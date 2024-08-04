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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Вернаму - Сириус
Вернаму - Сириус: обзор матча 04 августа 2024
Вернаму
04.08.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 17 тур
2 : 4
Завершен
Сириус
51'
M. Steinwender
64'
S. Thern
10'
Л. Валта
36'
J. Persson
69'
J. Persson
84'
Л. Валта (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вернаму - Сириус
90'
+3
Замена
A. Murbeck
️️️️
J. Persson
87'
Замена
V. Ekstrom
️️️️
D. Widgren
84'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Л. Валта
82'
Желтая карточка
F. Olsson
73'
Замена
М. Линдберг
️️️️
M. Heier
69'
ГОЛ! 2:3!
J. Persson
Пас отдал
Д. Стенссон
ГОЛ! 2:2!
S. Thern
Пас отдал
W.
64'
ГОЛ! 1:2!
M. Steinwender
Пас отдал
S. Thern
51'
Замена
E. Hasić
️️️️
H. Nässtrom
46'
Замена
L. Le Roux
️️️️
М. Альсальхади
46'
Замена
Ф. Аджей
️️️️
E. Grozdanic
46'
Желтая карточка
M. Steinwender
45'
+1
36'
ГОЛ! 0:2!
J. Persson
Пас отдал
Д. Стенссон
13'
Желтая карточка
J. Persson
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Валта
Желтая карточка
E. Grozdanic
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вернаму
2
Victor Larsson
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
24
Emin Grozdanic
ЦЗ
16
Albin Lohikangas
ЦЗ
17
Мохаммад Альсальхади
ЦП
5
Wenderson
ЦП
25
Hampus Nässtrom
ЦП
22
Simon Thern
(К)
ЦП
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
23
Ajdin Zeljkovic
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Сириус
30
Якоб Таннандер
ВР
5
Henrik Castegren
ЦЗ
2
Patrick Nwadike
ЦЗ
21
Dennis Widgren
ЦЗ
81
Лео Валта
ЦП
13
Даниэль Стенссон
ЦП
18
Adam Wikman
ЦП
10
Melker Heier
ЦФ
36
August Ljungberg
ЦФ
7
Joakim Persson
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Вернаму
12
Виктор Андерссон
ВР
2
Johan Rapp
ЦЗ
22
Самюэль Котто
ЦЗ
20
Freddy Winsth
ЦЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
18
Luke Le Roux
ЦП
28
Фрэнк Аджей
ЦП
7
Carl Johansson
ЦФ
19
Marco Bustos
ЦФ
Сириус
34
David Celic
ВР
15
Andreas Murbeck
ЦЗ
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
13
Jakob Voelkerling Persson
ЦЗ
6
Маркус Линдберг
ЛВ
11
Filip Olsson
ЦП
10
Noel Milleskog
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
4-4-3
2
24
16
15
17
Альсальхади
25
22
5
23
9
Энгвалль
1
3-3-3
30
Таннандер
5
2
21
81
Валта
13
Стенссон
18
7
36
10
25
33
33
25
17
Альсальхади
18
18
17
Альсальхади
24
28
Аджей
28
Аджей
24
7
15
15
7
21
20
20
21
10
6
Линдберг
6
Линдберг
10
Остались в запасе
Вернаму
Сириус
12
Виктор Андерссон
ВР
2
Johan Rapp
ЦЗ
22
Самюэль Котто
ЦЗ
20
Freddy Winsth
ЦЗ
7
Carl Johansson
ЦФ
19
Marco Bustos
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
34
David Celic
ВР
13
Jakob Voelkerling Persson
ЦЗ
11
Filip Olsson
ЦП
10
Noel Milleskog
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Остались в запасе
12
Виктор Андерссон
ВР
2
Johan Rapp
ЦЗ
22
Самюэль Котто
ЦЗ
20
Freddy Winsth
ЦЗ
7
Carl Johansson
ЦФ
19
Marco Bustos
ЦФ
Остались в запасе
34
David Celic
ВР
13
Jakob Voelkerling Persson
ЦЗ
11
Filip Olsson
ЦП
10
Noel Milleskog
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Статистика матча Вернаму - Сириус
2
2
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
13
Офсайды
4
1
Количество передач
469
442
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Сириус
3 : 1
09.11.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Вернаму
0 : 5
03.11.2025
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Юргорден
6 : 2
25.10.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вернаму
1 : 1
19.10.2025
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 3
05.10.2025
Вернаму
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Информация о матче
Главный судья:
Richard Sundell, Sweden
Стадион:
Finnvedsvallen, Varnamo
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