Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Вестерос - Сириус
Вестерос - Сириус: обзор матча 31 августа 2024
Вестерос
31.08.2024, суббота, 18:30
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
1 : 2
Завершен
Сириус
37'
A. Boudah
11'
J. Persson
55'
N. Milleskog
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерос - Сириус
Замена
I. Jonsson
️️️️
E. Bouzaiene
90'
+4
88'
Замена
V. Ekstrom
️️️️
J. Persson
88'
Замена
А. Пюндт
️️️️
М. Линдберг
Замена
P. Ribeiro
️️️️
M. Larsson
85'
83'
Замена
A. Murbeck
️️️️
J. Voelkerling Persson
72'
Замена
M. Heier
️️️️
N. Milleskog
Замена
М. Ахлинви
️️️️
Ф. Сманд
64'
55'
ГОЛ! 1:2!
N. Milleskog
Пас отдал
J. Persson
ГОЛ! 1:1!
A. Boudah
Пас отдал
M. Larsson
37'
11'
ГОЛ! 0:1!
J. Persson
Пас отдал
Я. Таннандер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерос
2
Gustav Granath
ЦЗ
18
Фредерик Нсабиюмва
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
25
Elyas Bouzaiene
ЦЗ
8
Daniel Ask
ЦП
16
Marcus Linday
ЦП
24
Max Larsson
ЦП
6
Simon Johansson
(К)
ЦП
35
Johan Brattberg
ЦФ
7
Abdelrahman Boudah
ЦФ
12
Viktor Granath
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Сириус
30
Якоб Таннандер
ВР
13
Jakob Voelkerling Persson
ЦЗ
5
Henrik Castegren
(К)
ЦЗ
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
21
Dennis Widgren
ЦЗ
6
Маркус Линдберг
ЛВ
81
Лео Валта
ЦП
18
Adam Wikman
ЦП
9
Yousef Salech
ЦФ
7
Joakim Persson
ЦФ
10
Noel Milleskog
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Вестерос
34
Alfons Wahl
ВР
42
Tim Hartzell
ЦЗ
31
Isak Jonsson
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
7
Pedro Ribeiro
ЦП
21
Victor Wernersson
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
20
Henry Offia
ЦФ
Сириус
34
David Celic
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
15
Andreas Murbeck
ЦЗ
11
Filip Olsson
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
5
Tobias Carlsson
ЦФ
10
Melker Heier
ЦФ
36
August Ljungberg
ЦФ
4-4-3
2
4
Сманд
25
18
Нсабиюмва
8
24
6
16
12
7
35
4-2-1-3
30
Таннандер
5
31
21
13
81
Валта
18
6
Линдберг
10
7
9
25
31
31
25
4
Сманд
70
Ахлинви
70
Ахлинви
4
Сманд
24
7
7
24
7
20
20
7
13
15
15
13
6
Линдберг
18
Пюндт
18
Пюндт
6
Линдберг
10
10
10
10
Остались в запасе
Вестерос
Сириус
34
Alfons Wahl
ВР
42
Tim Hartzell
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
21
Victor Wernersson
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
20
Henry Offia
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
34
David Celic
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
11
Filip Olsson
ЦП
5
Tobias Carlsson
ЦФ
36
August Ljungberg
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Остались в запасе
34
Alfons Wahl
ВР
42
Tim Hartzell
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
21
Victor Wernersson
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
20
Henry Offia
ЦФ
Остались в запасе
34
David Celic
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
11
Filip Olsson
ЦП
5
Tobias Carlsson
ЦФ
36
August Ljungberg
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Статистика матча Вестерос - Сириус
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
8
Нарушения
7
7
Офсайды
2
0
Количество передач
412
461
Сейвы
3
1
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Эргрюте
0 : 0
07.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Дегерфорс
0 : 3
28.10.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Solid Park Arena, Vasteras
Новости команд
Все
Вестерос
Сириус
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+