
Пас отдал
Л. Валта
65'
62'
Замена
D. Irandust
️️️️
F. Christensen
Желтая карточка
M. Jeng
41'
25'
ГОЛ! 1:1!
В. Одефальк
Пас отдал
С. Мартинссон Нгуали
ГОЛ! 1:0!
M. Heier
Пас отдал
М. Линдберг
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сириус
30
Якоб Таннандер
ВР
5
Henrik Castegren
(К)
ЦЗ
15
Andreas Murbeck
ЦЗ
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
21
Dennis Widgren
ЦЗ
6
Маркус Линдберг
ЛВ
18
Adam Wikman
ЦП
81
Лео Валта
ЦП
9
Yousef Salech
ЦФ
7
Joakim Persson
ЦФ
10
Melker Heier
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Броммапойкарна
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
16
Александр Йенсен
ЦЗ
4
Eric Björkander
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
3
Frederik Christensen
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
20
Вильмер Одефальк
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
16
Adam Jakobsen
ЦФ
21
Nikola Vasic
(К)
ЦФ
Главный тренер
Улоф Мельберг
Сириус
34
David Celic
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
2
Patrick Nwadike
ЦЗ
11
Filip Olsson
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
36
August Ljungberg
ЦФ
5
Tobias Carlsson
ЦФ
10
Noel Milleskog
ЦФ
Броммапойкарна
31
Nathan Ekperuoh
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
2
Hlynur Freyr Karlsson
ЦЗ
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
20
Мартин Веткал
ОП
6
Theo Bergvall
ЦП
15
Paya Pichkah
ЦП
19
Daleho Irandust
ЦП
4-2-1-3
30
Таннандер
5
31
21
15
18
81
Валта
6
Линдберг
10
7
9
4-3-1-2
30
4
27
Барслунд
26
Калисир
16
Йенсен
3
5
Мартинссон Нгуали
20
Одефальк
21
Тимосси-Андерссон
21
16
31
2
2
31
7
10
10
7
4
2
2
4
26
Калисир
3
3
26
Калисир
21
Тимосси-Андерссон
6
6
21
Тимосси-Андерссон
27
Барслунд
15
15
27
Барслунд
3
19
19
3
Остались в запасе
Сириус
Броммапойкарна
34
David Celic
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
11
Filip Olsson
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
36
August Ljungberg
ЦФ
5
Tobias Carlsson
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
31
Nathan Ekperuoh
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
20
Мартин Веткал
ОП
Главный тренер
Улоф Мельберг
Остались в запасе
34
David Celic
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
11
Filip Olsson
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
36
August Ljungberg
ЦФ
5
Tobias Carlsson
ЦФ
Остались в запасе
31
Nathan Ekperuoh
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
20
Мартин Веткал
ОП
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Главный тренер
Улоф Мельберг
Статистика матча Сириус - Броммапойкарна
1
1
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
16
11
Офсайды
0
2
Количество передач
538
353
Сейвы
1
5
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Матчи команд
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Информация о матче
Главный судья:
Joakim Ostling, Sweden
Стадион:
Studenternas IP, Uppsala
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