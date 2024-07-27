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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хальмстад - Вернаму
Хальмстад - Вернаму: обзор матча 27 июля 2024
Хальмстад
27.07.2024, суббота, 21:00
Швеция. Аллсвенскан, 16 тур
1 : 0
Завершен
Вернаму
63'
B. Snaer Ingason
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хальмстад - Вернаму
Замена
B. Turgott
️️️️
B. Snaer Ingason
65'
ГОЛ! 1:0!
B. Snaer Ingason
63'
Начало матча
Статистика матча Хальмстад - Вернаму
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
8
9
Офсайды
1
5
Количество передач
475
636
Сейвы
3
4
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Сириус
3 : 1
09.11.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Вернаму
0 : 5
03.11.2025
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Юргорден
6 : 2
25.10.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вернаму
1 : 1
19.10.2025
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 3
05.10.2025
Вернаму
Информация о матче
Главный судья:
Oscar Johnson, Sweden
Стадион:
Örjans Vall, Halmstad
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